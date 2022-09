Královnino zdraví, a vzhledem k jejímu věku se opravdu není čemu divit, nebylo ale úplně pevné už delší dobu. Velké potíže měla královna podle oficiálních informací s pohybem. Na konci loňského roku musela být krátce hospitalizována a lékaři jí doporučili co nejvíce odpočívat.

Alžběta II. překonala covid

Letošní únor přinesl královně Alžbětě, chráněné očkováním, nákazu koronavirem. Vzhledem k jejímu pokročilému věku to pro ni mohlo být osudové, ale královna nemoc překonala jen s mírnými obtížemi.

Když se na konci března objevila Alžběta II. ve Westminsterském opatství na zádušní mši za svého loni zesnulého manžela prince Philipa, média psala o tom, že vypadá čile a pohybuje se jen s oporou hůlky a zavěšená do svého syna prince Andrewa.

Zemřela královna Alžběta II. Nejdéle vládnoucí panovnici bylo 96 let

Podle informací BBC však sdílela svou zkušenost s nemocí během jednoho videohovoru se zdravotníky, kdy přiznala, že covid člověka velmi unaví a vyčerpá. Média okamžitě začala spekulovat o tom, že by královna mohla trpět postcovidovým syndromem. Tyto domněnky vypadají jako opodstatněné, protože královna navíc omezila své procházky s pejsky a samozřejmě i milované ježdění na koni.

Kdo královnu léčí?

Osobním lékařem britské královny a členů královské rodiny je od roku 2014 gastroenterolog profesor Huw Thomas, který také působí na katedře chirurgie a rakoviny Imperial College London. Loni byl dokonce pasován na rytíře. Podílel se také na porodu některých mladších členů královské rodiny, včetně Charlotte v roce 2015 a Louise v roce 2018, uvádí agentura Press Association.

Královnino léto v ústraní



Agentura Press Association zrekapitulovala klíčové události královniných letních měsíců, které ukazují, že se její zdravotní stav v poslední době nijak nezlepšoval:



• 21. července: Královna odcestovala do svého skotského zámku Balmoral a zahájila svou tradiční letní přestávku.

• 28. července: Princ z Walesu zastupuje královnu na slavnostním zahájení her Commonwealthu.

• 8. srpna: Tradiční přivítání královny na zámku Balmoral čestnou stráží se údajně koná v soukromí uvnitř areálu, přičemž zdroj říká: „Toto je změna v souladu s událostmi, které jsou přizpůsobeny pro pohodlí Jejího Veličenstva“.

• 6. září: Královna přijala bývalého premiéra Borise Johnsona a premiérku Liz Trussovou, aby ji požádala o sestavení vlády, na zámku Balmoral. Bylo to v historii poprvé, kdy královna vykonala klíčovou povinnost v ústraní, namísto v Buckinghamském paláci.

• 7. září: Královna odložila zasedání tajné rady poté, co jí královští lékaři doporučili odpočívat.

• 8. září: Buckinghamský palác oznamuje, že královna je v Balmoralu pod lékařským dohledem. Členové královské rodiny, včetně prince z Walesu, vévody z Cambridge, princezny Royal a vévody a vévodkyně ze Sussexu, spěchají, aby byli po jejím boku.