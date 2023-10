Změna času, ke které dojde ze soboty na neděli 29. října, kdy budou Češi vstávat o hodinu později, působí na každého jinak. Někteří lidé jsou citlivější a hodinový rozdíl je může rozhodit. „Trochu záleží i na kontextu, co člověka v životě ovlivňuje. Jestli má třeba fixní pracovní dobu, kdy musí být v osm hodin v práci. Pak pro něj může být složitější přizpůsobit se tomu, že je to náhle jinak,“ říká v rozhovoru pro Deník psycholožka a koučka Pavla Zelenáková. Vliv má podle ní i to, zda se jedná o jarní, nebo podzimní změnu času.

Změna času, ke které dojde ze soboty na neděli 29. října, kdy budou Češi vstávat o hodinu později, působí na každého jinak | Foto: Shutterstock

Teď vlastně nastane návrat na klasický středoevropský čas a přispíme si o hodinu déle. Snášejí to lidé líp, než když je tomu naopak?

Jak kdo. Podle dostupných výzkumů je ale pro organismus v něčem opravdu náročnější jarní změna času. Lidé totiž mají o hodinu méně spánku, což se může se projevit i určitou spánkovou deprivací.

Člověk se může cítit méně vyspaný, což má vliv na jeho pozornost. Navíc může být ve stresu z toho, že musí dřív vstávat do práce. Někomu ale může způsobit problém i podzimní změna času, která nás čeká. Nabourá to totiž jeho režim a zaběhnutý rytmus, způsobí stres a zhorší spánek. Zvlášť tehdy, když si dotyčný hlídá, aby se probudil ve správný čas.

Psycholožka a koučka Pavla ZelenákováZdroj: se svolením Pavly Zelenákové

A může být pro někoho naopak lepší, že se vyspí o hodinku déle?

Myslím, že ano. Každý člověk je individuální a nejvýkonnější v jinou část dne. Pokud je pro někoho nejproduktivnější částí odpoledne, podzimní změna času mu může prospět. Většina jeho pracovní doby díky tomu totiž spadne do jeho ideální doby.

Podle průzkumu z roku 2019, který si u agentury STEM/MARK zadala Akademie věd České republiky, by až sedmdesát procent Čechů změnu času rádo zrušilo. Dá se říci, že by to psychice lidí nějak výrazněji pomohlo?

Nemám na to jasnou odpověď, byť tento většinový názor chápu. Zrušení změny času by pomohlo asi jen někomu. Pro určité lidi by byla výhoda, že nemusejí hlídat, kdy se vzbudí, a jakkoli řešit změnu. Záleží také na tom, kdy člověku nejvíc vyhovuje sluníčko a jestli mu dělá, nebo nedělá dobře brzké vstávání. Takže je to opět hodně individuální.

Vaše psychoterapeutická platforma Hedepy nabízí mimo jiné služby zaměstnavatelům. Díky ní mohou svým zaměstnancům zajistit rychle dostupnou online terapii. Očekáváte, že se na vás nyní začne víc pracujících obracet právě kvůli změně času?

Nemám přímo data, ale myslím, že se to objevovat bude a na některé naše klienty změna času zapůsobí. Souviset to bude i s tím, jak si přizpůsobí svůj pracovní režim nebo zda budou prožívat stres. Záležet bude i na tom, jestli budou či nebudou mít nějaké obtíže se spánkem, zda se budou cítit vyspaní. I v této souvislosti je proto fajn, že na naší platformě si lidé mohou vybírat termíny od brzkého rána až do pozdního večera. Možná se tedy změna času projeví i v tom, že si budou chtít termín terapie trochu přizpůsobit, aby jim časově sedla.