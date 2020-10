Zdroj: DeníkAž dvousetmetrovou frontu si museli nedávno vystát lidé v Ostravě-Lhotce, kteří se chtěli přihlásit do nově otevřené zubní ordinace. Na zápis čekali i několik hodin. „Říkal jsem si, že ty bezmála dvě hodiny předem budou dostačující, ale nebyly,“ řekl tehdy Deníku například Jan Kočnar, jenž ve frontě strávil třetinu dne.

Tisíce pacientů

Podle dat České stomatologické komory přitom Moravskoslezský kraj nepatří – pokud jde o počet obyvatel na jednoho praktického zubního lékaře – mezi nejhorší regiony. Na jednoho tu připadá téměř 1451 lidí (samozřejmě včetně dětí).

Nejvíce pacientů na jednoho praktického stomatologa, přes dva tisíce, připadá ve Středočeském kraji. Ti alespoň mohou těžit z blízkosti Prahy, kde připadá jeden zubař na zhruba 713 lidí. Mezi nejhorší regiony z tohoto hlediska patří ještě Ústecký a Pardubický kraj, na druhém a třetím nejlepším místě se pak umístily Olomoucký a Jihomoravský kraj.

Dotace pro ordinace

Na to, jaká je situace ohledně počtu dentistů, se názory mezi státními úřady a odbornými institucemi liší. Například ministerstvo zdravotnictví přiznává jejich nedostatek, a to alespoň v některých regionech. „Podporujeme pomocí dotace ve výši 1,2 milionu korun zubní lékaře v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb,“ říká Martin Novotný z ministerstva.

Naopak podle Romana Šmuclera, prezidenta České stomatologické komory, patříme v jejich počtu mezi světové špičky. „Lidé si u nás ale zvykli, že komunisté umisťovali lékaře povinně do různých menších obcí, kde dnes nechtějí dobrovolně žít. Tam mluví o nedostatku nejenom starostové,“ míní Šmucler s tím, že by pojišťovny měly lékaře dostatečně motivovat, aby do těchto obcí dojížděli.