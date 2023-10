Zázvor by se dal popsat jako zázračný všelék, který uleví od chřipky, rýmy, nachlazení, horečky i bolesti a vyniká svým nezaměnitelným a lehce štiplavým aroma. V těchto dnech nám nejlépe prospěje v podobě zázvorového čaje, při jehož přípravě je však potřeba dát si dobrý pozor, abyste mu nevědomky neubrali na síle. Jaký má zázvor vliv na zdraví, jak připravit zázvorový čaj, proč zázvor neloupat a jaké množství zázvoru vám může uškodit?

Zázvorový čaj je ideálním podzimním nápojem proti nachlazení, který navíc prohřeje. | Foto: Shutterstock

CO SE V ČLÁNKU DOČTETE:

* Vliv zázvoru na zdraví

* Zázvor neloupejte

* Zázvor nekrájejte s předstihem

* Horká voda zázvoru nevadí

* Dostatečně zázvor louhujte

* Jak připravit zázvorový čaj

* Jak často pít zázvorový čaj

Zázvor má díky svým protizánětlivým vlastnostem mnoho zdravotních výhod. Použít jej můžete čerstvý, sušený, v podobě prášku, oleje či šťávy. Nejvíc však zázvor vašemu zdraví prospěje, pokud si jej nakrájíte čerstvý a připravíte si z něj chutný a léčivý nápoj. Pro své léčivé účinky se používá v různých formách tradiční i alternativní medicíny, a to především k podpoře trávení, snížení nevolnosti či v boji proti chřipce, nachlazení a onemocnění dýchacích cest.

Jedinečná vůně a chuť tohoto aromatického oddenku, který je často zaměňován za kořen, pochází z přírodních olejů, z nichž nejdůležitější je gingerol. Právě ten je zodpovědný za mnoho léčivých vlastností zázvoru.

Vliv zázvoru na zdraví

Nejspíš se všichni shodneme na tom, že předcházet nemocem je mnohem lepší, než je potom léčit. A právě zázvor nám na této cestě může v ledasčem pomoci. I podle bylinkářského webu Learning Herbs „může zázvor posílit imunitní systém, jelikož má potenciál zabránit virové infekci horních cest dýchacích, nebo riziko nákazy alespoň výrazně snížit.“

Rýma a ucpaný nos? Pomocníka můžete mít vždy po ruce, ale pořídit ho musíte nyní

Zázvor nepůsobí pouze preventivně, ale sám je i přímo antivirově aktivní. „Čerstvý zázvor vykázal přímou antivirovou aktivitu proti lidskému RSV viru,“ stojí například v této studii, která se zabývala schopností zázvoru potlačovat šíření viru chřipky. Vědci při ní došli k závěru, že „zázvor by mohl být potenciálně užitečný pro kontrolu infekcí virem chřipky.“

Popíjení zázvorového čaje vás však i dokonale prohřeje, proto je dobré popíjet ho například ve chvíli, kdy se nacházíte ve „studené fázi“ horečky a pociťujete silný chlad po těle, který zapříčinila zimnice. Při chřipce však zázvor pomáhá i od bolesti svalů, celkové slabosti, únavy, pomáhá snižovat teplotu regulací pocení a účinný je i při migréně.

Žena vymyslela dokonalou dietu. S těmito deseti pravidly zhubla už 39 kilo

Účinky tohoto léčivého oddenku ještě podpoříte tím, že s ním před přípravou a v jejím průběhu budete zacházet správně. Vyvarovat byste se měli především následujícím čtyřem chybám.

Chyba č. 1: zázvor loupete

Odstraňovat ze zázvoru slupku není dobrý nápad, a to hned ze dvou důvodů. Tím prvním je fakt, že když se snažíte slupku odřezat ostrým nožem, často to kvůli záhybům oddenku dopadá tak, že vám vznikne ořezaný hranol a dobrá třetina zázvoru se vyhodí. A to je škoda nejen kvůli tomu, že léčivý oddenek rostl 8 až 10 měsíců a vy ho velkou část jen tak vyhodíte, ale také proto, že vám vystačí na mnohem méně hřejivých léčivých nápojů. O tom, že je to zbytečné vyhazování peněz, snad netřeba mluvit.

„Zázvor i se slupkou nastrouhejte najemno. Vyhnete se tak plýtvání, a také využijete výhod přidané vlákniny. Všechna slupka se stejně při vaření rozvaří, změkne, nebo se v případě čaje scedí. Pokud chcete slupku přeci jen odstranit, jemně ji seškrábněte hřbetem nože či lžící. Není to však potřeba,“ radí americký světový zpravodajský deník The Guardian.

Chcete zhubnout? Pomůže to nejlevnější koření, které navíc čistí střeva

Druhým důvodem, proč příště připravit čaj s nezaměnitelnou chutí a vůní i se slupkou, je tento. Loupáním totiž zázvor zbytečně zbavujete těch nejcennějších látek, které se nachází právě pod slupkou. „Zázvorová slupka je rozhodně jedlá. Obsahuje dokonce dvakrát více prospěšných polyfenolů a další jedinečné sloučeniny. Jedná se o nejcennější část rostliny,“ uvedla pro zdravotnický magazín Well and Good zdravotnická koučka Kanchan Koya.

