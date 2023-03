Když se dobře nehojí rána, může to člověku pěkně zavařit. Hodně o tom ví ředitelka společnosti Dialog Jessenius Michaela Tůmová, která stojí u zrodu nové pacientské organizace Zahojíme. „Když moje známá viděla na sociálních sítích stejnojmenný projekt, z něhož organizace vznikla, obrátila se na mě. Má doma maminku upoutanou na lůžko a nevěděla si rady s proleženinami," řekla Deníku.

Společnost stárne, čímž roste i počet chronických nebo onkologických ran | Foto: Shutterstock

Zajela tam sestra hojařka, společně začaly ránu řešit a zvládly to excelentně. „Paní je po mnoha letech zahojená. A když dojde k malému tlaku, známá už ví, co s tím,“ popsala Tůmová. Nehojící se rány přitom trápí plno lidí. V nemocnicích jich zdravotníci podle zmíněné organizace každý rok hojí asi 71 tisíc, další tisíce trápí lidi v domácí péči.

Vláda proto od července zavede nový specializační obor pro sestry pečující o pacienty s nehojícími se ranami. Ve zdravotnických zařízeních jej budou vyučovat zkušení odborníci. Úředníci ministerstva zdravotnictví to odůvodňují tím, že v současnosti se sestry učí hojit rány jen formou certifikovaných kurzů či modulů v rámci jiných oborů. Společnost ale stárne, čímž roste i počet chronických nebo onkologických ran.

Osvětě a pomoci se chce věnovat i zmíněná pacientská organizace, která právě rozjíždí svou činnost. Spolupracovat bude s lidmi, kteří o své blízké pečují doma, či s pracovníky domovů pro seniory. „Když budou znát celou škálu možností, třeba že se mohou obrátit na sestry hojařky z center hojení, ulehčí jim to práci,“ uvedla Tůmová.

Upozornila, že mezi těžce se hojící rány patří i proleženiny lidí upoutaných na lůžko či prosezeniny lidí na vozíku. „Ti mají v dolní polovině těla sníženou citlivost, takže ani necítí, že k problému dochází,“ vysvětlila.

Zkušenosti z nemocnice

Bohaté zkušenosti mají na ambulanci hojení ran v Nemocnici Sokolov. „Pacienti k nám přicházejí z různých ambulantních či nemocničních zařízení, ale i z domovů pro seniory,“ přiblížila vrchní sestra chirurgického oddělení Pavla Velická.

Hojí tam pacienty s bércovými vředy či defekty vzniklými kvůli diabetu. „Dále ischemické choroby dolních končetin, dekubity, popáleniny, nehojící se operační chirurgické nebo gynekologické rány,“ vyjmenovala Velická. Lidé do Sokolova dojíždějí i ze Staré Boleslavi, Českých Budějovic či třeba Domažlic.

V současnosti na ambulanci ošetřují 140 pacientů, za rok tam provedou přes dva a půl tisíce převazů. „Používáme nejmodernější materiály, které jsou na trhu a jsou zařazeny do kategorie vlhkého hojení. Zároveň jsme centrum s certifikací pro aplikaci Amniodermu, což je amniová membrána. Kromě toho využíváme i přístroje na podtlakovou terapii,“ vyzdvihla Velická. Amniová membrána je tenká průhledná blanka bez cév, součást placenty, z níž přechází u těhotných žen na plod, který chrání. Díky svým regeneračním vlastnostem se využívá kupříkladu v očním lékařství jako okrytí poraněného oka.

Precizní hojení ran podle vrchní sestry přináší plno výhod. „Jsme schopni zkrátit dobu hospitalizace u pacienta s defektem, který po propuštění dochází do naší ambulance na pravidelné kontroly a převazy. Tím dokážeme trochu ulehčit náporu na chirurgické ambulance, ale i praktickým lékařům,“ poznamenala.

Značně to pomáhá i pacientům. Ti se špatně léčenými ranami totiž často zažívají sociální nepohodu. „Pacienta mohou takové rány izolovat od společnosti a rodiny. A to z důvodu bolesti, zápachu nebo silné secernace (vylučování tekutiny – pozn. red.). Ale i ekonomicky. Abychom mohli pomoci pacientovi vrátit se zpět do normálního života, snažíme se spolupracovat i s jinými odborníky. Například dermatologem, diabetologem či internistou,“ dodala Velická.

