Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje změnu v takzvané lokalizaci tísňových volání. Čím dál více lidí k nim totiž v terénu používá chytré hodinky. Ty volají z čísla mobilu, který leží doma na stole. Záchranáři pak někdy spěchají na špatné místo.

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje změnu v takzvané lokalizaci tísňových volání | Foto: Deník/Karel Pech

Žádné plné kapsy či třeba ledvinka. Zaběhat si v lese lidé čím dál častěji vyráží pouze s chytrými hodinkami. Ty jim totiž umožňují v případě potřeby volat nebo poslat zprávu, i když nejsou v dosahu telefonu. Technologie ale může být zrádná. Obzvlášť tehdy, když záchranáři míří k mobilu ležícímu doma, zatímco jeho majitel čeká na pomoc někde mezi stromy.

Druhá strana totiž vidí telefonní číslo, ale nemůže vždy rozlišit, z jakého zařízení ji člověk oslovil. Takže když například zraněný kontaktuje chytrými hodinkami spárovanými s telefonem tísňovou linku, operátoři často pošlou poslední známou polohu přístroje, v němž je SIM karta.

Záchranka není taxi. Operátory tísňové linky 155 zahlcují zbytečné hovory

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce proto změnit vyhlášku, která identifikaci člověka, volajícího o pomoc, a určení toho, kde je, řeší.

Cílem je umožnit dodatečnou lokalizaci konkrétního zařízení, z nějž třeba běžec v lese tísňovou linku kontaktoval. Experti navíc už ví jak na to.

„Předělat celou síť by bylo nákladné, ale na polohu se lze dotazovat i bez toho - pomocí unikátního identifikátoru IMSI. Jde o číslo zařízení, a to mají telefon a k němu připojené chytré hodinky rozdílné,“ vysvětlil odborník na moderní technologie a internet Daniel Dočekal. Technicky lze změnu podle něj zavést již teď, ale, protože jde o zásah do soukromí, je nutné, aby ji povolil zákon.

Už od ledna

„Již dnes je zřejmé, že počet takovýchto zařízení v síti se bude v budoucnu rychle zvyšovat, a to jak celkově, tak na jednoho uživatele. Navrhovaná právní úprava by měla zajistit, aby nedocházelo k uvedeným problémům v tísni,“ zdůvodnilo chystanou změnu ministerstvo průmyslu a obchodu. Účinnost novinky navrhuje již od 1. ledna 2024.

Na úpravu pravidel se už chystá i operátor O2, který lokalizaci provádí. „Na této změně momentálně intenzivně pracujeme. Řešení i následná implementace do systémů jsou technicky, logisticky i finančně velmi náročné. Nyní dokončujeme přípravy na detailní testování,“ uvedla mluvčí O2 Veronika Zachariášová. Až po tomto důležitém mezikroku budou dle jejích slov plánovat spuštění plného provozu.

Češi musí v noci na pohotovost i desítky kilometrů. Ministerstvo slibuje změnu

Na trhu zároveň už dnes existují dražší modely chytrých hodinek, jež umí poslat přesné souřadnice místa, kde se nachází, popřípadě mají svou vlastní SIM kartu, která jde zaměřit. Právě hodinky s vlastní SIM kartou pak lidé často pořizují dětem a seniorům, aby mohli zjistit, kde se pohybují.

„Chodím běhat s chytrými hodinkami, kde mám nastavené číslo na partnera. Když pošlu tísňovou zprávu, přijde mu SMS se souřadnicemi, kde jsem. A nepotřebuji k tomu mít u sebe telefon,“ popsala Deníku například běžkyně Gabriela.

Zpětná volání

Situace, kdy sanitky vyjíždí na špatné místo, jsou dle dostupných informací navzdory zmatkům s chytrými hodinkami i dnes spíše vzácné. Záchranná služba totiž většinou provádí takzvané zpětné volání, při němž všechny informace ověří.

„Spíše se potýkáme s automatickým spuštěním tísňového volání z chytrých hodinek. To má reagovat třeba na pád, ale stačí, aby člověk například silněji bouchnul do stolu, a spustí se také,“ popsala mluvčí pražské záchranky Jana Poštová. Tomuto falešnému poplachu lze předejít, když má uživatel nastaveno odpočítávání a během něj kontaktování tísňové linky zastaví.