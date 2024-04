Čistič žlučníku a žlučovodů: oranžový zázrak pomáhá zvýšit produkci žluči

Dokud se nezačne ozývat, většina lidí si na svůj žlučník ani nevzpomene. Ale bolesti, které se objeví při onemocnění žlučníku a žlučových cest, už rozhodně nepřehlédnete. Tenhle malý orgán umístěný pod játry funguje jako zásobník žluči. Tu produkují játra a žlučovodem putuje do žlučníku. Žluč se pak uvolňuje do tenkého střeva, kde pomáhá s rozkladem tuků. Je proto dobré nezanedbávat prevenci a problémům se žlučníkem se snažit předejít. Mohou totiž končit ucpáním žlučovodů, žlučovými kameny a zánětem. Pomocníkem, který dokáže zvýšit produkci žluči a pro své protizánětlivé účinky může pomoci i v boji proti bolesti a zánětu žlučníku, je kurkuma. Přečtěte si, jak tahle léčivka pomáhá a na co si při jejím použití dát pozor.