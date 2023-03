„Teď máme zubaře přímo ve městě, je to paráda. Mají to moc pěkný a moderní,“ shodovali se vesměs obyvatelé Zruče, kteří se do nových ordinací přišli podívat. Někteří byli nicméně překvapeni, že první volný termín jim na recepci nabídli až na srpen. Ordinace si v nově zrekonstruovaném středisku pronajala firma TopDent, která spravuje síť stomatologických center v Praze a středních Čechách.