Dát si ráno velký lok nápoje, který vám přinese věčné zdraví a postavu snů? Krásná myšlenka. Zázvorový shot a čerstvý zázvorový sirup k tomu však mají dobře nakročeno. Díky obsaženým látkám zrychlují metabolismus, tlumí chuť k jídlu a jejich antibakteriální a antivirové vlastnosti si poradí s každým nachlazením. Proč je zázvor tak zdravý, jak vybrat zázvor, jak ho uchovávat, jak z něj připravit elixír zdraví a kolik ho můžete denně zkonzumovat?

Domácí elixír na zdraví v podobě zázvorového koncentrátu je skvělým podzimním nápojem. | Foto: Shutterstock

Bojujete s nachlazením? Pomůže vám zázvorový sirup:

Zdroj: Youtube

CO SE V ČLÁNKU DOČTETE:

* Jak zázvor správně vybrat

* Domácí ginger shot

* Zázvorový sirup proti nachlazení

* Jak uchovávat čerstvý zázvor

* Zázvor a hubnutí

* Kdy si dát na zázvor pozor

Zázvor je především s příchodem podzimu vyzdvihován do pomyslných nebes. V chřipkové sezoně je tento aromatický oddenek využíván především pro své antivirové, antibakteriální i protizánětlivé vlastnosti. Obsahuje širokou škálu antioxidantů, které pomáhají odstraňovat toxiny z našeho těla, ale i látky, které pozitivně působí na imunitu a zvyšují tak obranyschopnost našeho těla. Proto by byla škoda těchto vlastností zázvoru nevyužít.

Pokud vás už omrzel zázvorový čaj, nebo si chcete trochu zpestřit jídelníček, připravte si jeden ze dvou koncentrovaných zázvorových „lomcováků“, v nichž síla zázvoru propukne naplno. O zázvorovém čaji jsme psali v tomto článku.

Jak správně vybrat zázvor

Abyste ze zázvoru vytěžili maximum, musíte vědět, jak zázvor správně vybrat, a který naopak nikdy nekupovat. Někdy se totiž může stát, že se uchýlíte k tomu, že koupíte zázvor, který je na první pohled dobrý, ale uvnitř vás překvapí šedou barvou. Ta vypovídá jen a pouze o tom, že držíte v rukou starší oddenek, který již začíná dřevnatět.

Zázvor pod drobnohledem. Lékaři jeho nadhodnoceným účinkům nevěří

„Při koupi zázvoru použijte všechny vaše smysly. Hledejte zázvor s lesklou, tenkou a napnutou slupkou. Dále se nadechněte. Je vůně štiplavá a pikantní? Pak je to správně. Rozhodně se však vyhněte takovému, který má na sobě měkká místa. Je to jasná známka toho, že už je v obchodě příliš dlouho,“ radí k výběru zázvoru kuchařský web The Kitchn.

Dodává, že při zlomení zázvorového oddenku by se mělo ozvat čerstvé křupnutí a odlomit od sebe jednotlivé kousky by mělo jít snadno. Pokud ne, pravděpodobně držíte v ruce starší kus. Jestliže se vám však podařilo vybrat voňavý a čerstvý zázvor, pak už nic nebrání tomu, abyste si z něj připravili všelék letošního podzimu.

Zázračný zázvor

Oblíbený je především pro své nezaměnitelné aroma a lehce štiplavou až velmi ostrou chuť. Podle webu Vím, co jím „má širokospektrální antibakteriální, antivirové, protizánětlivé a protiparazitické účinky. Je zdrojem unikátního množství antioxidantů, podporuje imunitu a posiluje naši obranyschopnost. Mezi nejaktivnější látky patří rostlinné silice zingeron, gingerol a shogaol, jejichž předností je navazovat na sebe toxiny a vypuzovat je z těla.

Domácí ginger shot

Sílu zázvorového čaje už jistě každý z vás poznal na vlastní kůži. Co si ale připravit koncentrovaný nápoj, který se pije chladný a v jednom velkém loku nám dodá tolik prospěšných látek, které se obzvlášť s nástupem podzimu hodí? Pojďte si vitaminový ginger shot připravit s námi. Není to nic složitého.

Potřebovat budete:

70 gramů čerstvého zázvoru i se slupkou

2 pomeranče

šťávu z 1 citronu

1 sklenici vody

1 PL kurkumy

1 ČL kajenského pepře

Postup:

Omytý zázvor nakrájejte na menší kousky. Pomeranče zbavte slupky a rozdělte je na jednotlivé měsíčky. Vše umístěte do mixéru, přidejte šťávu z jednoho citronu a sklenici vody. Přisypte jednu polévkovou lžíci kurkumy a ½ lžičky kajenského pepře. Rozmixujte dohladka. Následně přeceďte přes plátýnko a vymačkejte veškerou tekutinu. Vzniklý nápoj přelijte do menších lahviček, zavíčkujte a uchovávejte v chladu. Při tomto množství vám vznikne zhruba 10 lahviček o objemu 50 ml.

