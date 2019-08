Traduje se, že odvary z angreštových listů působí blahodárně na kožní onemocnění. Zmírňují totiž svědění, podráždění, otoky, zarudnutí. Dají se používat na koupele, kdy si z listů připravíte odvar. „Nejlepší je nechat listy namočené ve studené vodě do druhého dne na chladném místě, potom v té samé vodě přivést ke krátkému varu, přibližně tři až pět minut, a následně scedit.

Získáte tak nálev, který můžete přidat do koupele nebo využít na omývání postižených míst. Nejlepší je dávku spotřebovat ihned, nepřipravovat si ji do zásoby. Z listů si můžete udělat také zábal – ale opět by měly listy projít krátkým varem, kvůli dezinfekci.

Potom rozmixujete s kapkou vody na kaši, kterou nanesete na gázu nebo jiný sterilní materiál, přiložíte na potřebné místo a necháte působit co nejdéle,“ říká Lucie Šefrna z Bylinkofestu. Odvar z angreštových listů působí protizánětlivě a dezinfekčně. Dá se využít jako přírodní kloktadlo při zánětech dásní nebo jiných problémech se zuby.

Bolesti kloubů

Nálev z listů angreštů pomáhá vnitřně při artritidě. Potřebujete přibližně dvacet dobře omytých angreštových listu, které zalijete čtvrt litrem horké vody a necháte déle louhovat, klidně dvě až tři hodiny, potom scedíte a vypijete. V případě léčebné kúry je potřeba dva týdny pít pravidelně čaj, nejlépe na noc, nebo toto množství můžete rozdělit do tří denních dávek. A léčbu můžete umocnit vnějším přikládáním listů na bolavé místo.

Nachlazení

Šťáva z angreštových plodů je výbornou prevencí v chřipkovém období, protože je plná antioxidantů, vitaminu C, a tím podporuje imunitní systém. Dříve se angreštová šťáva užívala často na snižování teploty. Nejlepší je pro tento případ připravit si angreštovou šťávu nebo kompot do zásoby pro zimní období.

Trávení

Čaj z listů angreštu nebo šťáva z jeho plodů podporuje detoxikaci celého organismu, a tím zlepšuje činnost celého těla. Reguluje množství žluči, zrychluje metabolismus, dá se tedy použít jako podpora redukčních diet.

Jestliže trpíte bolestmi žaludku, i tady může pomoci angrešt, stačí po jídle sníst několik bobulek, může to být i kompot, a zlepší se proces trávení, protože ovoce obsahuje vysoký podíl vlákniny, která podporuje správnou funkci střev. Je vhodný také při žaludečních vředech a gastritidě. K příznivým účinkům angreštu na organismus patří snižování cholesterolu, krevního tlaku a zpevňování krevních cév.

Močové cesty

Angrešt pomáhá při problémech s močovým měchýřem obdobně jako brusinky, zrychluje vyplavování bakterií z močových cest. Ale toto drobné ovoce má mnohem širší působení – ochraňuje buňky v těle. Pro svůj obsah železa se také doporučuje lidem s anémií. Chcete-li svému zdraví prospět, dopřejte si v létě zralé angreštové plody a třeba formu šťávy si je uschovejte pro zimní období.