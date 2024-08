Stres, nevhodná strava i způsob, jak spíme, patří ke každodenním návykům, které už příliš nevnímáme. Pokud je ale praktikujeme dlouhodobě, mají vliv nejen na náš vzhled, ale také významně zhoršují naše zdraví. A nejsou zdaleka jediné.

Během života sice naše pleť povadá a tvoří se na ní vrásky, ale to není všechno. V důsledku stárnutí už není tak hladká a bez chybiček, jako byla v dětství.

Zlozvyky, se kterými bychom měli co nejdříve skoncovat, se zabývají odborníci po celém světě. Zaměřme se na ně. Čas sice nejde zastavit, ale můžeme ovlivnit náš život natolik, abychom stárnutí zpomalili, a ne ho zbytečně urychlovali.

„Jedním z primárních znaků stárnutí je nahromaděné poškození buněk, které vede k dysfunkci orgánů a nakonec ke smrti," řekl pro Fox News Digital doktor Brett Osborn, floridský neurolog a odborník na dlouhověkost.

Metody, které zpomalují stárnutí:

Kouření a alkohol

Kouření a závislost na nikotinu má negativní vliv nejen na vzhled a vysychání pokožky, spojené s předčasnou tvorbou vrásek, ale i na samotné zdraví člověka. Kouření připravuje tělo o vitamin C, který je důležitým antioxidantem, chránící tělo před srdečními chorobami, rakovinou, diabetes nebo astmatem.

„Kouření urychluje stárnutí tím, že vás vystavuje škodlivým chemikáliím, snižuje přísun kyslíku, odbourává kolagen a zvyšuje oxidační stres,“ řekla pro Fox News Digital doktorka Dawn Ericssonová z Floridy.

„Škodlivé návyky, jako je kouření a nadměrná konzumace alkoholu, mohou přispět k předčasnému výskytu vrásek a mdlé pleti. Kouření totiž snižuje krevní oběh, což zbavuje buňky nezbytných živin a kyslíku, zatímco alkohol pokožku dehydratuje a oslabuje její přirozenou ochrannou bariéru,“ varuje web laboratoří FillMed, které vyvíjí zdravotnické produkty proti stárnutí již 45 let.



Stárnutí kvůli stresu

V současné uspěchané době, kdy se na nás úkoly valí ze všech stran a snažíme se zvládat co nejvíc věcí najednou, je stres naším pravidelným společníkem. Je jasné, že se dřív nebo později začne projevovat. Nadmíra stresu bývá nejčastějším spouštěčem tzv. volných radikálů, nestabilních molekul, které poškozují buňky a jsou zodpovědné za předčasné stárnutí.

Pokud zpomalíte, budete myslet pozitivně a najdete si víc času na rodinu a své přátele, uvidíte, že vaše celková pohoda bude i brzdou pro předčasné projevy stárnutí.

Špatné stravování má vliv na stárnutí

Nevhodné stravovací návyky způsobují nejen nadváhu, mohou přivodit i závažná onemocnění srdce nebo cukrovku. Jídla s nadměrným obsahem sacharidů, soli, kofeinu a samozřejmě také alkohol mají vliv i na rychlejší stárnutí organismu. Do svého jídelníčku byste proto měli zařadit potraviny bohaté na bílkoviny, antioxidanty, omega-3 mastné kyseliny a vitaminy, které stárnutí zbrzdí.

Vědci už přišli na to, které potraviny mohou stárnutí zpomalit. Správná výživa má pozitivní dopad na různé tělesné funkce, včetně zdraví mozku, kloubů a pokožky. Například klinický farmakolog a nutriční lékař Anish Desai pro The Guardian přiblížil, co je vhodné proti stárnutí konzumovat. Vhodnými potravinami je například ovoce bohaté na antioxidanty, jako jsou citrusy, jahody, kiwi. Na seznamu ale nechybí třeba papája, ořechy, kurkuma, špenát, aloe vera, zelený čaj nebo sezamový olej.

Odborníci z univerzity v australském Sydney zkoumali životní styl lidí mezi 95 a 99 lety po celém světě. Studii pak publikovali autoři Zhaoli Dai-Kellerová a Perminder Sachdev prostřednictvím serveru pro vědecké publikace The Conversation. Lidé, kteří se dožili extrémně vysokého věku, měli podle studie po většinu života vyváženou a rozmanitou stravu.

Strava dlouhověkých lidí zahrnovala základní potraviny, jako je rýže a pšenice, dále ovoce, zeleninu a potraviny bohaté na bílkoviny. Tento základ pak doplnili o střídmou konzumaci červeného masa. Většina stoletých také preferovala stravu s nízkým obsahem soli. „Zjistili jsme, že ti, kteří často jedli slaná jídla, měli 3,6krát vyšší riziko poškození tělesných funkcí,“ uvedli vědci.

