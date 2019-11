„Právě jsem dokončila tři opravdu intenzivní cvičící lekce a cítila jsem tlak na hrudi. Byl to pocit, jako když vás hrozně pálí žáha,“ popisuje 37letá osobní trenérka Iva. Když jsem se poté osprchovala a v šatně převlékla, šla jsem po schodech dolů na recepci, kde jsem se měla setkat se zájemkyní o osobní tréninky, když jsem najednou cítila šílenou únavu. Zdálo se mi, že už nemůžu udělat ani jeden krok, že si prostě na schodech lehnu a budu spát.

O pár vteřin později jsem se začala potit, úplně mě poléval studený pot, bez zjevného důvodu. Vypadala jsem, jak když jsem právě vylezla ze sauny a nemohla jsem popadnout dech. Do rukou mě chytala křeč, chtělo se mi zvracet. V tu chvíli kolem mě procházela kolegyně, která se vyděsila, co se mi děje. Stále jsem opakovala, že jsem v pořádku, ale ona lépe odhadla, že zdravý člověk vypadá jinak a zavolala záchranku.

Lékaři mi hned po příjezdu natočili EKG a okamžitě mě naložili do sanitky a vezli do nemocnice. Ani na vteřinu mě ale nenapadlo, že bych mohla mít infarkt. Nebylo mi ani čtyřicet a byla jsem ve vynikající kondici. Nekouřila jsem a jedla jsem zdravě, abych byla stále fit.

POČTY

40 % žen příznaky infarktu vůbec necítilo. V poslední době narůstá počet infarktů u lidí ve věku 29 až 45 let. Jedná se asi o 15 až 20 % z celkového počtu.

Během hodiny jsem za sebou koronární angioplastiku, při které byla odstraněna sraženina, která zablokovala levou věnčitou tepnu. Podle kardiologa byl v mém případě infarkt způsobený stresem nebo cvičením a nejspíš kombinací obojího. Do nemocnice jsem se naštěstí, hlavně díky kolegyni, dostala včas, takže nemám žádné následky.

Jsem teď opravdu šťastná, že jsem se z toho dostala a můžu dál cvičit, ale často myslím na to, co mám za sebou. Že jsem tady už nemusela být. Pravidelně chodím na prohlídky a už to tolik nepřeháním s cvičením. Tato zkušenost mi pomohla uvědomit si, jak jsem vděčná za každý den, který prožiji.“

NÁZOR LÉKAŘE prof. MUDr. Josef Kautzner CSc. (přednosta Kliniky kardiologie IKEM)



Základem léčby infarktu myokardu je souboj o čas. Čím dříve od začátku potíží se nemocný dostane do nemocnice, tím lépe. Jedině tak se zvýší pravděpodobnost, že přežije případnou oběhovou zástavu, dojde k rychlému obnovení průtoku uzavřenou cévou a tak k minimalizaci poškození srdce. To samozřejmě zvyšuje šance na přežití a ovlivňuje i dlouhodobou prognózu pacienta. Posádky záchranné služby dnes již běžně transportují pacienta v případě jasné diagnózy přímo z místa bydliště do centra k provedení angioplastiky (tzv. přímý transport). V případě, že diagnóza jasná není, odvezou nemocného do nejbližší nemocnice. Pokud pacient čeká několik hodin doma, potom ani okamžité otevření tepny angioplastikou nedovede zachránit odumřelou svalovinu. Z člověka s normálně fungujícím srdcem se tak může během několika hodin stát pacient s těžkou poruchou čerpací funkce srdce a příznaky srdečního selhání.

INFORMACE O NEMOCI

*Většina lidí předpokládá, že infarkt se objeví náhle. Výzkum však naznačuje, že právě u žen dochází k prvním příznakům již několik týdnů před samotným infarktem.

*Nejčastějším příznakem infarktu u mužů i žen je bolest na hrudi. Ženy ovšem mohou zažít infarkt, aniž by to na hrudi pocítily a příznaky vypadají úplně jinak než u mužů.

*Ženy místo bolesti mohou cítit určité stlačení či plnost kdekoli na prsou, nejen na levé straně. Ještě častěji ženy cítí bolest v pažích, zádech, krku nebo čelistech.

*Při infarktu se může objevit bolest žaludku, kterou si pacienti pletou s pálením žáhy či žaludečními vředy.

*Často se uvádí i nadměrné pocení, které vznikne zničehonic, velká únava, ačkoli člověk nic nedělá, a také závratě či zvracení.

*Bolest na hrudníku nebo mezi lopatkami nebo v nadbřišku trvající více jak 20 minut by měla vzbudit podezření na infarkt.

RECEPT PRO ZDRAVÍ

Koláč se zkaramelizovanou cibulí

Ingredience:

200 g mouky

sůl, pepř

130 g másla

5 vajec

500 g cibule

2 lžíce oleje

2 lžíce cukru

100 g strouhaného ementálu

200 g smetany

150 g camembertu

Postup:

Z mouky, soli, másla nakrájeného na kousky a 1 vejce uhněťte těsto. Přidejte trochu studené vody. Těsto zabalte do fólie a dejte na 30 minut do chladu.

Oloupejte cibule a nakrájejte ji na kolečka. Na pánvi rozehřejte olej. Asi 5 minut na něm smažte cibuli. Posypte ji cukrem a nechte zkaramelizovat. Přitom cibulová kolečka obracejte. Pak je nechte trochu vychladnout.



Troubu předehřejte na 180 °C. Těsto vyndejte z ledničky a vyválejte dokulata. Vložte ho do koláčové formy a 10 minut těsto předpékejte. Následně ho vyndejte z trouby.

Rozkvedlejte zbývající vejce, smíchejte je s ementálem a smetanou a okořeňte. Přidejte cibuli a zamíchejte. Směs nandejte na těsto a rozetřete. Camembert nakrájejte na plátky a rozložte je po povrchu koláče. Pak ho pečte v troubě 40 minut.

TIPY PRO ZDRAVÉ SRDCE



Po půl roce je tu opět změna času z letního na zimní. Tuhle změnu ovšem většina lidí vítá, protože to znamená, že si o hodinu přispíme. Nadcházející zimní středoevropský čas je tím „správným“ časem, který je pro nás daný časovým pásmem. Jak tohle střídání ovlivňuje naše zdraví? Jarní střídání času přináší podle amerických vědců o 25 procent vyšší riziko infarktu myokardu v pondělí po dané změně. Naopak podzimní střídání snižuje toto riziko v úterý po změně o 21 procent. Spojitost mezi nedostatkem spánku a rizikem kardiovaskulárních nemocí už je známý dlouho, ačkoli není stále dostatečně vysvětleno, proč mají naše biorytmy takový vliv na zdraví. Nicméně je dobré vědět, že i hodina spánku může mít zásadní význam.