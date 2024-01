Kožních nádorů přibývá a lidé s nimi bohužel často přicházejí do ordinací dermatologů pozdě. Sami tak zbytečně ohrožují svůj život. Riziková znaménka i jiné změny na kůži jsou totiž dobře viditelné, a tudíž ještě v přednádorových stádiích snadno zachytitelné. Jak často si znaménka kontrolovat a kdy na kontrolu znamének chodit? Začněte s kontrolou svých znamének raději hned teď. Nejprve to zkuste doma, a pokud najdete něco podezřelého, nebo jste rizikovou osobou se spoustou znamének, vyrazte k dermatologovi.

Riziková znaménka lze snadno zachytit ještě v přednádorových stádiích. | Foto: Shutterstock

Kontrola znamének a jejich diagnostika:

Každý si kůži může sám prohlédnout a vidí nějaké výrůstky, flíčky, divná znaménka či barevné změny. Jak se mám na sebe dívat jako úplný laik a jaký nález už je podezřelý, jsme se zeptali Šárky Slavíkové, dermatoložky z kliniky estetické medicíny My Best Care.

„U maligního melanomu nedokážeme přesně říci, jak bude vypadat. Známe dokonce amelanotický melanom, který v sobě nemá žádný pigment. Melanom může vypadat třeba i jako běžný výrůstek. Ale na druhou stranu již od počátku melanom nějaké projevy má: způsobuje třeba svědění. A právě pokud znaménko takto zlobí, dává jasný signál, který doma podchytit mohu. První varovný příznak tedy lze nejen vidět, ale také cítit,“ říká lékařka.



Mléčná versus hořká čokoláda

Melanom se klasicky projevuje jako tmavě pigmentovaná piha, plochá v úrovni kůže, s nepravidelnými okraji, někdy svědící. Na rozdíl od běžných hnědých pih bývá ovšem melanom hodně tmavě hnědý. Běžné pihy jsou zjednodušeně řečeno spíš jako mléčná čokoláda, zatímco melanom je už v barvě čokolády hořké.

Pozor na kožní melanom. Kontrolovat znamémka je nutné po celý rok

Piha bývá většinou hezky pravidelně oválná, melanom naproti tomu mívá nějaké paprskovité výběžky nebo nepravidelnosti v pigmentaci.

Jedním z rizikových faktorů je také velikost. Podezřelé, takzvaně dysplastické pihy se rychleji rozrůstají, jsou větší než půl centimetru. Jednou z dobrých pomůcek pro hodnocení pih je pravítko. Když je piha větší než půl centimetru, běžte s ní k lékaři.

PODCAST: Slunce pomáhá, ale může i zabíjet. Kůže se vám pomstí melanomem

Lidé často přicházejí ke kožním lékařům s pigmentovanými výrůstky na kůži a bojí se, že to jsou nádory. Tyto výrůstky ale bývají většinou naprosto bezpečné a nezhoubné.

Melanom, pokud je pigmentovaný, mívá hodně tmavě hnědou barvu a je často plastický.Zdroj: Shutterstock

Jak poznat nebezpečné znaménko

• Asymetrie: Asymetrické znaménko poznáme tak, že si jej pomyslně rozdělíme na dvě poloviny a zaměříme se na jeho tvar. Pokud jsou obě poloviny souměrné, pak není potřeba nic řešit. Pokud je ale každá půlka jiná, měli bychom zbystřit. Stejně tak to platí u plasticity - zvýšenou pozornost je třeba věnovat znaménkům, která jsou vystouplá.

• Okraje: Ohraničení melanomu bývá často nepravidelné či rozpité, kdežto zdravé znaménko má okraje pravidelné a ostré.

• Barva: Pokud pozorujeme, že některá z částí znaménka najednou změnila barvu, měli bychom si jej nechat zkontrolovat, nepravidelně skvrnitá nebo černá znaménka mohou být nebezpečná.

