Znáte ten pocit, když si při dlouhém sezení s nohou přes nohu způsobíte nepříjemné brnění dolních končetin? Pokud se mravenčení objevuje častěji a bez zjevné příčiny, důvodem může být i nejzávažnější žilní onemocnění – hluboká žilní trombóza. V nejhorším případě vás může ohrozit na životě i smrtelná embolie plic. Co vše může brnění končetin způsobovat a kdy jet okamžitě k lékaři?

Krevní sraženiny vznikají při trombóze nejčastěji v žílách na nohou či v pánevní oblasti | Foto: Shutterstock

Probudit se s pocitem přeležené horní či dolní končetiny, nebo cítit brnění nohou po dlouhém sezení ve vlaku či autobuse není nic neobvyklého. Pokud vás však takzvané mravenčení trápí opakovaně a bez zřejmého důvodu, není radno tento na první pohled malicherný příznak podceňovat.

Nejčastěji ho způsobuje nervové poškození, které ke znecitlivění rukou či nohou vede, ale v některých případech se může jednat o život ohrožující stav. Je potřeba přestat se hýbat a okamžitě zavolat záchrannou službu. Vznik trombóz a s nimi související plicní embolie, se totiž může týkat každého a ve vteřině může být všechno jinak.

Co způsobuje mravenčení nohou

Mravenčení či brnění dolních, ale i horních končetin bývá příznakem velkého množství méně či více závažných chorobných stavů. „Obvykle jde jen o důsledek utlačení nervů ve spánku či při sezení, které rychle přejde. Ale někdy mohou být příčinou i vážnější choroby. Dlouhodobé či vracející se pocity brnění jsou pak pro nemocného velmi nepříjemné,“ uvádí doktor Jiří Štefánek na webu 1. lékařské fakulty UK Stefajir.

Nejčastěji mravenčení nohou způsobuje:

útlak nervů

cukrovka

alkoholismus

nádorová onemocnění

ischemická choroba dolních končetin

selhávání jater a ledvin

poruchy štítné žlázy

roztroušená skleróza

nedostatek vitaminů a minerálů

hyperventilace (zrychlené a prohloubené dýchání)

Doktor Štefánek však dodává, že jakékoliv nepříjemné pocity by měl každý řešit se svým lékařem a nespoléhat se na obecné rady.

Předcházejte hluboké žilní trombóze:

Zdroj: Youtube

S návštěvou lékaře by neotálela ani lékárnice Tereza Brandejská. „Mravenčení či brnění nohou bývá způsobováno nedostatečným zásobováním krví a kyslíkem. Potíže mohou být způsobeny nekvalitním spánkem, či se může jednat o potíže stresového původu a nedostatek některých látek. Pokud končetina brní i po delší době, nepomáhá protažení či teplá voda, je narušena hybnost, eventuálně pokud pozorujete jiné obtíže, je vhodné navštívit lékaře,“ doporučuje v poradně lékárny Dr. Max.

Příčiny žilní trombózy

Vznik krevní sraženiny (trombózy) bývá důsledkem kombinace různých faktorů, z nichž nejdůležitější roli hraje dědičnost, ale například i prodělané úrazy či poranění. Může vzniknout v kterékoliv žíle, ale nejvíce náchylné jsou žíly na nohou či v pánevní oblasti. Krevní sraženina nemusí způsobit žádné obtíže a někdy se samovolně rozpustí. Jindy však může způsobit život ohrožující stav.

Žena se otrávila cuketou, skončila na JIP. Odbornice: Pokud jsou hořké, pozor

„Když se poraníme, krev se sráží, aby se rána co nejdříve uzavřela. Pokud však sraženina vznikne na nesprávném místě v nesprávný čas, může to být životu nebezpečné. Vzniklá krevní sraženina ucpe žílu, takže skrze ni nemůže krev dále odtékat, případně je průtok významně snížen,“ vysvětluje nebezpečí vzniku žilní trombózy Národní zdravotnický informační portál.