Zázvorový sirup proti nachlazení

Další variantou, jak do těla dostat vše dobré, co nám zázvor poskytuje, je připravit si domácí sirup proti nachlazení. A není to ani tak sirup, jako spíš koncentrovaný čerstvý zázvor v tekuté podobě. Jeho výroba není vůbec složitá a postačí vám na něj pouhé dvě suroviny. Zázvor a citron.

Žena vymyslela dokonalou dietu. S těmito deseti pravidly zhubla už 39 kilo

Zázvor omyjte a oloupejte. Po oloupání by vám mělo zbýt zhruba tolik zázvoru, aby se vešel do polévkové misky. Citron oloupejte a rozdělte na jednotlivé měsíčky. Pokud máte odšťavňovač, zázvor nakrájejte a společně s citronem odšťavněte. Pokud odšťavňovač nemáte, citron i zázvor rozmixujte a prolisujte přes plátýnko. Nápoj slijte do skleněné nádoby (vyjde zhruba na polovinu menší sklenice od čerstvého mléka) a dolijte kvalitním tekutým medem. Pořádně promíchejte třepáním. Užívejte po lžičkách podobně jako sirup proti nachlazení.



Nahrává se anketa …

Jak uchovávat čerstvý zázvor

Koupili jste více zázvoru, a ještě vám ho hodně zbylo? Nebo jste narazili na krásný a čerstvý a bylo vám líto ho tam nechat? Pak se vám budou hodit rady, jak ho uchovat co nejdéle.

„Zázvor vám nejlépe vydrží nezabalený při pokojové teplotě na suchém místě mimo přímé sluneční světlo. Jedině tak může místo plesnivění pozvolna vysychat a uchovávat si svou chuť i aroma. Pokud chcete zázvor skladovat v lednici, pak jedině ve vzduchotěsné nádobě,“ radí americký deník The Guardian.

Rýma a ucpaný nos? Pomocníka můžete mít vždy po ruce, ale pořídit ho musíte nyní

Máte-li však zázvoru dostatek a žádná z výše uvedených metod vám nevyhovuje, můžete jej uchovávat rovněž ve zmrazené podobě. Nasekejte zázvor najemno a zmrazte buď na talíři a následně přemístěte do uzavíratelného sáčku, nebo nastrouhaný zázvor umístěte do tvořítek na led. Až si budete chtít udělat čaj, jednoduše zalijte jednu kostku vroucí vodou.

Zázvor a hubnutí

A věděli jste, že je zázvor také skvělým pomocníkem ve snaze shodit nějaké to kilo? Údajně je to podle této studie díky sloučeninám zvaným zingeron a shogaoly, které se v zázvoru vyskytují. „Konzumace zázvoru může potenciálně přispívat ke zvládání obezity, nicméně je potřeba provést ještě další studie, které by naše poznatky potvrdily,“ tvrdí autoři studie.

K podobným závěrům došli i autoři další studie. „Příjem zázvoru může potlačovat riziko obezity vyvolané dietou s vysokým obsahem tuku. Může být rovněž slibnou doplňkovou terapií pro léčbu obezity a jejích komplikací,“ uvádí například tato studie. Zatím to však bylo vědci potvrzeno pouze na krysách.

Snažíte se zhubnout? Těchto 10 potravin vás zasytí a jsou téměř bez kalorií

Co by ale mohlo být klíčové zjištění, je poznatek této malé studie. „Výsledky naší studie přinesly zajímavé zjištění. U mužů, kteří popíjeli u snídaně zázvorový nápoj, jsme zaznamenali snížené pocity hladu, což může prokazovat potenciální roli zázvoru při regulaci hmotnosti. Rovněž jsme zaznamenali zvýšenou termogenezi, která může mít vliv na zrychlení metabolismu,“ tvrdí autoři studie. Dodávají však, že je potřeba provést další výzkum.

Kdy si dát na zázvor pozor

Zázvor má velice silné aroma a jeho účinky není radno brát na lehkou váhu. Proto je potřeba dodržovat doporučené denní množství, které činí 3 až 4 gramy denně. Jeho konzumace by se však měly některé skupiny úplně zdržet, nebo ji alespoň omezit. Příkladem mohou být těhotné ženy nebo lidé, kteří mají potíže se zažívacím traktem. Pokud si nejste jisti, zda do této skupiny patříte, konzultujte konzumaci zázvoru se svým lékařem.

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová