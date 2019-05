Zdravotní pojišťovny letos od srpna přestanou přispívat na brýle lidem starším 14 let. Skončí nejlevnější varianta brýlí zcela zdarma i příspěvek pojišťovny na dražší skla či obruby. Informoval o tom dnes server Aktuálně.cz. Zdravotní pojišťovny tak podle ministerstva zdravotnictví ušetří stovky milionů korun ročně. Brýle nosí v Česku asi šest milionů lidí.

"Brýlové obruby budou hrazeny pouze u věkové skupiny do 14 let včetně, u ostatních bude úhrada obrub zrušena. Brýlové čočky budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v omezených indikacích," sdělila serveru mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Na dotaz ČTK dodala, že vyřazení úhrady brýlových obrub pro dospělé vychází ze shody České oftalmologické společnosti, Společenstva českých optiků a optometristů, zdravotních pojišťoven a dalších členů Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků. "Uspořenou částku je rozumnější investovat do úhrad jiných zdravotnických prostředků pro pacienty s větším zdravotním problémem," uvedla mluvčí.