Žádné dítě neočkované proti černému kašli podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové nebude vyřazeno z výuky. Výklad Hygienické služby Hlavního města Prahy (HSHMP), která školy v dopise informovala, že děti nebudou smět do školy, pokud se ve třídě objeví nákaza, podle ní nebyl přesný. Chybu na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví (MZd) uznala i ředitelka HSHMP Zdeňka Shumová. Svrčinová zdůraznila, že žádná plošná opatření se v současné době nezvažují. Bude se postupovat individuálně.

Černý kašel se šíří Českou republikou, ilustrační foto | Foto: Pexels

„Musím zdůraznit, že žádné neočkované dítě nebude vylučováno z výuky,“ uvedla Svrčinová. Do školy by podle ředitele ministerského odboru veřejného zdraví Matyáše Fošuma neměli rodiče posílat děti s příznaky nemoci. Hygienici budou oslovovat kontakty nakažených dětí. „S viditelně zdravým dítětem není potřeba vyhledat lékařskou péči jen z důvodu kontaktu s nakaženým,“ konstatoval.

Ministerstvo: Léků na černý kašel či záškrt je dost, dovážejí se další vakcíny

Rodiče by ale měli zkontrolovat, zda jejich děti byly v 10 či 11 letech proti černému kašli přeočkovány. Škola podle Fošuma pravomoc vyžadovat kopii očkovacího průkazu nemá, protože jde o zdravotnickou dokumentaci. To školám HSHMP také doporučovala. Rodiče musí prokázat očkování jen při přijetí dítěte do školky, u posledního ročníku předškolního vzdělávání a škol kvůli povinné docházce se nevyžaduje.

Nejvíce od roku 1963

Případů černého kašle v Česku bylo letos do dnešních 11:30 podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) 3084, tento týden zatím 810. Více případů bylo na území ČR naposledy v roce 1963. Nemocní jsou ve všech věkových skupinách, pacienti ve věku od kojenců do 104 let.

Nejvyšší nemocnost je mezi mladými ve věku 15 až 19 let, poté mezi nejmenšími dětmi a ve věku od deseti do 14 let.