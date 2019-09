Jsem trenér tenisu, rodiče mě odmala vedli ke sportu, takže jsem se nikdy nezastavil, a vedu opravdu aktivní život. Proto mě velmi zaskočilo, když jsem skončil v nemocnici s rozáshlou oboustrannou plicní embolií. Nejdivnější na tom všem bylo to, že jsem v podstatě neměl nijak výrazné příznaky pro tuto nemoc.

Vzhledem k tomu, že trénuju jak své svěřence, tak často hraji sám a ještě s přítelkyní máme e-shop, volného času moc nemám a cítil jsem se před rokem dost unavený. Ačkoli jsem pozitivně naladěný člověk, tehdy jsem měl pocit, že mě nic nebaví, nic moc nešlo, psychicky jsem se cítil fakt divně. Bylo to pro mě neobvyklé. Snad jediným příznakem bylo to, že jsem při nějakém pohybu jsem cítil tlak na hrudi. Ale nebylo to nic zásadního, že bych tomu věnoval pozornost. Myslel jsem si, že je to prostě přepracováním. Vzal jsem si tedy dva týdny volno, odjel jsem na Šumavu, kde jsem v klidu chodil po lese, sbíral houby a odpočíval.

Počty

* Plicní embolie si nejvíce vyskytuje u lidí ve věku 60-70 let.

* Nejčastějším příznakem je náhlá dušnost (vyskytuje se u 85-90% pacientů).

* Riziko úmrtí je u neléčené akutní plicní embolie až 30%. Až 15% všech náhlých úmrtí se dává za vinu plicní embolii.

Po návratu jsem si šel na kurty zahrát a asi po 10 minutách hry, kdy jsem chtěl odpálit míček mi najednou vypadla raketa z ruky. Jako by mě svaly přestaly poslouchat a měl jsem velmi zrychlený dech, neúměrně k tomu, že jsem hrál naprosto volně. Cítil jsem se vyčerpaný a dýchal jsem, jako bych právě doběhl sprint. Taky jsem měl promodralé prsty. Kamarád, s kterým jsem zrovna hrál, byl docela vyděšený a i přes můj odpor mi zavolal záchranku, čímž mi asi zachránil život.

V nemocnici následovalo jedno vyšetření za druhým - rentgen plic, plicní scintigrafie, ECHO srdce, CT. Tam se zjistilo, že mám plicní embolii, takže jsem si chvíli poležel v nemocnici. První dny mi injekčně píchali lék Clexan do břicha, poté jsem dostal Warfarin. Po propuštění jsem musel ještě k praktickému lékaři, který kontroloval účinnost léků. Po třech měsících už jsem byl naprosto v pořádku, zklidnil jsem se a můj život je zase jako dřív.

Jak se nemoc léčí?

* Při zvažování diagnózy plicní embolie se posuzuje vedle klinických projevů přítomnost rizikových faktorů, laboratorní testy, EKG a RTG hrudníku. Zásadní vyšetřovací metodou k vyloučení či průkazu plicní embolie je CT – angiografie, která je již dostupná v řadě větších nemocnic 24 hodin denně. Při průkazu tromboembolické nemoci se dále pátrá po její možné příčině, zejména poruchách krevní srážlivosti.

* Ve většině případů se používá antikoagulační léčbu, při které se snižuje krevní srážlivost pomocí léků. Podává se nejprve nitrožilně nebo podkožně (heparin, tzv. nízkomolekulární hepariny) a později v tabletách (Warfarin). Délka léčby bývá v závislosti na okolnostech od 3-měsíční až po celoživotní. Účinnost dlouhodobé antikoagulační léčby musí být kontrolována pravidelnými krevními odběry.

* U těžkých forem plicní embolie používáme tzv. trombolytickou léčbu, při které lékem v infuzi trvající několik hodin rozpouštíme již vytvořenou krevní sraženinu. Trombolytická léčba je účinnější, ale má větší riziko krvácivých komplikací (včetně krvácení do mozku), proto je užívána pouze u velmi závažných, život ohrožujících stavů. Po trombolytické léčbě následuje léčba antikoagulační.

* V případě opakovaných plicních embolií při dlouhodobé antikoagulační léčbě, nebo nelze-li antikoagulační léčbu podat pro riziko krvácení, lze jako prevenci další plicní embolie zavést do dolní duté žíly katetrizační cestou (vpichem z tříselné žíly) takzvaný kavální filtr. (Zdroj: IKEM)

Informace o plicní embolii

* Nejčastějším zdrojem plicní embolie jsou trombózy hlubokých žil v nohách, přesto mohou tromby vznikat i v pánevních žilách.* Mezi nejčastější příznaky kromě dušnosti patří bolest na hrudi, zejména při nádechu či zakašlání, zrychlené dýchání, kašel nebo modravé zbarvení rtů a prstů.

* Plicní embolii bývá mnohdy těžké rozpoznat především kvůli tomu, že její příznaky bývají nejasné. Navíc se dá často zaměnit za jiné kardiovaskulární či plicní onemocnění, a to zejména u starších pacientů.

* Významný vliv na nemoc mají poruchy krevní srážlivosti, ať už dědičné nebo získané.

Recept pro zdraví

Cuketa se hodí při cukrovce, detoxikaci, čistí ledviny a přispívá i ke zklidnění a funguje antistresově. Připravte si originální jídlo, na kterém si pochutná celá rodina.

Cukety plněné pikantní rajčatovou směs

Ingredience:

4 kulaté cukety

1 stroužek česneku

4 rajčata

60 g parmazánu

1 cibule

6 lžic olivového oleje

sůl, pepř

Postup:

Cukety umyjte a osušte. Každé odřízněte vršek a vydlabejte dužinu lžící. Dužinu nakrájejte na kostičky.

Cibuli a česnek oloupejte a nasekejte nadrobno. Rajčata omyjte vodou a osušte. Odstraňte středový klínek a jejich dužinu nakrájejte na malé kostičky. Parmazán nastrouhejte. Troubu předehřejte na 180 °C. Na pánvi rozehřejte 2 lžíce oleje a cibuli a česnek nechte zesklovatět. Přidejte cuketové kostičky a okořeňte je. Pánev odstavte a přidejte kostičky rajčat. Vše zamíchejte. Směsí naplňte cukety, parmazán nasypte na povrch. Vršky cuket zase nasaďte. Cukety postavte vedle sebe do vymaštěné formy a pokapejte je zbývajícím olejem. Pečte 20 minut. Můžete podávat s vepřovými nebo lososovými steaky z grilu.