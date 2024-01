Opakované neúspěšné pokusy zhubnout přivedly Milana Krátkého k naprostému zoufalství. Když už stál před rozhodnutím podstoupit bariatrickou operaci zmenšující žaludek, přišla změna. Obrovská vůle Milana neskončit pod skalpelem a hlavně podpora nutriční specialistky dokázaly, že muž za dva a půl roku zhubnul 36 kilo. Jak to dokázal a co mu pomáhá překonat chutě na sladké nebo chvíle, kdy se hubnutí zastaví?

Na začátku roku 2020 vážil Milan přes 155 kilo, po třech letech hubnutí s nutriční terapeutkou už to bylo jen necelých 120 kilo. | Foto: Se svolením Milana Krátkého

„Na začátku roku 2020 jsem poněkolikáté chtěl zhubnout. Všechny dosavadní pokusy byly neúspěšné, naopak jsem po nějaké době přibral ještě na vyšší váhu a měl jsem skoro 170 kilo. Byl jsem zoufalý, cítil jsem to jako svůj velký neúspěch a neviděl jsem cestu, jak to dokázat,“ vypráví 37 letý pan Milan.

Milan měl pocit, že má příliš slabou vůli na to, aby zvládnul nějakou dietu a dosavadní pokusy mu to jen potvrzovaly. Chtěl konečně rychlé a efektivní řešení. Objednal se proto na kliniku, která se specializuje na obezitologii.

Operace vypadala jako rychlé řešení

„Hned po prvním vyšetření na klinice mi doporučili bariatrickou operaci. V tu chvíli jsem to bral jako fakt a možnost, aby za mě můj problém někdo vyřešil. Byl jsem už objednaný na nějaká vyšetření. Poté mi ale moje kamarádka, lékařka, vysvětlila, co bariatrie znamená, že to je velká operace, která nemusí být řešením. Doporučila mi, abych vše řešil konzervativnější cestou, ideálně s pomocí nutričního terapeuta. Dneska jsem jí za to zpětně moc vděčný. Ukázala mi dobrý směr, dala mi naději a důvěru v sebe sama,“ vypráví pan Milan.

Opakované rezignace vedly k tloustnutí

Milan Krátký se v létě před třemi lety vydal do nutriční poradny Ne hladu s tím, že hubnutí zkusí pod vedením odborníka, a pokusí se operaci vyhnout. Jeho motivace neskončit u chirurgů byla veliká.

„Milan už od začátku roku sám zhubnul zhruba 8 kg. Jelikož ale po každém úspěšném zhubnutí vždy přišlo období, kdy se přestal pravidelně hýbat, vrátil se k původnímu stravování, a nakonec se i přestal vážit. Opakovaná rezignace Milana na snahu změnit životní styl, u něj způsobila jojo efekt - opětovné nabrání shozených kilogramů po každé epizodě hubnutí,“ říká nutriční terapeutka a zakladatelka poradny Ne Hladu Veronika Pourová.



Černé na bílém, co vlastně jíme

V poradně pan Milan hned absolvoval měření složení těla na přístroji InBody, které ukázalo jeho hmotnost 155,6 kilogramů. Z celkové hmotnosti měl 62 kg tuku.

„Ke každému klientovi je potřeba přistupovat individuálně a změny dělat v jeho původním režimu. I proto chceme po každém před příchodem do poradny zapsat jídelníček aspoň za pět dní,“ vysvětluje Veronika Pourová, nutriční terapeutka a spoluzakladatelka poradny Ne Hladu.

Milan přišel do poradny s tímto jídelníčkem:

Snídaně: Pečivo s vajíčkovou pomazánkou Svačina: Jogurt s lesním ovocem a lískovými ořechy Oběd: KFC Twister + 110 g hranolky Svačina: Nachos s mrkvovým dipem Večeře: 2x párek v rohlíku (čerpací stanice)

+ Pohybová aktivita: - 65 min chůze na páse

Obědy raději na objednávku

Milan dával přednost smaženým jídlům. Také kvůli práci hodně přejížděl autem, což je projevovalo stravováním se na čerpacích stanicích. Když se k tomu přidá ještě to, že neměl příliš vztah k vaření, bylo třeba vymyslet v poradně strategii, aby se v jídelníčku omezil fastfood, ale nebylo to příliš náročné a zatěžující.

„Nelze totiž někomu, kdo si není zvyklý vařit, najednou do jídelníčku předepsat na každý den nové teplé jídlo, které by si měl sám nachystat. Vždy je potřeba hledat kompromisy a vhodná řešení, která půjdou skloubit s aktuálním životním stylem,“ vysvětluje nutriční terapeutka. Domluvili se proto, že si Milan bude obědy objednávat a dá pozor na vhodný výběr jídel.

