„V září 2012, když mi bylo 34 let, jsem se rozhodla, že se svými dětmi budu chodit na taekwondo. Sice mi to zpočátku vůbec nešlo, ale bavilo mě to," začíná vyprávět Alice. „Jak jsem pravidelně trénovala, někdy během jara jsem si všimla, že jsem často během tréninku zadýchaná a občas jsem měla i závrať. Připadalo mi to zvláštní, že po několika měsících tréninků jsem na tom fyzicky hůře než na začátku, a tak jsem se objednala ke svému lékaři," pokračovala.

Ten si nemyslel, že by se jednalo o něco vážného, ale na druhou stranu Alici řádně vyšetřil. "Pro jistotu mi udělal EKG, kde se mu něco nezdálo, a poslal mě ke kardiologovi. Tam mě ovšem nečekalo zrovna milé přivítání. Když mě kardiolog prohlédl, prohlásil, že jsem ve středním věku, mám nadváhu a jsem hypochondr. Nicméně i přesto mě objednal za další tři měsíce znovu," říká Alice.

POČTY

*Jedná se o velmi vzácné onemocnění.

*Postihuje 1 až 2 osoby z milionu obyvatel.

*Odhaduje se, že touto nemocí trpí v Česku maximálně několik desítek lidí.

*Častěji jí onemocní ženy, především ve věku 35-40 let.

Během těchto tří měsíců se naštěstí její příznaky nijak nezhoršily. "Takže jsem se ničeho neobávala. U kardiologa proběhla krátká kontrola EKG, a když už to vypadalo, že mě pošle domů, rozhodl se ještě pro jedno vyšetření, když už jsem tam byla," pokračuje Alice.

Vysoký tlak v plicích

Šlo o srdeční echokardiogram, k nálezu lékař řekl: „Už přesně vím, co vám je. Říká se tomu plicní arteriální hypertenze." Na ultrazvuku bylo jasně patrné, že pravá strana mého srdce byla zvětšená, což před třemi měsíci vidět nebylo. "Vysvětlil mi, že by se to dalo pojmenovat jaké vysoký krevní tlak uvnitř plic, což ale nijak nesouvisí s vysokým krevním tlakem. Bohužel prý jde o nevyléčitelné onemocnění. Na další vyšetření jsem měla přijít za dva týdny a během té doby se vyhnout sportu a ideálně pouze odpočívat, což mi přišlo hloupé. Cítila jsem se skvěle, a tak jsem normálně pracovala," uvedla Alice.

"O dva týdny později jsem se vrátila do ordinace, manžel šel se mnou. Kardiolog nám tehdy řekl, že bych neměla očekávat, že budu žít déle než dva až dva a půl roku. Když jsem vstřebala tento šok, rozhodla jsem se změnit lékaře. V nemocnici, kam jsem se dostala, mi potvrdili diagnózu a nasadili mi lék - Sildenafil. Jelikož jsem neměla žádné závažné příznaky, lékaři mi dovolili, abych pokračovala ve cvičení, pokud mi nezačne docházet dech. Rozhodla jsem se, že budu aspoň plavat, abych pořád neseděla. Lék mi ale přestal stačit, a tak jsem přešla na treprostinil a následovala implantační pumpa, pomocí které mi je lék podáván. Teď se cítím dobře, ale je otázka, jak dlouho to bude trvat. Celá rodina doufáme, že co nejdéle," říká Alice.