• Průměr: Melanomy bývají zpravidla větší, než zdravá znaménka a většinou se jejich velikost pohybuje nad půl centimetru v průměru.

• Vývoj: Je třeba zbystřit kdykoliv znaménko náhle změní tvar, velikost, barvu či strukturu. V takovém případě je na místě vyhledat pomoc kožního lékaře.



Pozor na plosky nohou či genitál

Jak často si kůži kontrolovat? Ideálně jednou za rok. Pokud chcete začít sami doma, je ideální, když se spolu domluvíte oba partneři. Protože kdo jiný se vám může podívat na záda a jiné vašemu oku skryté oblasti kůže.

Nezapomeňte při kontrole na poněkud opomíjená místa – plosky nohou a meziprstí i kůži pod vlasy, jelikož kštice před sluncem dostatečně nechrání.

Na horách v zimě: Jak se chránit před sluncem kvůli agresivní formě rakoviny

Proč kontrolovat plosky, kam se slunce téměř nedostane? „Melanom se sluncem nesouvisí stoprocentně. Kromě expozice slunečnímu záření hraje při vzniku nádoru roli genetika i celkový životní styl. Takže melanom může vzniknout i na zcela neprosluněných částech těla, jako jsou genitál, nebo právě plosky nohou,“ říká dermatoložka.

Při kontrole by se ženy měly důkladně zaměřit na svá lýtka. Ta jsou docela rizikovým místem, protože ženy nosí sukně, a ne vždy si nohy namažou přípravkem s ochranným faktorem. U mužů jsou typickým rizikovým místem záda, protože muži v létě pracují na slunci bez trika a nenamazaní. Nádory ale často vznikají také na pleši, či u žen v dekoltu.

Využijte diagnostické oči

Když objevíte nějaké podezřelé znaménko a vyrazíte k dermatologovi, co vás u něj čeká?

MUDr. Šárka Slavíková, dermatoložka z kliniky estetické medicíny My Best Care.Zdroj: Se svolením My Best Care„Především máme zkušenost, nazvala bych to diagnostickýma očima. Už jsme viděli spoustu nálezů a na první pohled lehce vidíme podezřelá, riziková znaménka,“ vysvětluje doktorka Slavíková.

Pro detailní vyšetření má dermatolog k dispozici zvětšovací zařízení – dermatoskop, buď obyčejný nebo více sofistikovaný digitální. Ten je napojený na software, který dokáže posoudit znaménko z několika úhlů pohledu a vypočítá skóre rizikovosti. Riziková znaménka se také dají sledovat v čase: lékař do systému uloží jejich aktuální fotky a po roce může při další kontrole pacienta srovnat vzhled znamének, jestli se nějak nemění.

Rychlé odstranění u lékaře

Dermatologická prevence je stejně potřebná jako ta u jiných lékařů. Na kontrolu znamének se lze objednat do dermatologických ambulancí, kde výkon hradí zdravotní pojišťovny. Čekací lhůty jsou ale hodně dlouhé. Využít pacienti mohou i soukromá zdravotnická zařízení, kde jsou objednací doby krátké a vyšetření vyjde zhruba na tisícovku.

Melanom o sobě nemusí dát vědět, důležité jsou kontroly

Podezřelá znaménka pak dermatologové doporučují preventivně odstranit. Na operačním sále lékař znaménko vyřízne a odešle na histologické vyšetření. Když klient přijde po 14 dnech na vyndání stehů, obvykle se již dozví výsledky.

Rizikoví pacienti se spoustou pih

„Typický rizikový pacient je ten, který má už od narození hodně znamének. Nebo ten, kdo má pozitivní rodinnou anamnézu, tedy se u někoho z příbuzných již melanom objevil. Takoví lidé by měli k dermatologovi chodit na kontroly opravdu pravidelně každý rok, protože genetika hraje při vzniku zhoubného melanomu významnou roli,“ dodává doktorka Slavíková