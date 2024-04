V dávné minulosti ženy v žádné kultuře nerodily vleže na zádech, ale vestoje, vkleče či třeba ve dřepu. Při nedávné pražské diskusi organizované nadací Propolis 33 na to upozornila její zakladatelka, historička, matka tří dětí a někdejší dula Lilia Khousnoutdinova.

Rodit v jiné poloze je podle ní přirozené, a proto i nyní část žen vyhledává porodnice, kde jim to umožňují a myslí nejen na pohodlí porodníka, ale i matky a dítěte. „Mít svůj porod pod kontrolou může být událostí, která mění život a je pro ženu posilující,“ podotkla.

V trutnovské porodnici výrazně stoupá zájem o porody pouze s porodní asistentkou, bez lékaře:

Porody pouze s asistentkou? V trutnovské porodnici je o ně čím dál větší zájem

I proto se se zpěvačkou Olgou Lounovou loni zúčastnila automobilového závodu East African Safari Classic Rally ve východní Africe. Byly jedinou ženskou posádkou a na kapotě měly každý den jiné heslo upozorňující na důležitost porodu.

Jako první nahradili gynekologické lůžko, na němž ženy mohou rodit jen ležící na zádech, gaučem od nadace Propolis 33 loni ve Fakultní nemocnici Ostrava. Pod heslem „Koza ven“ jej tehdy slavnostně vyvezl přednosta kliniky Ondřej Šimetka.

Snaží se i jinde. Vedle gaučů nabízejí i porody v bazéncích, kdy dítě přijde na svět do vody. Vynachválit si to nemůže primář dětského oddělení Nemocnice Havířov Hynek Canibal. Když do funkce nastupoval, viděl to ale jinak. „Měl jsem mylné představy, že se dítě utopí,“ přiblížil při zmíněné diskusi.