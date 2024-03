Černý kašel má košatou historii i současnost, dodnes ho provází mýty. Podívejte

Rok černého kašle. Tak odborníci vidí letošní měsíce. Od ledna totiž infekcí onemocnělo už kolem tisíce lidí, především teenagerů ve věku od 12 do 18 let. A další tisíce jím podle předpovědí ochoří. Zbrzdit to může, když se přeočkovat nechají i dospělí. Deník přináší informace o černém kašli od jeho objevu po současnost.