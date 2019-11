Rýma je nejčastější nemocí, přesto o ní víme stále málo a většinou ji ignorujeme. Je to dobře?

U běžné virové rýmy, kterou máme všichni několikrát za rok, vlastně nic jiného dělat nemůžeme. Ta přijde a odejde, léčba je v podstatě jen symptomatická. Nelze se jí ubránit, a nelze také čekat, že vás z ní lékař vyléčí. Tato nejběžnější virová rýma je zpočátku vodnatá a postupně se zahušťuje, a jak nastává stádium hojení, vysmrkáte hleny z dutin a je pryč. Celé to trvá pět až sedm dní.

Setkala jsem se s tím, že mi do školky vezmou dítě s vodnatou rýmou, ale ne už s tou hlenovitou. Není to ale naopak? Není rýma nejvíce nakažlivá právě v počátečním stádiu?

Ano, je to tak. V počáteční fázi, v době, kdy je rýma vodnatá, je člověk nejvíce nakažlivý. Ale učitelky často vidí zelenou rýmu a myslí si, že se jedná o bakteriální. V drtivé většině případů tomu tak však není. Rozhodně tedy neplatí rovnice, kterou mají lidé často zažitou: vodnatá rýma = virová, zelená = bakteriální. Dítě je nejvíce nakažlivé v akutní fázi, kdy je většinou přítomna jen rýma vodnatá.

Mělo by dítě zůstat doma po celou dobu nemoci nebo může po onéprvotní fázi do kolektivu?

Správný postup by byl, aby zůstal až do zhojení. Což platí i pro dospělé. V té druhéfázi je sice dítě výrazně méně nakažlivé než na začátku, neznamená to však, že není nakažlivé vůbec. A především, i samotné dítě potřebuje klid na léčbu. Při zanedbání se může rýma zkomplikovat například středoušním zánětem nebo i hůř.

Měli bychom tedy rýmu vyležet?

Ne snad přímo vyležet, ale zvolit klidovější režim. Tělo potřebuje klid, aby se s tím vypořádalo a měli bychom také myslet na své okolí, abychom nemoc nepředávali dál.

Celý rozhovor o tom, jak s rýmou účinně bojovat, najdete v prosincovém čísle magazínu Kondice.

Kromě toho se dozvíte, jak používat kineziotejpy tak, aby vám skutečně pomohly, nebo jak posílit imunitu. Dáme vám i tipy na to, jak si užít Vánoce a nepřibrat při tom ani gram, nebo kde si užít nejlepší lyžovačku. A navrch vás vezmeme na svah za lyžařkou a snowboardistkou Ester Ledeckou.

LUCIE SUCHÁ