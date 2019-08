V roce 2015 jsem podstoupil operaci srdce, kdy mi byla provedena náhrada aortální chlopně. Věděl jsem, že na sebe musím být opatrný, takže jakýkoliv náznak nachlazení jsem poctivě vyležel a rozhodně jsem nic nepřecházel.

O necelé dva roky později jsem jel s rodinou na dovolenou k moři a po návratu se mi udělalo zle. Během několika hodin mi vyskočila horečka na 40 °C a třásl jsem se zimnicí. Manželka mě odvezla na pohotovost, kde ale nic nezjistili a pustili mě domů s tím, že mám virózu, ať to v klidu vypotím. Protože mi doma o moc lépe nebylo, šel jsem další den k praktickému lékaři, který mi nasadil antibiotika. Ta zabrala a já jsem znovu začal chodit do práce.

Znovu mi ale začaly stoupat teploty, třeba jsem šel spát a měl 37 °C nebo 38 °C. Bral jsem na to Paralen, ale samozřejmě zabíral jen chvilku, takže jsem šel znovu k lékaři. Ten mi předepsal nová antibiotika. Po jejich dobrání se ale situace opakovala. Oblečení mi začalo být volnější, čím dál víc jsem hubnul. Takhle to šlo asi pět týdnů, až jsem zkusil v místní nemocnici vyhledat nějakého kardiologa. Popsal jsem mu svoje příznaky a za dva dny jsem měl přijít na vyšetření. Šel jsem na echo, kde kardiolog zjistil endokarditidu neboli zánět srdce na náhradě chlopně. Následně mě poslal ještě na jícnové echo, kde se diagnóza potvrdila.

Infekce z úst

V nemocnici už jsem zůstal, okamžitě jsem do kapačky dostal antibiotika, jenže situace se zkomplikovala. Horečka mi vylítla na 40 °C a tak to probíhalo téměř denně, co jsem v nemocnici ležel. Lékaři ještě provedli nějaké testy, aby přišli na to, odkud se mohl zánět dostat k srdci. Nakonec zjistili, že infekce pocházela z úst.

Vzpomněl jsem si, že asi měsíc před dovolenou jsem byl na dentální hygieně, kde mi odstraňovali zubní kámen. Zatímco organismus zdravých lidí většinou snadno zvládne krátkodobou přítomnost mikrobů v krevním oběhu, na operovaných srdečních chlopních se mohou bakterie snáze uchytit, což se stalo i v mém případě.

Po dvou týdnech jsem znovu podstoupil jícnové echo a tak se překvapivě zjistilo, že zánět neustupuje. Právě naopak. Následovala tedy operace srdce a byla mi vyměněna zasažená aortální chlopeň. Operace a další pooperační průběh už naštěstí proběhl zcela bez komplikací. Po propuštění jsem si odjel odpočinout a nabrat nové síly do lázní. Už jen doufám, že to byla operace poslední.

Jak se nemoc léčí?

Zásadní je podání vysokých dávek antibiotik nitrožilně po dobu nejméně 4 týdnů - dle mikrobiálního původce a závažnosti stavu. Ke kardiochirurgické léčbě se přistupuje při neúspěchu samotné léčby antibiotiky, při srdečním selhání v důsledku poškození chlopně endokarditidou, při rozsáhlých vegetacích s rizikem embolizace. Kardiochirurgickou léčbou se nejčastěji rozumí náhrada chlopně protézou nebo její plastiku, tj. operaci s cílem zachování původní chlopně. (Zdroj: IKEM)

Informace o infekční endokarditidě



* Je to zánět vnitřního povrchu srdce neboli endokardu, který je způsobený mikroorganismy a postihuje zejména srdeční chlopně.



* Nejčastějšími příznaky infekce je zvýšená teplota či horečka nejasného původu, zimnice, noční pocení, velká únava a bolesti hlavy, kloubů a svalů.



* Endokarditidou jsou ohroženy zejména poškozené srdeční chlopně (následkem vrozených vad, předchozích operací, autoimunitních onemocnění či degenerativních změn).



* K přítomnosti bakterií v krvi (tzv. bakteriemii) dochází často u stomatologických zákroků (například při vytržení zubu, čištění zubního kamene), ale může se to stát i při čištění zubů. Z tohoto důvodu je při některých zákroků podat pacientům se srdečními chorobami antibiotika.



* Problém nastává teprve ve chvíli, kdy jsou tyto organismy odolné vůči naší imunitě, nebo mají možnost někde se usadit a začít se množit. Riziko se tak zvyšuje, pokud člověk má špatnou životosprávu, zanedbává ústní hygienu, přechází zánětlivá onemocnění, čímž se snižuje imunita a bakterie se mohou šířit.

Recept pro zdraví

Houbová omeleta s křupavými ořechy

Sezóna hub už je tady, vlašské ořechy je budou brzy následovat, tak spojte tyto dvě ingredience a užijte si vynikající omeletu s náplní.

Ingredience:

Postup:

Tipy pro zdravé srdce

Napadlo by vás, že stav vašich zubů má vliv na zdraví vašeho srdce? Zdravý chrup je dobrým ukazatelem celkového zdraví. Ti, kdo mají problémy se zuby a především se záněty dásní, mají zvýšené riziko pro srdeční onemocnění. Právě endokarditidu může způsobit špatná zubní hygiena. Mnoho studií prokázalo, že bakterie v ústech, které vyvolávají zánět dásní, mohou napadnout i srdce. Kromě zánětu způsobují i jiná srdeční onemocnění nebo cévní mozkové příhody. Lidé s nemocnými dásněmi navíc častěji trpí aterosklerózou, tedy kornatěním a zužováním tepen. Nikdy tedy není pozdě začít pravidelně chodit k zubaři, důkladně čistit všechny zuby a určitě používat mezizubní kartáček i nit!