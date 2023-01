Cítila se dobře, nepotila se, návaly se jí vyhnuly. Proto ji gynekolog poslal na odběr krve a následně konstatoval, že se jí estrogen stále tvoří v nadledvinkách. Začala brát jen přírodní tabletky s výtažky sóji a červeného jetele. „Beru je již deset let. Na dalším měření estrogenu jsem nebyla, protože žádné problémy nepociťuji,“ dodala.

Podle vedoucího lékaře oddělení akutní kardiologie pražské Nemocnice Na Homolce Petra Ošťádala nejsou hormony specifiky vázané jen na pohlavní ústrojí ženy. „Vznikají i v dalších buňkách, jen v mnohem menším množství. Nadledviny i jiné tkáně produkují hormony, které jsou chemicky příbuzné těm pohlavním,“ řekl Deníku.

Přesto upozornil, že ženy po přechodu jsou náchylnější k infarktu nejen kvůli úbytku hormonů, ale i nesprávné životosprávě. „Je proto důležité, aby nekouřily, měly dostatek pohybu a kontrolovaly si tělesnou hmotnost. Popřípadě důsledně léčily další přítomná onemocnění, tedy vysoký krevní tlak, cukrovku nebo vysokou hladinu cholesterolu,“ uvedl.

Včas do nemocnice

Jak uvedl předseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart, dalším rizikovým faktorem, který může přispět k infarktu, je kouření. „Problémem je i vysoká konzumace alkoholu nebo to, že žena po přechodu sníží fyzickou aktivitu,“ řekl Deníku. Průměrný věk žen, kdy infarktem onemocnění, je sedmdesát jedna let. „U můžu to je v průměru pětašedesát,“ srovnal.

Každý rok se s infarktem do nemocnic dostane přibližně čtrnáct tisíc pacientů, přičemž žen je asi o polovinu méně než mužů. Podle údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny v roce 2021 zemřelo na infarkt asi šedesát tři na tisíc pacientů.

Zatímco muži přicházejí do nemocnic většinou včas, ženy se podle Linharta nezřídka snaží onemocnění přechodit a dorazí pozdě. Následky jsou výrazné. „Ženy často mají více postižené malé cévy, které lze léčebně těžko ovlivnit. Proto je prognóza infarktu u žen i přes adekvátní léčbu často horší než u mužů. Lepší je přijít s potížemi stokrát zbytečně nežli jednou pozdě,“ popsal kardiolog.

Jak uvedl, infarkt se podle něj nevyhýbá ani mladším ženám, které mají před menopauzou. „Je u nich ale vzácný, protože je do určitý míry chrání hormony. Jsou tam ale trochu jiné rizikové faktory, třeba vrozená porucha přeměny cholesterolu. A z drtivé většiny jsou to kuřačky,“ řekl.

Hlavní příznaky infarktu



U žen: necharakteristická bolest na hrudi, pocit dechové tísně, slabost nebo žaludeční nevolnost.

U mužů: palčivá bolest na hrudi, pocení, nevolnost.



K infarktu myokardu dochází tehdy, kdy srdeční sval není dostatečně prokrven, ať už z důvodu ucpání, nebo kritického zúžení tepny zásobující srdeční sval. Lékaři apelují, že každý, kdo příznaky zaznamená, nemá čekat déle než deset minut a má zavolat záchranku. Pokud do nemocnice dojede do hodiny, má podle nich 96procentní šanci, že infarkt přežije ve velmi dobrém stavu a jen s malou jizvou na srdci.



Zdroj: Česká kardiologická společnost