JAK SE NEMOC LÉČÍ



Díky novým poznatkům o vývoji onemocnění idiopatické plicní arteriální hypertenze dochází v posledních letech k rozšíření léčebných možností. Cílem léčby je zasáhnout do tří základních vývojových mechanismů, uplatňujících se při vzniku a rozvoji plicní hypertenze – vazokonstrikce (zúžení), proliferace (zbytnění cévní stěny), prokoagulační stav (zvýšené srážení krve) – a tak ovlivnit obtíže a osud nemocných. Tyto moderní léky lze rozdělit na tři základní skupiny: tzv. prostacyklin - látka, která se tvoří v lidském těle a přispívá k rozšíření plicních cév. Při plicní hypertenzi se však nedostatečně vytváří. Proto se již uměle vyrábí jako lék. Obtížné je jeho podávání, a to pomocí trvalé přenosné infuze či pomocí opakovaných denních inhalací prostřednictvím speciálního inhalátoru. blokátory endotelínových receptorů. Endotelin si také tvoří tělo samo a patří mezi nejsilnější látky, které vedou k zúžení plicích cév. Léky, které se podávají ve formě tablet, zabraňují účinku této látky. inhibitory PDE 5. Jsou to léky, které vedou k roztažení a poklesu tlaku v plicích cévách. Tímto preparátem je sildenafil (Revatio), který se podává ve formě tablet 3x denně.



(Zdroj: Nemocnice IKEM)

Informace o nemoci

*Plicní arteriální hypertenze je vzácné onemocnění, které vede ke zvýšení odporu plicních cév a ke zvýšení krevního tlaku v plicním oběhu. Snížení průtoku krve plícemi je provázeno nedostatečným zásobováním organismu kyslíkem. V jeho důsledku se u pacienta objevuje letargie, dušnost a pokles fyzické výkonnosti.

*Příznaky jsou často lehké a netypické a často se mohou zaměnit za projevy jiného onemocnění srdce a plic. Průměrná doba od prvních potíží do stanovení diagnózy je více než dva roky.

*Nejčastějšími příznaky jsou velká únava a nedostatek dechu, závratě, mdloby, namodralé zbarvení rtů a kůže či otoky kotníků nebo nohou.

*Jestliže se nemoc neléčí po dobu dvou až tří let po prvním stanovení diagnózy, vede k srdečnímu selhání ohrožujícímu život.

*Pacient by měl omezit solení a zároveň by jeho strava měla být bohatá na vlákninu, vitaminy a minerály.

*Alkohol je povolen pouze v malém množství.

Recept pro zdraví

Gratinovaná růžičková kapusta

Ingredience:

500 g růžičkové kapusty

sůl

500 g gnocchi

200 g jedlých kaštanů (vakuově balených)

1 balení sýra Niva200 ml smetany na vaření

60 g nastrouhané goudy

2 lžíce ruliček pažitky

Postup:

Očistěte růžičkovou kapustu. Každý košťál křížem nařízněte. Vařte ji 6 minut v osolené vodě. Přidejte gnocchi a vařte ještě 2 minuty. Slijte do cedníku a nechte dobře okapat. Troubu předehřejte na 180 °C.

Růžičkovou kapustu s gnocchi a kaštany dejte do vymaštěné nákypové formy. Přelijte smetanou a posypejte sýrem Niva.

Omáčku rovnoměrně naneste na všechny přísady. Posypte ji sýrem a na střední úrovni pečte 25 minut. Podávejte posypané pažitkovými ruličkami.

Tip: Kapustičky jsou skvělé i se slaninou. Stačí je povařit, aby změkly. Na pánvi osmažte slaninu, přisypejte kapustičky a okořeňte. Pak směs posypte sýrem a zapečte.

Tipy pro zdravé srdce



Podzim přináší zatěžkávací zkoušku pro naši obranyschopnost. Déšť, prudký vítr, počasí jako na houpačce — to vše dělá z tohoto ročního období hlavní sezonu častého nachlazení. Je proto rozumné podobným zdravotním komplikacím raději předcházet. Zvyšte pravidelnou konzumaci ovoce a zeleniny, vařte si teplé zeleninové a masové vývary, které tělu dodají potřebnou sílu, adekvátně se oblékejte a nezapomínejte na otužování spolu se sportem. Svižná procházka spadaným listím povzbudí vaše srdce k akci a nebude se chystat k zimnímu spánku, což mu vůbec nesvědčí. Pozor si ale dávejte na záměnu nachlazení s alergií! Přestože hlavní pylová sezona je již pryč, alergici zcela klidní zůstat nemohou. Podzim je totiž obdobím plísní a roztočů. Pomáhá časté větrání, převlékání povlečení a pravidelný úklid.