Jak žena z Berouna vymyslela, aby zhubla o 39 kilogramů a stala se z ní opravdová kočka? Co se stalo, když paní Kamila přestala pít alkohol a jíst smažené? Jak se vyléčit z rýmy a nachlazení za tři dny? A jak správně vytáhnout klíště? Tato témata patří mezi nejčtenější v naší rubrice zdraví.

Zdraví na webu denik.cz/magazin je podle ohlasů čtenářů Deníku populární a velmi praktická rubrika, kde mezi nejčtenější články patří zajímavé příběhy i tipy, jak si snadno vylepšit zdravotní stav a zabránit nejrůznějším neduhům.

Připravili jsme pro vás nejčtenější příběhy tohoto roku.

Deset každodenních pravidel, jak zhubnout

Paní Anna měla nadváhu celý život. Nejvyšší hodnota, kterou kdy na displeji váhy spatřila, byla 117 kg. Jednoho dne si však uvědomila, že vidět na váze trojciferné číslo není nic příjemného a rozhodla se to změnit. Vymyslela si proto 10 pravidel, která se stala každodenní součástí jejího života a která ji dovedla k postavě snů.

O tom jsme psali v článku S těmito deseti pravidly zhubla už 39 kilo:

Influencerka Anička radí, jak zhubnout. Fotografie před hubnutím, v jeho průběhu i po.Zdroj: Se svolením Anny SimonianJak se jí podařilo zhubnout, jaká jídla jíst, abyste zhubli také a jaká pravidla dodržovat? „Všechny tyto potraviny můžete při hubnutí normálně jíst! Je to jen příklad toho, na co si dát pozor s množstvím. Všechny tyto věci jsem dělala i já na začátku, člověk se pořád učí o potravinách. Neexistuje nezdravé jídlo, ale jen jeho špatné množství,“ vyzdvihla paní Anna.

Bez alkoholu a smaženého vypadá jako modelka

Podobně jako paní Anna byly úspěšná i paní Kamila. Ubrala alkohol a smažené, přidala pohyb a vyhledala odbornou pomoc, protože s tou jde hubnutí nejlépe. Po ročním hubnutí pod vedením trenérky zhubla Kamila 15 kilo a a vypadá jako modelka. Nejtěžší na tom všem bylo podle ní odhodlat se začít hubnout a pak také samozřejmě vydržet. Změny životního stylu musí být postupné.

V článku Kamila zhubla a vypadá jako modelka se Kamila podělila o to, co nyní obsahuje její jídelníček a přidala recept na její oblíbené lehké jídlo:

Mínus 15 kilo a Kamila je nadšená.Zdroj: se svolením Kamily„Vynechala jsem pečivo a večer jsem jedla jen pokrmy bez sacharidů. Z mého jídelníčku úplně zmizela smažená jídla. Sladké limonády jsem pila opravdu výjimečně. Alkohol jsem na půl roku vyřadila úplně,“ popisuje Kamila, která pod vedením trenérky k tomu začala i s pravidelnými tréninky. „Musíte to opravdu chtít a vytrvat. Jen cvičit nestačí, musíte tomu uzpůsobit také jídelníček. Nechtějte hubnout závratně rychle. Není to zdravé pro tělo a taky jojo efekt je pak častým problémem,“ radí Kamila těm, kdo by chtěli její příklad následovat.

Jak se dostat z nachlazení za 3 dny

Nachlazení je jevem, se kterým se teď setkáváme na každém kroku. Jak nachlazení vyléčit, jak jeho léčbu urychlit a bylo by možné se pokud možno vyléčit přes noc? Imunoložka Zuzana Ozaniak Střížová z pražské Fakultní nemocnice Motol poradila, které kroky je třeba podniknout, abychom se nachlazení zbavili rychle a za chvíli opět neonemocněli.

Psali jsme o tom v textu Imunoložka radí, jaké kroky podniknout:

Zuzana Ozaniak Střížová se věnuje také výzkumu protinádorové imunity.Zdroj: Se svolením Zuzany Ozaniak Střížové„Teď je velmi populární obor psychoneuroimunologie, který ukazuje, že imunitní buňky jsou významně ovlivňované psychikou. A to až do té míry, že když jsme ve velkém chronickém stresu, některé imunitní buňky přestávají aktivně zabíjet infekční mikroorganismy a jiné zase podporují rozvoj zánětu v celém těle,“ prozradila mimo jiné doktorka Zuzana Ozaniak Střížová.

Republikou se šíří svrab

Českou republikou se šíří svrab více než v předešlých letech. Jen v první polovině letošního roku lékaři v Česku zaznamenali bezmála 4900 případů svrabu. To je více než dvojnásobek, než za stejné období loňského roku, kdy nemocí ochořelo téměř 2400 lidí. Víte co dělat, když někdo zanese svrab do rodiny, jak dlouho se svrabem člověk marodí a čím se léčí?

Psali jsme o tom v článku Svrab v ČR trhá rekordy:

Svrabová vyrážkaZdroj: ProfimediaOdborníci situaci monitorují. „Nejvíce hlášených případů, 1117, jsme evidovali v březnu. Od té doby dochází k poklesu, nicméně v absolutních číslech situace stále převyšuje měsíční maxima hlášená v minulých letech,“ sdělila Deníku Kateřina Fabiánová z Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu.

Co rozhoduje při vyndavání klíštěte

Pokud jde o klíště, lidé se odborníků či v diskuzích na internetu nejčastěji ptají: Jak rychle vytáhnout klíště? Jak vytáhnout mrtvé klíště? Jak vytáhnout klíště proti směru? Co dělat když zůstane hlavička klíštěte? A odpovědi? Občas to vypadá, že co nová sezona klíšťat, to také nová rada, jak parazita nejlépe odstranit.

V článku Jak rychle vyndat klíště jsme psali, proč si nemáte dělat starosti, že vám klíště nechá v místě přisátí kusadla:

Výborným pomocníkem na odstranění klíštěte je speciální karta.Zdroj: Shutterstock„I v případě, že je klíště odstraněno dle doporučených postupů, k nákaze stále dojít může. Důležitou roli hraje především čas. K nákaze lymeské boreliózy může dojít do 24 hodin, ovšem klíšťovou encefalitidou se můžete od infikovaného klíštěte nakazit už po dvou hodinách,“ tvrdí doktorka Hana Roháčová z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických chorob Fakultní nemocnice Na Bulovce.