Peníze půjdou na sto padesát rezidenčních míst u praktických lékařů a osmdesát u pediatrů. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) to pomůže dostat do potřebných oborů nové lékaře. Měsíční dotace pro jednu ordinaci činí padesát pět tisíc korun.

Pomoc vítá právník Sdružení praktických lékařů ČR Jakub Uher, který upozornil, že každoročně končí desítky ordinací. „Nejenže se zvyšuje částka na rezidenční místo, ale mění se i možnost jejího rozdělení. Školenci připadne minimálně osmdesát procent. A když lékař, který ho zaučuje, bude chtít, může mu dát i víc. Klidně celou částku,“ řekl Deníku.

Případně může starší lékař zbylých dvacet procent z celkové sumy použít na vzdělávací kurzy či si něco nechat na provoz ordinace. Záleží jen na něm. Uher to považuje za krok správným směrem. „Je dobře, že ministerstvo pomoc směřuje do oborů, kde je největší průšvih. Uvidíme, jak to zabere. Po vyhodnocení můžeme přemýšlet, jak parametry případně upravit,“ dodal.

Kladně opatření hodnotí i student 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jan Finsterle. Sám se chce sice věnovat dermatovenerologii se zaměřením na léčbu jizev, proleženin a vředových onemocnění, v okolí má ale dost lidí, kteří přemýšlí o dráze dětských lékařů. „Věřím, že to bude mít pozitivní dopad na dětskou primární péči i další obory,“ konstatoval.

Ty, o které není příliš velký zájem, se tím totiž podle něj výrazně zatraktivní. „U klasické primární péče pro dospělé rezidenční místa fungují již dlouhodobě. Lékařům přináší samostatnost,“ doplnil Finsterle.

Posílení dětských psychiatrů

Podporu rezidenčních míst vítá i předsedkyně Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Simona Papežová. „Mohou pomoci s navýšením počtu lékařů v kritických oborech, kam dětská a dorostová psychiatrie patří,“ uvedla pro Deník.

Vedení společnosti o možnosti informuje jednotlivá zdravotnická zařízení, aby do vzdělávacího procesu přijala víc uchazečů. „Nevýhodou je poměrně krátké časové období, ve kterém musí vše připravit a administrativně zpracovat. Přesto věřím, že krok v dalších letech pomůže k posílení řad dětských psychiatrů. Výsledek se projeví bohužel až s odstupem několika let,“ dodala Papežová.

Silnější podpora může i zbrzdit odchody začínajících doktorů do zahraničí. Z necelých předloňských tisíc osmi set absolventů tuzemských lékařských fakult jich totiž podle údajů Sekce mladých lékařů České lékařské komory přes čtyři sta šedesát zamířilo mimo české zdravotnictví včetně ciziny. Podobné to bylo i v předešlých letech.

Uher vítá také spolupráci ministerstva s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, o které Deník již informoval. Napříč republikou totiž chybí osmašedesát dětských lékařů, čtyřiašedesát zubařů a dvaapadesát praktiků pro dospělé. Největší česká pojišťovna jim nabízí uzavření smlouvy, až osm set tisíc korun za otevření ordinace či 1300 korun za nově zapsaného pacienta. Bonusy nabízejí i další pojišťovny.