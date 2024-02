Viděli jste někdy nějakého závisláka? Takového, který se neobejde bez drog, nebo třeba i některých léků, které se snaží pokoutně sehnat v lékárně? Pokud ne, možná si takového člověka představujete jako roztřeseného týpka v roztrhané bundě a s mastnými vlasy. Případně jako někoho, kdo má pupínky v obličeji, smrdí kouřem a s pohádkou o nemocné tetě žadoní o Modafen. Farmaceutická asistentka Martina Lachnittová zná ale i jiné, méně nápadné podoby závisláků.

Dlouhodobé užívání volně prodejných léků může způsobit zdravotní komplikace. | Foto: Shutterstock

Někdy lidé se závislostí opravdu mohou vypadat takto zanedbaně, ale často tomu tak není.

„Víte, koho vidím já? Já vidím paní Otrivinovou, která si chodí každý týden kupovat čtyři nosní spreje, popřípadě šest, pokud jsou v akci. Vidím paní Guttalaxovou, která přijde každý týden třikrát pro velké kapky na zácpu a doslova se ztrácí před očima,“ popisuje typické závisláky Martina Lachnittová.

„Vidím také pana Uhláka, který si chodí v pondělí a ve středu pro dvě krabičky živočišného uhlí a v pátek pro tři, protože přes víkend bude zavřeno,“ přidává další případ farmaceutická asistentka.

Po několika letech zlomí oni vás

Martina Lachnittová přiznává, že když v lékárně začínáte a své závisláky ještě neznáte, máte snahu je co nejvíce edukovat a zlomit. Potom je poznáte a čas od času to ještě pořád zkoušíte formou přátelského rozhovoru. Nakonec, zpravidla po několika letech, zlomí oni vás.

„Pak už při příchodu známé zákaznice od táry (pracovní stůl lékárníka - pozn. red.) křičíte: Tak kolik těch Otrivinů bude dneska, paní Otrivinová?“ konstatuje Martina Lachnittová. Ta mimo jiné i popsala, proč si dát pozor na léčivé horké nápoje, jak si můžete třeba později přečíst níže.

Pokud si lékárník není jistý, že pacient zvládne léčivý přípravek správně a bezpečně užívat, může léčivo takzvaně zadržet – jednoduše ho nevydá.

„Nestává se to často, já osobně jsem toto použila v životě asi dvakrát. Ale tušíte, co se dříve či později stane? Druhý den nebo za týden či měsíc jdete na výpomoc do jiné lékárny, a koho tam nepotkáte? Ano, paní Otrivinová nepřestala, paní Otrivinová jenom změnila lokál. A obdobné je to s paní Guttalaxovou,“ vypráví farmaceutická asistentka.



Co si zamlsat něco z lékárničky?

Možná stále ve vašem podvědomí visí otázka, zda je živočišné uhlí návykové, nebo na co potřebuje mít pan Uhlák denně čerstvou krabičku. Budete překvapeni. Co děláte večer vy, když hodíte nožky nahoru a pustíte si film nebo se začtete do své oblíbené knížky? Dáte si hrnek kakaa, otevřete si pytlík chipsů, možná spořádáte tabulku čokolády.

„Tak pan Uhlák slupne balení oblíbené značky živočišného uhlí, protože mu prostě chutná. Uhlí pěkně křoupe, navíc má lehce nasládlou chuť, a tak si tím tělem projde a poznáte to až na toaletě. Tohle už prostě nebude tak hnědé, jak to bývalo, tohle ne,“ usmívá se Martina Lachnittová.

S nadsázkou dodává: „Takže až vás příště večer bude honit mlsná, můžete zkusit vyplenit lékárničku, třeba budete příjemně překvapeni. A já osobně zůstanu u té své čokolády.“

Závislost na lécích:

Jak to dělat správně

Užívání živočišného uhlí je taková „neškodná“ libůstka, ale u ostatních, výše zmíněných, je to trošku horší. Dekongestiva jsou nosní roztoky, které zmírňují otok a překrvení nosní sliznice při rýmě – působí úlevně, díky nim můžeme lépe dýchat. Kdo by neznal například Olynth? Dobrý sluha, ale zlý pán.

U dekongestiv platí, že se nesmí užívat déle jak 7 dní. Jenže! Vždycky se najde někdo, kdo to nedodrží a bez oblíbeného spreje nemůže fungovat. Zbavit se takové závislosti je běh na dlouhou trať, který za to nestojí.

Stejné rčení platí i o laxativech, které ovlivňují střevní peristaltiku. Používejte je v krajní nouzi. Může to být dobrý „pomocník“ na cestování, ale určitě ne na dlouhodobé užívání, ba dokonce zneužívání – třeba při hubnutí. Střevo si navykne a vy si zaděláváte na pěkný problém.

Martina Lachnittová je farmaceutická asistentka s obrovským smyslem pro humor, která už pár let baví své sledující na facebookovém blogu Deník holky z lékárny. Je autorkou stejnojmenné knihy, kterou vydal Albatros, a právě píše knihu druhou. Vtipnými postřehy z rozhovorů s pacienty v lékárně nás chce rozesmát, ale také poučit. Během roku s ní v seriálu projdeme nejžhavější témata samoléčby tak, jak je sama popsala.