Eukalyptus nebo také blahovičník, je vhodnou rostlinou při potížích s dýcháním, protože jeho vonné silice uvolňují dýchací cesty. Eukalyptus je označovaný jako rostlinná čistička vzduchu, okysličuje a zvlhčuje vzduch, ale potřebuje náležitou péči, aby ze sebe vydal maximum.

Pěstování

Především je potřeba umístit květináč eukalyptu na světlé místo v bytě. Je to rostlina, která se výborně hodí do ložnice, protože zvlhčuje vzduch a uvolňuje silice, které zlepšují dýchání. Nemá ráda průvan a potřebuje pravidelnou zálivku, vyschnutím substrátu o ni můžete přijít. Eukalyptu dělá dobře letnění, jestli máte balkón nebo kam ji v létě umístit ven, je to vhodná rostlina pro vás. Venku se dá pěstovat celoročně, ale teplota nesmí v zimě překročit -10 st. Celsia, aby nezmrznul. Na zeminu není náročný, potřebuje propustnější a lehčí půdu a hnojení jednou týdně, kromě zimních měsíců.