„Celková koncentrace aromatických látek je navíc v neloupaném zázvoru 8,3krát vyšší ve srovnání s loupaným zázvorem,“ tvrdí studie, podle níž dokonce zázvorová slupka přispívá k prevenci rakoviny tlustého střeva.

Chyba č. 2: zázvor krájíte s předstihem

Jak a kdy zázvor správně nakrájet? Způsob, jakým aromatický oddenek připravíte, je zásadní. „Při přípravě zázvorového čaje nakrájejte zázvor na tenké plátky, a to těsně před přelitím vroucí vodou. Tenké plátky vystavují více povrchu vodě a zajišťují úměrné uvolňování všech živin,“ vysvětluje německý web Healthy Hildegard, který se zaměřuje na celostní zdraví člověka. Pro ještě lepší vylouhování můžete kořen nastrouhat. Čaj pak bude mít silnější chuť i aroma.

Důležité je také nakrájet zázvor opravdu těsně před zalitím vodou, aby nedošlo k uvolnění aromatických látek ještě předtím a účinnost zázvoru nebyla zbytečně snižována.



Nahrává se anketa …

Chyba č. 3: špatná teplota vody

Při přípravě zeleného či bylinkového čaje víte, že by teplota vody při zalévání sáčku či sušených nebo čerstvých bylinek neměla přesáhnout 85 °C. V některých případech by teplota měla být dokonce pouhých 60 °C. Zázvoru však vroucí voda nevadí a v případě, že použijete příliš studenou vodu, nemusí dojít k uvolnění vonných silic a čaj nebude mít tak silné aroma.

Snažíte se zhubnout? Těchto 10 potravin vás zasytí a jsou téměř bez kalorií

„Po nastrouhání či nakrájení přendejte zázvor do konvice a ihned zalijte vroucí vodou. Po lehkém vychladnutí můžete čaj dochutit medem a citronem,“ radí web Jak v kuchyni. Více jsme vám o zázvoru psali například v tomto článku.

Chyba č. 4: zázvor nedostatečně louhujete

Než si však budete moci svůj šálek čaje vychutnat, doporučuje se počkat dostatečně dlouhou dobu, aby mohlo dojít k vylouhování účinných látek a čaj získal pověstnou sílu. „Zázvor vložte do hrnce s vodou, přiveďte k varu a poté nechte louhovat alespoň 30 minut. Protože je zázvor oddenek, vyžaduje dlouhou dobu louhování. Jedině tak se mohou jeho silice a ostatní látky účinně přenést do vody a vytvořit tak silný aromatický nápoj,“ vysvětluje web Holden Acupuncture, který se věnuje čínské medicíně.

Pokud však preferujete jemnější chuť čaje, nebo vám přílišné aroma a pálivost zázvorového oddenku vadí, zkraťte dobu louhování a dochuťte čaj citronem a medem. Tím jeho štiplavost zmírníte.

Jak připravit zázvorový čaj

Aby měl zázvorový čaj pozitivní efekt na vaše zdraví, stačí zázvor omýt, nakrájet, vložit do vroucí vody a nechat louhovat. Připravit si však můžete i variantu, která vás podle receptu od amerického deníku New York Magazine nejen prohřeje, ale navíc vás nadchne i příjemným podzimním aroma.

Potřebné ingredience:

1 litr vody

1/8 tyčinky skořice

140 g čerstvého zázvoru

1/4 citronové kůry nakrájené na proužky

60 ml čerstvě vymačkané citronové šťávy

110 g medu

1/4 svazku čerstvé máty

Postup:

Přiveďte k varu vodu se skořicí.

Zázvor nakrájejte na jemné plátky nebo jej nastrouhejte na struhadle pro plnější aroma i chuť.

Přidejte zázvor do hrnce společně s citronovou kůrou. Přikryjte a duste 30 minut.

Přidejte med, citronovou šťávu a dobře promíchejte.

Nakonec přidejte čerstvou mátu, nechte chvíli stát a následně sceďte. Podávejte teplé.

Jak často pít zázvorový čaj

Zázvorový čaj je skvělým doplňkem léčby nachlazení, chřipkových onemocnění a onemocnění dýchacích cest. Prohřeje vás v chladných podzimních a zimních dnech, ale i tak je potřeba dodržovat doporučené dávkování.

Jak se dostat z nachlazení za tři dny? Imunoložka radí, jaké kroky podniknout

„Zázvor je bezpečná potravina, ovšem její denní množství by nemělo přesáhnout 3 až 4 gramy. Užívání vyššího množství než je 6 gramů zázvoru denně může způsobovat gastrointestinální problémy, jako je reflux, pálení žáhy či průjem,“ upozorňuje centrum pro kvalitní zdravotnické služby UCLA Health.

Proto pokud plánujete užívat zázvor častěji, nebo jste těhotná, poraďte se raději se svým lékařem, než zařadíte zázvor do svého pravidelného jídelníčku.