Jak poznat trombózu

Někdy může trombóza vzniknout a probíhat bez povšimnutí, jindy lze pozorovat typické příznaky. Obtíže mají častěji ženy po dosažení věku čtyřiceti let a významnější obtíže prožívá pět až parnáct procent lidí. Závažné komplikace se podle České průmyslové zdravotní pojišťovny týkají jednoho až dvou lidí ze sta. Mezi nejčastější příznaky žilní trombózy se řadí:

tupá bolest v nohou

pocit těžkých nohou, křeče

mravenčení a svědění nohou

zhoršující se bolest při dlouhém stání či sezení

křehká vysušená či červená oteklá kůže

nepříjemné otoky nohou

špatně se hojící rány na nohou a křečové žíly

bolest nohou

tvrdnutí kůže kolem kotníků, na lýtkách a na holeních

Jestliže některé potíže pozorujete, objednejte se k lékaři a své obavy s ním proberte. Jedná se o nejzávažnější žilní onemocnění, které může mít celoživotní následky a které může způsobit život ohrožující plicní embolii.

Plicní embolie – tichý zabiják

Největším problémem nebezpečné plicní trombózy je, že může být způsobena i trombózou, která má bezbolestný a téměř neidentifikovatelný průběh.

„Při podezření na trombózu je nutné neodkladné vyšetření lékařem. Pacient by se při transportu měl co možná nejméně hýbat. Pohyb zvyšuje riziko utržení krevní sraženiny. Jestliže se navíc jedná o projevy těžké formy plicní embolie, které jsou provázeny výraznou dušností, vykašláváním krve a srdečním selháváním, je bezpodmínečně nutné okamžitě přivolat rychlou záchrannou pomoc,“ upozorňuje Žilní poradna.

Čím dříve se k lékaři dostanete, tím menší riziko i následky ponesete. Léčba trombózy by vždy měla probíhat pod dohledem specializovaných lékařů.

Vznik plicní embolie je dobře vysvětlen v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Pan Oldřich málem přišel o život

Žilní trombózu prodělal i pan Oldřich (jméno bylo změněno, pozn. redakce). Sedmatřicetiletý muřž chodil pravidelně běhat, ale pak ho znenadání začalo bolet lýtko. Myslel si, že má jen natažený sval. Brzy na to však začal mít po ránu i doprovodné křeče a brnění. A jelikož v té samé době řešil problémy se zády a vyhřezlou plotýnku, často docházel na lékařská vyšetření.

Úmrtnost na rakovinu prsu klesla. Odhalit nádory včas pomáhá i screening

Když ale doktorům sdělil svůj aktuální problém, všichni si mysleli, že to má něco společného právě se zády či plotýnkou.

„Olda jedl velké množství léků, i kortikoidů, ale nic mu nepomáhalo. Pak se mu jednoho dne udělalo špatně, nemohl dýchat a cítil velkou bolest na prsou. Zavolala jsem mu proto záchranou službu, vyšetřil ho lékař a vyloučil infarkt,“ popisuje první závažné projevy Oldřichova partnerka Marie.

Muž v nemocnici dostal kapačku s lékem proti bolesti, uvolnil se a začal normálně dýchat. „Následně ho propustili s tím, že má podezření na plicní embolii a ať si zajde výhledově na vyšetření. Pár dní na to Olda na vyšetření skutečně došel. Tam si ho ale už nechali s tím, že má plicní embolii. Řekli, že má štěstí, že se mu to nikam nehnulo, protože by to mohlo skončit opravdu špatně,“ dodává Marie, která v té době byla ve 38. týdnu těhotenství.



Nahrává se anketa …

Naštěstí má však příběh pana Oldřicha dobrý konec. Na vše se přišlo včas, díky čemuž má dnes jeho syn Oldříšek svého tatínka vedle sebe. Kdyby příznaky podcenil, nemusel tu ale muž už dnes být.