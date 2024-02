Problémy s usínáním nebo častým probouzením během noci má mnoho lidí. Než ale začnete uvažovat o lécích na spaní, zkuste dát šanci přírodě a nápojům, které vám pomohou. Popíjení heřmánkového čaje při čtení pěkné knihy nebo koupel s vůní levandule vám pomohou uvolnit se a připravit se na spánek. Co tedy večer pít, abyste spali dostatečně dlouhou dobu bez přerušení? Kdy pít naposledy, abyste v noci nemuseli běhat na záchod a jakým nápojům se určitě vyhnout?

Heřmánkový čaj | Foto: Shutterstock

Bylinky na spaní:

Nedostatek kvalitního spánku může vést k řadě zdravotních potíží jako jsou deprese, cukrovka nebo srdeční choroby. Pokud se chcete vyspat do růžova, musíte pro to něco udělat. Choďte spát včas, před spaním se vyhněte kofeinu i alkoholu a dopřejte si některý ze zdravých nápojů, které váš spánek podpoří. I když je pitný režim velmi důležitý, je třeba ho dodržovat v průběhu celého dne. Před spaním už bychom to neměli s tekutinami přehánět. Spánek, přerušovaný návštěvou toalety, by procesu regenerace vašeho těla příliš nepomohl. Hodinu před spaním je proto nejlepší už nepít vůbec.

Které nápoje tedy podpoří spánek a co už bychom večer neměli vůbec pít?

Čaj z meduňky

„Meduňka, citronem vonící bylina, může pomoci snížit příznaky nespavosti,“ uvedl zpravodajský web CNN. Meduňka obsahuje flavonoidy, což jsou antioxidanty podporující lepší spánek.

Čaj z meduňky se doporučuje pít alespoň hodinu před spaním. Tak se mohou naplno uplatnit jeho zklidňující účinky a bude se vám hezky usínat.

Meduňkový čaj:

Jak připravit meduňkový čaj:

Pokud máte čerstvou meduňku, zalijte polévkovou lžíci natrhaných lístků půl litrem vroucí vody

V případě sušené meduňky použijte jednu až dvě čajové lžičky

Nechte deset minut louhovat

Čaj můžete v případě potřeby osladit třtinovým cukrem nebo medem a přidat citron. Je ale lahodný a voňavý i bez těchto přísad.

Čaj z kozlíku lékařského

Kořen kozlíku lékařského patří mezi přírodní sedativa a po staletí se používá jako přírodní lék na různé neduhy, včetně poruch spánku. „Může zvýšit hladiny neurotransmiteru zvaného GABA v mozku, což podporuje relaxaci a zlepšuje kvalitu spánku,“ říká na webu Healths Hots dietoložka Garima Goyal.



Heřmánkový čaj

Heřmánek hraje v bylinkářství nezastupitelnou roli, protože pomáhá při mnoha zdravotních potížích. Pomůže ale i při problémech se spánkem. „Už vůně heřmánku je relaxační. Čaj z květů heřmánku je uklidňující a používá se ke snížení úzkosti, únavy, relaxaci a zlepšení spánku,“ uvedl web bettersleep, věnující se zdraví a přírodě. Heřmánek obsahuje flavonoidy a má mírné sedativní účinky.

Studie z roku 2017 zjistila, že heřmánkový extrakt zlepšil kvalitu spánku seniorů a jejich každodenní výkon ve srovnání s těmi, kteří dostávali placebo. Studovanou populací bylo 77 seniorů hospitalizovaných v domovech pro seniory v Isvahánu. Ukázalo se, že heřmánkový extrakt, který je plný antioxidantů, podporuje klid a může snížit úzkost.

Majoránkový čaj

Majoránkový čaj dokáže před spaním příjemně uklidnit mysl a snížit hladinu stresu. Lidé, kteří trpí depresí, stresem či nespavostí, si mohou dopřát každý večer hodinu před spaním šálek horkého majoránkového čaje.

Majoránkový čaj uvolňuje, uklidňuje před spánkem a pomáhá i při virovém onemocnění.Zdroj: Shutterstock

Připravíte ho tak, že jednu polévkovou lžíci sušené majoránky přelijete dvěma šálky horké vody a necháte 10 minut louhovat. Poté scedíte a osladíte trochou medu.

Recept na čaj před spaním

Tento recept na čaj před spaním, který zveřejnil web bettersleep, kombinuje účinky několika uklidňujících bylinek, podporujících spánek.

Ingredience:

1 lžička květů heřmánku

1 lžička kořene kozlíku lékařského

1 lžička listů meduňky

1/2 lžičky listů mučenky

1/4 lžičky květů levandule

Med (volitelné)

Postup:

Smíchejte všechny ingredience v šálku nebo hrnku. Bylinky zalijte vroucí vodou a nechte 10 minut louhovat. Sceďte a podle potřeby oslaďte medem. Pijte 20-30 minut před spaním.

Horká voda s citronem

Pokud nejste příznivci bylinkových čajů, překvapivě podobný účinek má šálek horké vody s trochou citronu. „Teplo nápoje je to, co uklidňuje. Šálek horké vody s troškou citronu před spaním také napomáhá trávení, což vám může pomoci lépe spát, pokud máte citlivý žaludek nebo vás v noci pálí žáha,“ upřesnil web bettersleep.

Šťáva z třešní

Šťáva z třešní je pro lidi, kteří mají problémy se spánkem, ideální. Louisianská státní univerzita ve své studii podávala skupině padesátníků se sklony k nespavosti ráno a večer sklenici třešňové šťávy. Ostatní dostávali placebo.

Třešňová šťáva:

U skupiny, která pila šťávu, se délka spánku prodloužila v průměru o 84 minut. Navíc spali lépe a byli ve větší duševní pohodě.

Banánové smoothie

Tenhle nápoj je ideální, pokud máte před spaním ještě trochu hlad. Zasytí vás a bude se vám po něm i lépe usínat. Banán totiž obsahuje minerály hořčík a draslík, které uvolňují svaly. Má mírné antidepresivní účinky a působí na tvorbu spánkového hormonu melatoninu.

Banán rozmixujte nejlépe s rostlinným mlékem, například mandlovým a dochuťte medem nebo javorovým sirupem.

Zeleninové smoothie

Smoothie vyrobené z mrkve, červené řepy, kapusty nebo špenátu je nejen zdravé, ale pomůže vám také zlepšit spánek. „Živiny v této zelenině pomáhají tělu produkovat serotonin a melatonin, které regulují spánek. Hořčík v listové zelenině je také přirozeným svalovým relaxantem,“ uvedl web bettersleep.