„I když k tomu obvykle dochází dříve, než se člověk dostane do seniorského věku, určitě to spolu souvisí,“ je přesvědčen odborník.

Většina lidí si psa pořizuje především pro radost. Péče o něj má totiž pozitivní vliv na psychiku, a to i v případě opuštěných seniorů. „Ukazuje se, že si psy, ale i jiná zvířata, o která se mohou starat, volí intuitivně. Díky péči o ně se vrací do jejich života vztahovost, což psi a kočky docela umí,“ říká Ondřej Pečený. Nejeden kynolog by vám potvrdil, že psi jsou přirozeně naladěni ke komunikaci s člověkem. Už malá štěňata se dokážou naučit, jak se chovat, když jim dáváme různé povely, dokonce rozpoznají i smysl našich gest.

Starost o psa navíc vyžaduje i určitý denní režim, což může donutit opuštěného člověka, aby to nevzdal a neležel celý den jenom v posteli nebo u televize. „Rutina a režim určitě napomáhají tomu, aby senioři byli nějakým způsobem aktivní a dokázali péčí o zvíře udržovat svůj mentální a sociální život. Pejskaři se navíc setkávají, a vznikají tak kontakty s dalšími lidmi,“ vyvozuje psycholog.

Může ale pes setkávání s lidmi nahradit? „Do určité míry ano, ale spíše si myslím, že lidé si pořizují psa ve chvíli, kdy se jejich sociální svět zúží, tedy jako náhradu. Ale jak říkám, pozitivní určitě je, že se lidé se psy potkávají na ulici, dávají se do řeči a je šance, že vzniknou i nějaké nové sociální vazby,“ popisuje Ondřej Pečený.

Kontakt se psem také prokazatelně ovlivňuje lidské zdraví. Toho využívá i canisterapie, tedy léčebný kontakt psa a člověka, který pomáhá třeba lidem s psychickými poruchami, lidem v domovech pro seniory nebo dětem v dětských domovech.

Pes přirozeně vnímá člověka jako vůdce smečky. Pokud ale zvířecího miláčka rozmazlíte nebo nedostatečně vychováte, může se vám lehce stát, že převezme roli vůdce a vy pak budete kolem něj skákat od rána do večera. Co tedy dělat, aby se pes nestal jediným středobodem vašeho vesmíru? „Důvod, proč si člověk psa pořizuje, je velmi často ten, že se cítí trochu osamoceně. To znamená, že potom se pes středobodem jeho vesmíru přirozeně stává,“ říká Martin Pučálka, odborník na výživu psů a jejich dlouholetý chovatel. Podle něj je důležité, aby měl konkrétní senior nějaké další sociální vazby a ve svém volném čase dělal i něco jiného, než se staral o psa.

Setkání pejskařů v Prachaticích:

Chce to čas a peníze

Pes se samozřejmě nehodí pro každého, bez ohledu na povahu člověka. „Je potřeba posoudit, jestli na něj mám dostatek času a také finančních prostředků. S tím, aby pes dobře prospíval, jsou spojeny značné závazky. Musí mít dostatek pohybu, takže nestačí, když ho každý večer dvacet minut vyvenčíte,“ varuje Martin Pučálka. „Aby byl pes zdravý, je potřeba mu kupovat kvalitní krmivo. Když máte velkého psa, může vás krmení přijít i na několik tisíc měsíčně. Se psem jsou spojeny i další náklady, třeba na očkování a zdravotní péči. A to nemluvím o pořízení pelíšku, vodítka a podobně. Celkově to stojí dost peněz a občas mám pocit, že si to majitelé psů úplně neuvědomují,“ upozorňuje.

Senioři své pejsky také přece jen méně venčí. Tomuto faktu by se tedy měla přizpůsobit i psí strava. „Také se snaží svým miláčkům dopřát a dávají jim různé pamlsky, které jsou ale určeny lidem. Když do psa za den nasypete pytlík piškotů, projeví se to na jeho váze,“ uzavírá odborník na psí výživu Martin Pučálka.

Jak psa vybrat?



- Zvažte především to, jakou bude mít potřebu pohybu, jeho učenlivost a samozřejmě velikost.



- Nevhodná jsou příliš aktivní plemena, která potřebují dlouhé procházky.



- Vybírejte snadno ovladatelné rasy, jejichž výcvik a výchova nebudou obtížné. Pes by měl být inteligentní a učenlivý.



- Volte plemeno, na které budete fyzicky stačit. Velcí a silní psi jsou pro seniory naprosto nevhodní. Vhodná jsou malá a střední plemena jako například: Americký bezsrstý teriér, Bišonek, Boloňský psík, Čínský chocholatý pes, Čivava, Francouzský buldoček, Havanský psík, Italský volpino, Japan chin, King Charles španěl, Maltézský psík, Mexický naháč, Mops, Opičí pinč, Pekingský palácový psík, Pražský krysařík, Pudl, Ruský Toy, Shih-tzu, Jorkšírský teriér.