Objednaná jídla bývají podle Veroniky Pourové obecně tučnější, protože tuk je nositelem chuti a dodavatelé chtějí především, aby jídlo dobře chutnalo, než aby bylo odlehčené.

Každopádně i takto jde vždy o dobré změny oproti původnímu režimu zájemce o zhubnutí. A kuře s bramborem nebo španělský ptáček s rýží je rozhodně lepší volbou než smažený fastfood.

Dnes je Milan o 36 kilo lehčí a v hubnutí pokračuje. Zdroj: Se svolením Milana Krátkého

Vaření odlehčeně večer

Na večeři si pak Milan jídlo buď nachystal, a to velice jednoduše - třeba tak, že osmahnul plátek kuřecího masa a uvařil si k němu brambory, a nebo si dal obložené pečivo s méně tučným sýrem, libovou šunkou nebo tvarohovou pomazánkou.

„Pohyb, konkrétně chůzi na pásu, již Milan v době příchodu do poradny každý den provozoval, a díky tomu od začátku roku už nějaká kila shodil. Důležité tedy bylo především vytrvat,“ zdůrazňuje Veronika Pourová.

Přišly chutě na sladké

Milanovy snahu zhubnout komplikovalo to, že vždy při omezení jídla začal mít chutě na sladké. To je poměrně častá záležitost, když člověk omezí příjem sacharidů. A mnoho lidí skutečně začne změny v jídelníčku tím, že omezí přílohy.

Nicméně sacharidy jsou důležitým zdrojem energie pro mozek i pracující svaly. „Když jich denně budeme jíst méně, než naše tělo potřebuje, snadno se stane, že mozek bude reagovat na nižší hladinu cukru v krvi tím, že vyšle signál „potřebuji cukr“, což je zmiňovaná chuť na sladké,“ říká Veronika Pourová.

Jak při hubnutí bojovat s chutěmi na sladké Není cílem přílohy vyřazovat nebo výrazně omezovat, ale naopak je do jídelníčku zařadit a dbát na jejich vhodný výběr - měly by být ideálně z většiny celozrnné nebo luštěninové.

Pokud podle odbornice dodáme tělu dostatek sacharidů v přílohách a třeba i na svačiny, klesá pravděpodobnost. že nás bude přepadávat vlčí hlad nebo nezdolná chuť na sladké.

Zároveň existují vhodnější alternativy sladkých jídel, které lze i do redukčního jídelníčku pravidelně zařadit. Výbornou volbou jsou třeba palačinky s tvarohem a ovocem, krupicová kaše s tvarohem nebo proteinem, nebo ovocné knedlíky s tvarohem.

Nesmíme však sladká jídla polít velkým množstvím másla a místo cukru lze použít třeba čekankový sirup. Alternativou za slazené jogurty mohou být třeba proteinové pudinky bez cukru, které si oblíbil i Milan.

Zpočátku se ztrácí svaly

Změny v jídelníčku se u Milana hned projevily. Hmotnost začala pomalu klesat a do konce roku 2020 se Milan dostal na 132,3 kg, z toho měl 47 kg tuku. Při hubnutí z vyšší hmotnosti se často může stát, že půjde dolů i svalová hmota, což je přirozené.

„Člověk přijde o významné závaží ve formě tělesného tuku, a tak veškerou aktivitu dělá s menší zátěží. Důležité je, aby dlouhodobě klesal rychleji úbytek tukové tkáně než té svalové, a také aby se svaly nedostaly do příliš nízkých hodnot, čili aby neubyly nadměrně, což se u Milana nedělo,“ popisuje nutriční terapeutka.

Nastanou chvíle, kdy váha nejde dolů

Zhruba od půlky roku 2021 začala Milanova hmotnost spíše stagnovat. Vážil kolem 122 kilo a z toho bylo 40,4 kilogramů tuku. Do ideálních hodnot sice zbývalo ještě přes 20 kg tuku, ale i tak to Veronika Pourová považuje za skvělý výsledek, který stál Milana mnoho úsilí a správných rozhodnutí.

Ve chvíli, kdy váha přestane jít dolů, se musí člověk především pochválit a ocenit za to, co se mu povedlo, než zoufat nad tím, že výsledek ještě není dokonalý. Skvělá zpráva navíc je, že se s každým zhubnutým kilogramem snižuje riziko rozvoje srdečně-cévních onemocnění, cukrovky 2. typu i některých druhů rakoviny.

