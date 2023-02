„Mladí zubaři, kteří vyjdou ze studií, tak odmítají jít ihned do svého soukromého podnikání a hledají spíše raději lékaře, který by je vzal pod sebe. Což je zde problém, neboť tu skoro žádní zubaři nezůstali,“ přiblížil Jaroslav Demčák.

Druhá podle něj spočívá v ekonomické stránce věci. „Senioři a děti nejsou lukrativními pacienty, zvláště v naší ekonomicky slabé oblasti. Proto i nějaké nadstandardy tu nejsou tak vítané a lidé spíš na svém chrupu budou šetřit, protože si potřebují pokrýt další životní potřeby,“ dodal. Zájem obyvatel na Frýdlantsku přesahuje možnosti, v oblasti chybí čtyři až pět stomatologů, kteří by pokryli současný deficit. „To se v nejbližších letech bez zásahu vlády či lékařské komory nestane,“ zdůraznil Demčák.

Podobně jsou na tom v Českém Dubu, kde dlouhodobě chybí jeden zubař. Mají volné prostory bývalé stomatologické ordinace, v minulosti při hledání stomatologa využili inzerce ve zdravotnických novinách, avšak bez výsledku. „Uměli bychom pomoci řešit i jeho případnou bytovou otázku,“ informoval českodubský starosta Jiří Miler.

V Jablonném v Podještědí měli ještě do konce minulého roku tři zubní lékaře, což pokrývalo potřeby města. To se změnilo v okamžiku, kdy jedna lékařka odešla do starobního důchodu, a doposud se nepodařila sehnat náhrada. „To znamená pro určitou část obyvatel problém s hledáním nového zubaře. Pacienti to zkouší v Liberci, Novém Boru , České Lípě nebo ve Cvikově. Ale je to většinou špatné a tamní zubaři mají plnou kapacitu a nepřibírají,“ nastínil situaci starosta Jiří Rýdl s tím, že kapacitu mají naplněnou i zbylí dva stomatologové přímo v Jablonném.

A zatímco jednomu lékaři se blíží také důchodový věk, druhý ordinuje jen tři pracovní dny z důvodu provozování lékařské péče ve Stráži pod Ralskem. „V dohledné době může být nedostatečná zubní péče velkým problémem pro značnou část obyvatel. Bohužel se nám do prázdné ordinace v základní škole nedaří nového zubaře najít. Město by mohlo případně poskytnout i byt,“ podotkl Rýdl.

Se situací ohledně stomatologů se potýká také Chrastava, a to už jedenáct let. Ve zdravotním středisku stabilně působili dva zubaři, aktuálně ordinuje pouze jeden z důvodu mateřské dovolené kolegyně. „Město nového zubního lékaře velmi potřebuje nejen na dlouhodobý záskok, ale v případě jeho zájmu by pro něj trvale zřídilo i novou ordinaci na zdravotním středisku. Nabídka bytu a zubařského křesla platí i pro něj,“ řekl chrastavský starosta Michael Canov.

Zubaři působí hlavně ve větších městech

Podle krajského představitele České stomatologické komory v Libereckém kraji působí kolem 200 zubních lékařů, kteří jsou ale centralizováni ve větších městech. Roli hraje i proměna oboru jako takového spojenou s novými odbornými postupy, technologiemi, s provozními změnami a změnami financování zubních praxí, je doba výraznější mezigenerační obměny zubních lékařů.

„Problém je jistě nedostatečně zažitá prevence v populaci a z toho vyplývající důsledky postižení chrupu a tím zvýšená poptávka po zubní péči,“ sdělil Filip Špilar. „Při rozhodování, zda upřednostní práci na malém městě oproti velkému městu, bude jistě zvažovat hledisko soukromého života, hledisko finanční a hledisko odborné, respektive otázku poptávky po takovém rozsahu péče, které daný lékař hodlá nabízet,“ upřesnil.

Nemalé fronty se o svátcích a víkendech tvoří před zubní pohotovostí. Tuto službu v rámci Libereckého kraje zajišťuje Liberecká dentální a Krajská nemocnice Liberec. Zatímco společnost Liberecká dentální je vysoutěžena jako veřejná zakázka na období 2023 až 2024, liberecká nemocnice poskytuje finanční příspěvek na provoz ordinace formou vyrovnávací platby za službu obecného hospodářského zájmu ve výši 1,58 milionu korun za rok.

„V nastaveném systému, kde lékaři dávají přednost službě u konkrétního poskytovatele, a ne ve vlastní ordinaci, je donucení nemožné, neboť lékaři musí vstoupit s nemocnicí do pracovně-právního vztahu, který je nevynutitelný,“ doplnil radní Libereckého kraje pro resort zdravotnictví Vladimír Richter.