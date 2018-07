Zřídit porodní dům je nereálné. Ministerstvo preferuje klasické porodnice

Ministerstvo zdravotnictví chce jít cestou zvyšování kvality služeb v porodnicích, nikoli v porodních domech. ČTK to sdělila mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová. Zabývat se porodními domy a otestovat pilotně provoz doporučila ministerstvu Rada vlády pro rovnost žen a mužů. Vláda její doporučení projedná v úterý.

„Ministerstvo zdravotnictví se doporučením Rady vlády pro rovnost mužů a žen k samostatným porodním domům bude určitě zabývat,“ sdělila mluvčí. Oficiálně porodní domy legislativa jako místo pro nekomplikované porody pod dohledem porodních asistentek povoluje od roku 2012. Jejich vzniku ale podle rady brání příliš přísné podmínky.

Musí mít například vlastní porodní sál jako v nemocnici, lékaře porodníka připraveného zasáhnout do pěti minut a možnost převést rodičku na sál do nemocnice za patnáct minut. Ministerstvo by mělo podle rady požadavky přehodnotit.

Názory na porodní domy se různí, proti jsou hlavně lékaři. „V současné chvíli vnímáme negativní postoj odborné veřejnosti k této otázce. Pan ministr na toto téma hovořil také se zástupci mezinárodní organizace gynekologů a porodníku a ti vyjádřili stejný názor,“ dodala.

Rada doporučuje revizi zejména podmínek dostupnosti lékaře u porodu do pěti minut a převozu rodičky k případnému císařskému řezu do porodnice do patnácti minut, což je méně než zákonem stanovená lhůta pro dojezd záchranné služby.

Zakládání porodních domů podle ní komplikuje také povinnost zařídit si porodní sál nebo výčet povinného vybavení. Nejasnosti podle rady panují také kolem toho, jaké léky může porodní asistentka rodičce a dítěti podat.

V roce 2012, kdy vláda debatu o porodních domech otevřela, se uvažovalo o variantě porodních domů v areálech nemocnic. V Česku bylo před dvěma lety připraveno asi deset projektů porodních domů. „Ministerstvo chce jít v současné chvíli cestou zvyšováním kvality poskytovaných zdravotních služeb v porodnicích,“ dodala Štěpanyová.

Podle porodních asistentek existují studie, které dokládají, že porody vedené asistentkami mají jednodušší průběh, méně často se nastřihává hráz, a nemusejí se tak často podávat léky tišící bolest. Jsou podle nich také levnější.