Zapisovat jídelníček a přidat posilování

„Důležité je také zhodnotit klientův zapsaný jídelníček, a v tom nebyly zásadnější chyby. Sem tam se sice vyskytlo nějaké jídlo nad rámec jídelníčku, ale i to je vhodné si v životě zachovat, aby člověk neměl pocit přílišného omezování,“ říká Veronika Pourová.

V čem ještě byly Milanovy rezervy, byl silový trénink. Pokud se totiž podaří nabrat svalovou hmotu, vzroste i bazální metabolismus, a člověk začne spotřebovávat více energie, i když zrovna nic nedělá. A to je nejlepším řešením stagnující hmotnosti poté, co člověk už velkou část své nadváhy shodil.

O 36 kilo lehčí i bez bariatrie

V půlce roku 2023 přišel Milan na měření na InBody poté, co se pustil do intenzivnějšího silového tréninku a podařilo se mu nabrat zhruba dva kilogramy svalů a shodit na váhu 119,8 kilo s tím, že tuku bylo 37,8 kilogramů.

„I ve sportu je důležité hledat udržitelnost, a tak uvidíme, jak se Milanovi podaří posilování ve svém režimu udržet a zda se dostaví ještě další výsledek. Nicméně od začátku naší spolupráce shodil 24 kg tuku, které si drží a bariatrické operaci se vyhnul, což je naprosto skvělé,“ raduje se se svým klientem nutriční terapeutka.

Úplný konec lapání po dechu

I když Milana podle jeho slov stále ještě čeká dost práce, aby se dostal na ideální váhu a procenta tuku v těle, dosavadní změna životního stylu mu zlepšila běžný denní život. Už se nezadýchává při běžné chůzi, nemusí zastavit při chůzi do schodů, aby popadl dech. Poprvé od puberty začal běhat a poslední dva roky se pravidelně účastní běžeckých závodů.“

Milanovo oblíbené lehké jídlo

Stačí kuřecí prso 150-200 g, rýže, zelenina (paprika, pórek a další), sójová omáčka a koření. Maso osmahne na lžíci oleje.

Především mu ale dodalo sebevědomí a psychické pohodu to, že změnu životního stylu díky jídelníčku a fyzické aktivitě dokáže dlouhodobě udržet na rozdíl od předchozích pokusů. „Když se teď zpětně ohlédnu, je pro mě můj příběh také příkladem krásné podpory od lidí kolem mě. Rodina, přátelé, kolegové – všichni mě celou dobu podporují, přejí mi úspěch a pomáhají mi s motivací,“ dodává pan Milan.

Hodnocení Veroniky Pourové

Příběh hodnotí Veronika Pourová, nutriční terapeutka, spoluzakladatelka nutriční poradny Ne hladu:

Již přes tři roky Milana při hubnutí provází Veronika Pourová, nutriční terapeutka a zakladatelka poradny Ne Hladu.Zdroj: Se svolením Veroniky PourovéNaší nutriční poradnou už prošly tisíce klientů a věřím, že velké části z nich jsme pomohly v jejich cestě za vytouženým cílem. Někdy stačilo člověka trochu popostrčit, ukázat nejzásadnější chyby v jídelníčku a výsledky se dostavily - ať už je řeč o hubnutí nebo nabírání svalů.

Dlouhodobá spolupráce, tedy program v naší poradně, který trvá zhruba půl roku, nám umožňuje procházet si spolu s klientem nejrůznější období a společně přicházet na to, co dělají s jeho stravováním a pohybovou aktivitou třeba letní zahrádky, nepříznivé počasí, Vánoce a nebo stres v práci. A protože tyto nástrahy přicházejí celý život, někteří se rozhodnou ve spolupráci ještě dále pokračovat, dokud si nebudou jistější tím, že jsou na správné cestě, z ní dokáží jen tak neuhnout. A to je i případ pana Milana.

Líbila se mi motivace, kterou k tomu Milan měl - rád sledoval, dle svých slov, hloupý seriál. Nechtěl však jeho sledováním zabíjet čas, a tak ho chodil sledovat se sluchátky a tabletem na pás do fitka. Jakkoliv banálně to může znít, pro spoustu lidí to skutečně může být ta rozhodující motivace, aby u pravidelného pohybu vydrželi. Všichni žijeme zaneprázdněné životy a najít si 30-60 minut denně na extra aktivitu je skutečně hodně času, zvlášť když se nám nahromadí ještě záležitosti pracovního či osobního života.