Kýchnout, či kýchnutí zadržet? Při jedné z variant hrozí i protrhnutí krku

Cítíte, že na vás jde kýchnutí a máte pocit, že jej musíte za každou cenu zadržet, protože to je zkrátka neslušné? Nechcete přeci, aby veškeré vaše infikované hleny plné virů a bakterií dopadly na něco, nebo dokonce někoho ve vaší blízkosti. Ale opravdu je to správné řešení? Co může způsobit zadržování kýchnutí zkusil na vlastní kůži i muž z Velké Británie, který si kvůli tomu protrhl hrdlo. Lze ale kýchnutí zadržet bezpečně?