Steatóza jater, známá také jako ztukovatění či ztučnění jater, je stav, při kterém dochází k nadměrnému hromadění tuku v jaterních buňkách. Přestože má většina lidí poškození jater spojené hlavně s nadměrnou konzumací alkoholu, takzvaná nealkoholická steatóza hrozí i těm, kdo nepijí alkohol vůbec nebo jen velmi málo. Problémem však je, že si dopřávají příliš mnoho nezdravého jídla. Tělo tento přebytek řeší tak, že část kalorií přemění na tuk. A ten se následně uloží v jaterních buňkách.

Zdravá játra obsahují jen velmi málo tuku. „Steatóza jater znamená, že se v jaterních buňkách nahromadilo tolik tuku, že tvoří nejméně pět procent hmotnosti jater,“ vysvětluje Národní zdravotní informační portál.

Toto onemocnění se nejčastěji vyskytuje u lidí, kteří mají problémy s nadváhou nebo obezitou. Podle odborníků jím v Evropě trpí přibližně 20 až 25 procent lidí. Některé průzkumy dokonce hovoří až o 30 procentech nemocných a označují steatózu za epidemii.

V Česku je ztučněním jater podle některých údajů postižena až polovina obyvatel. Lékaři navíc varují, že mezi nemocnými rychle přibývají děti.

„Je to nejběžnější forma onemocnění jater na světě,“ konstatuje zdravotnický web Mayo Clinic. Zároveň upozorňuje, že jaterní steatóza může vyústit v závažnější formu onemocnění nazývanou nealkoholická steatohepatitida, která způsobuje otoky a poškození jater.

„Tato choroba se může dále zhoršit a vést k vážnému zjizvení jater, nazývanému cirhóza, a dokonce i k rakovině jater. Takové poškození se vyrovná škodám způsobeným těžkým pitím alkoholu,“ upozorňuje Mayo Clinic.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Pokud pociťujete neustálou únavu a vyčerpání, bolest ve střední nebo pravé části těla, případně pocit neustálé plnosti v těchto místech, může to být příznak steatózy.

Jak může člověk rozpoznat, že se diagnóza ztučnělých jater týká i jeho? Bývá to problém, protože příznaky nejsou jasné a zřetelné.

„Pacienti jsou obvykle asymptomatičtí. Ztučnělá játra se zpravidla objeví při lékařském vyšetření úplně jiných zdravotních problémů,“ konstatuje se ve studii věnované ztučnělým játrům, která byla uskutečněna pod vedením astroenteroložky Catiele Antunesové.

Ztučnělá játra se mohou projevovat jako řada dalších chorob: stálou únavou, vyčerpaností, malátností a slabostí, které nezmizí ani po odpočinku a relaxaci. Pokud se k tomu přidá bolest ve střední nebo pravé části těla, případně pocit neustálé plnosti v těchto místech, může to být zřetelný příznak steatózy.

Podle odborníků je nealkoholické ztučnění jater častější u lidí, kteří trpí určitými zdravotními problémy. Patří mezi ně:

„Steatóza také častěji postihuje lidi středního věku nebo starší pacienty, kteří užívají kortikosteroidy a některé léky proti rakovině. Riziko vzniká i u jedinců, u nich došlo k rychlému úbytku hmotnosti, nebo byli vystaveni působení některých toxinů,“ píše web MedlinePlus zaměřující se na zdravotní tématiku.

Na léčbu ztučnění jater dosud neexistuje žádný schválený lék. „Vědci zkoumají, zda může pomoci rybí tuk, lék na cukrovku nebo vitamin E. Jsou však zapotřebí další studie,“ uvádí MedlinePlus.

Zatím jediným osvědčeným prostředkem na léčbu steatózy je redukce hmotnosti a zdravý životní styl. Lékaři vám určitě doporučí, abyste jedli zdravě, dopřávali si hodně zeleniny, ovoce a celozrnných výrobků, příliš nesolili a omezili cukr.

Léčba také zahrnuje kontrolu glykémie a lipidů. Pacienti, kteří jsou příliš obézní, by navíc podle odborníků měli zvážit žaludeční bypass (rozdělení žaludku na dvě části, což je jedna z nejúčinnějších metod chirurgické léčby obezity), bandáž žaludku nebo jiné chirurgické zásahy, které vedou ke snížení hmotnosti.

V řadě případů může pomoci také vysazení léku, který by mohl být příčinou této nemoci. Rozdně by se to však nemělo stát bez vědomí lékaře.