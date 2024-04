Probouzející se příroda přináší trpké chvíle alergikům. Trápí je květy břízy, k nimž se přidává i pyl dubu nebo trávy. Alergie se také mohou křížit. Do toho řádí virózy, s nimiž si lze alergie splést. Deník přináší odpovědi na základní otázky i přehled dominujících pylů v toto roční období.

Alergie na jaře dokáže pěkně potrápit. Přečtete si v článku, na co si dát pozor. Jak si alergii nesplést s virózou. | Foto: Profimedia

Jaké pyly mají teď sezónu?

Podle odborníků sestavujících pylové zpravodajství v současnosti ve vzduchu dominuje pyl břízy, javoru, nově platanu, ořešáku, dubu a buku. Začala též pylová aktivita travin. Experti proto radí, aby alergici mysleli na prevenci. Ta spočívá třeba v méně častém větrání a včasném nasazení vhodných léků.

Co jsou zkřížené alergie?

Není výjimkou, že člověk přijde k lékaři například s problémy po požití jablka a odejde s diagnostikovanou alergií na břízu. Jeho tělo si je zkrátka splete. „Při zkřížené alergii se protilátka vytvořená proti určitému alergenu probudí ve chvíli, kdy její nositel narazí na biologicky či zoologicky podobnou látku,“ přiblížila Radka Šedivá z alergologické ambulance Synlab. Ne každému alergikovi se to ale děje. K ověření, o co se jedná, je proto nutné vyšetření alergologem.

Zdroj: Deník/Bohumila Čiháková

Kolik lidí trpí alergií?

Podle údajů Všeobecné fakultní nemocnice Praha z roku 2022 trpí nějakou formou (nejen pylové) alergie asi třetina Čechů. Objevit se může i v průběhu života. Projevuje se rýmou, dušností či třeba problémy se slzením očí.

Jak alergie potrápí oči?

Když se alergen dostane do očí, zareaguje imunitní systém. „To vede k jejich zarudnutí, pálení a slzení,“ vysvětlil primář Očního centra Praha Radan Zugar. Je proto vhodné, aby alergik sledoval pylové zpravodajství a oči si chránil. V případě potíží je důležité nemnout si je a poradit se s lékařem či lékárníkem.

Jak rozeznat alergii od virózy?

Vedle alergií nyní řádí i virózy. Jak je rozlišit? Podle odborníků bývá alergická rýma náhlá a vodnatá. Při respiračních onemocněních je naopak postupná a hustší, přičemž člověka může i například pobolívat hlava. Ne vždy je ale rozdíl mezi alergií a virózou patrný. Je proto dobré taktéž dát na radu lékaře nebo farmaceuta.

Co když se člověk splete?

Podle šéfky online poradny Lékárna.cz Pavly Horákové lidé alergii poznají i tak, že jim zabere antihistaminikum (lék bránící organismus před účinky alergie). „Zabírá většinou v řádu hodin. Takže pokud během jednoho až dvou dnů nezabere, o alergickou reakci pravděpodobně nejde,” podotkla.

Jelikož tyto léky člověk užívá tak jednou až dvakrát denně, není podle ní u běžné populace nebezpečné splést se. „Možná je i kombinace s volně prodejnými léky na chřipku a nachlazení,” sdělila farmaceutka. Dobré je ale podle ní promluvit s lékárníkem či lékařem a zajímat se o antihistaminika druhé generace, která dobře zabírají a mají minimum nežádoucích účinků.

Potíže mohou nastat u dětí, těhotných a kojících žen, epileptiků nebo pacientů s retencí moči či těžkou poruchou jater. U nich je proto podle lékárnice důležité, aby se před případným užitím léků potlačujících projevy alergií poradili se svým ošetřujícím lékařem, který jejich situaci dobře zná.