Nedostatek pohybu

Dlouhé vysedávání u počítače a televize a nedostatečný nebo nepravidelný pohyb jsou další velmi rozšířený zlozvyk, kvůli kterému předčasně stárneme. Lidé, kteří jsou aktivní a mají pravidelný pohyb, jsou i biologicky mladší než lidé se sedavým způsobem života. Už když sedíte déle než třicet minut, začne si vaše tělo ukládat cukr do buněk a vy si tak budujete základ pro nadváhu, osteoporózu nebo vysoký krevní tlak.

Pravidelným sportováním posílíte i flexibilitu a rovnováhu těla. K tomu jsou ideální cvičení jako jóga nebo pilates .

. Kardio cvičení , jako je běh nebo cyklistika, zlepšují krevní oběh.

, jako je běh nebo cyklistika, zlepšují krevní oběh. Pravidelným posilováním zase zpevníte svaly. A svaly a kostní hmota jsou tím prvním, co začne s postupným stárnutím organismu ubývat.

„Ranní cvičení vás nejen probudí a nastartuje váš metabolismus, ale také vám zvedne náladu a zlepší duševní svěžest,“ svěřila se webu Fortune se svými plány začít každý den cvičením doktorka Florence Comite.

Nedostatek spánku

Nedostatek spánku zdraví neprospívá a nevzhledné tmavé kruhy pod očima, které se mohou objevit, pokud se pořádně nevyspíte, nejsou jediným problémem. Optimální délka spánku je sedm až osm hodin za noc.

Pokud je nedostatek spánku váš problém dlouhodobě, může se projevit sníženou výkonností, zhoršeným soustředěním, ale i přibýváním na váze. „Dobrý noční odpočinek nejen snižuje naše šance na srdeční onemocnění, mrtvici a obezitu, ale také může snížit zánět a zlepšit schopnost našeho mozku soustředit se,“ uvádí web Health Care University of Missouri.

Pokud spíte s obličejem zabořeným do polštáře, bude pojivová tkáň a kolagen ve vašem obličeji slábnout, stane se náchylnější k rychlejšímu stárnutí a tvorbě vrásek.

Špatná péče o pleť

Nadměrné slunění bez potřebných ochranných prostředků má vliv na předčasné stárnutí pokožky. Opalovací krémy s UV faktory zabraňují rozšiřování pórů, vzniku hnědých skvrn, ale hlavně nás ochraňují před rakovinou kůže. Používat bychom je měli, i když jdeme třeba na krátkou procházku se psem. UV záření k nám proniká i v době, kdy je zataženo.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Opalování nahoře bez může vést i k nadměrnému vysoušení pokožky, výskytu fleků a rychlému stárnutí kůže.

„Pro maximální ochranu používejte krémy s SPF 50. Aplikujte je v dostatečném množství a nezapomeňte na krk a hrudník, protože tyto oblasti jsou při používání opalovacího krému často přehlíženy. Myslete i na sluneční brýle. Blokují UV paprsky, které poškozují jemnou pokožku kolem očí a způsobují vrásky,“ doporučují odborníci z laboratoří FillMed.

Důležitá je také pravidelná péče o pokožku obličeje před spaním. I občasné usínání s neodlíčenou pletí a nedostatečná hydratace může mít vliv na vzhled a pružnost pokožky a její předčasné stárnutí.

Nedostatek sexu

Mezi zlozvyky, které urychlují stárnutí, patří i nedostatek a nepravidelnost sexuálního styku. Aktivní sexuální život je totiž úžasným antidepresivem, snižuje napětí a stres. Endorfiny, které se uvolňují, nejen zlepšují náladu a sbližují partnery, ale mají pozitivní vliv i na kardiovaskulární a imunitní systém.

„Pravidelně cvičte. Cvičení zlepšuje uvolňování pohlavních hormonů, kardiovaskulární zdraví, flexibilitu, náladu a sebevědomí – všechny faktory, které přispívají k dobrému sexuálnímu zdraví,“ doporučuje web kliniky Mayo.

Nikdy není pozdě na změnu

K dožití se vyššího věku pomohou i drobné změny a to i v případě, že si zdravější návyky osvojíme až ve středním věku.

„Čím dříve to bude, tím lépe. Ale i když změnu provedete ve čtyřiceti nebo dokonce v šedesáti letech, je to stále prospěšné. Čtyřicetiletí muži a ženy, kteří tak učinili, se mohli dožít o 22 až 23 let déle než lidé, kteří na změnu nepřistoupili,“ uvedla dle listu The Guardian odbornice na zdravotní vědy Suan-Maj Nguyenová, pracující na americkém ministerstvu pro záležitosti veteránů.