„Neexistují žádné důkazy, které by jednoznačně prokázaly, že nesprávné utírání nebo nošení příliš těsného prádla vede k infekcím močových cest,“ uvedla profesorka medicíny na lékařské fakultě Bostonské univerzity Dr. Kalpana Gupta pro The New York Times.

Kdy jsou antibiotika nevyhnutelná

Když přijdete k lékaři, většinou vám provede vyšetření moči, zkontroluje krev a na základě výsledků předepíše vhodná antibiotika. Akutní zánět močového měchýře případně močové trubice již domácí lékárničkou léčit spíš nedoporučí.

„Většina zánětů močového měchýře je dána bakteriální infekcí a je třeba je řešit antibiotiky. Obzvlášť, pokud na ně žena trpí často. Není třeba shánět urologa, stačí zajít k praktickému lékaři a vzít s sebou vzorek ranní moči,“ vysvětluje prostřednictvím poradny na webu ulekare.cz praktický lékař MUDr. Aleš Ducháček.

Účinná přírodní léčba

Pokud však nemluvíme o vážném a komplikovaném zánětu, nebo je problém teprve v počátcích, lze se nejprve obrátit na podpůrné prostředky, kterými mohou být brusinky ve formě extraktu, ale ještě lépe uděláte, když dáte šanci D-manóze.

V léčbě močové infekce totiž hraje dle Barbory Soukupové, která téma rozebírá v bakalářské práci na téma Močové infekce u žen, D-manóza významnou roli, a to z důvodu masivního vylučování do moče, kde na sebe váže bakterie Escherichia coli.

„Bakterie následně nemají možnost uchytit se na stěně ledvin, na sliznici močového měchýře, ani v močové trubici. A ve chvíli, kdy se bakterie není schopna uchytit na sliznici, odplouvá s proudem moči. D-manóza je proto právem považována za přírodní formu antibiotik, která působí velmi rychle a efektivně,“ uvádí autorka ve své práci.

Proč právě D-manóza

V nedávné studii z března roku 2022 se uvádí, že ačkoliv nekomplikované infekce močových cest často samy vymizí (asi v 15 až 45 %), téměř všechny jsou léčeny antibiotiky. Z důvodu vzrůstající rezistence vůči antibiotikům lze tuto informaci brát jako první krok k tomu, abychom se u nekomplikovaných stavů alespoň pokusili léčit onemocnění jiným způsobem. A právě D-manóza je navrhována jako první možné řešení, jelikož je díky svým schopnostem považována za přírodní formu antibiotik.

Pro léčbu D-manózou je i studie ze srpna letošního roku, která mimo jiné popisuje funkci D-manózy v těle. Dle této studie se sice nejméně 90 % požité D-manózy vstřebá v horní části střeva, ovšem zvláštností je, že nedochází k její metabolizaci organismem.

V důsledku toho nedochází k jejímu ukládání v játrech nebo jiných orgánech, ale je vylučována bez přeměny do moči ledvinami. Asi 60 minut po požití se proto D-manóza v nezměněné podobě dostane do močových cest, kde pomáhá odvést potřebnou službu. D-manóza navíc nemá ani po dlouhodobém užívání žádný vliv na lidský metabolismus.

Podle autorky zmiňované bakalářské práce působí navíc D-manóza velice rychle, a to během jednoho až tří dnů a přináší tak rychlou úlevu od bolesti. „Po vymizení příznaků se doporučuje užívat D-manózu alespoň sedm následujících dní jako prevenci recidivy,“ vysvětluje v práci Barbora Soukupová.

Jiné studie nadšení nesdílí

Dřívější studie z roku 2020 však stejné nadšení pro D-manózu nesdílí. „Přírodní cukr D-manóza je některými považován za alternativu antibiotik, ovšem navzdory jejímu rozsáhlému použití nebyla dosud potvrzena její schopnost vykazovat aktivitu podobnou antibiotikům změnou bakteriálního růstu,“ stojí ve studii.

Dáte‑li proto D-manóze šanci, či nikoliv, záleží pouze na vašem rozhodnutí a aktuálních symptomech. V případě, že jsou příznaky nemoci silné až nesnesitelné, nemá smysl s návštěvou lékaře otálet.