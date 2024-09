V srpnu zdravotníci diagnostikovali v průměru 735 nových případů černého kašle týdně, od začátku roku podle oficiálních dat onemocnělo již 29 399 lidí. „U dětí do jednoho roku života je letos zaznamenáno už 499 případů. V posledních čtyřech týdnech šlo průměrně o dvacet nových případů týdně,“ informovala zástupkyně vedoucího Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Kateřina Fabiánová.

Z celkového počtu 499 dětí s černým kašlem ve věku do 1 roku života bylo hospitalizováno 224 dětí (44,9 procenta).

Letos bylo do 1. září hospitalizováno 2,4 procenta lidí z celkového počtu (29 399) oficiálně nakažených černým kašlem.

Epidemiologická situace stran černého kašle podle ní, soudě dle druhé půlky prázdnin, vykazuje mírně klesající trend. „S podzimní sezónou respiračních nákaz lze ale předpokládat, že se bude onemocnění v populaci nadále udržovat,“ poznamenala. Nové případy se vyskytují ve všech věkových skupinách a výskyt nemoci podle Fabiánové bude zřejmě vyšší, než vykazují oficiální čísla.

Vážný průběh hrozí především u malých dětí, které ještě nebyly očkované. Před zdravotními komplikacemi je podle odborníků může ochránit, když se nastávající maminky nechají přeočkovat ve 3. trimestru těhotenství. „Protilátky se tak mohou k miminku dostat skrze placentu a mateřské mléko,“ vysvětlila zakladatelka organizace Loono sdružující mediky a mladé lékaře Kateřina Šédová.

Praktická lékařka a členka výboru Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně Ludmila Bezdíčková zmínila i další skupiny. „Očkování doporučujeme též chronicky nemocným pacientům a seniorům,“ uvedla.

Nedávno zemřela tříměsíční holčička ze Středočeského kraje. Je už druhým dítětem, které potížím spojeným s černým kašlem podlehlo. „Už po narození byla malá pacientka oslabena nutnou operací pro vrozenou vývojovou vadu. Navíc u ní spolu s pertusí (černým kašlem - pozn. red.) lékaři diagnostikovali další nebezpečnou bakterii - Streptococcus pneumoniae, spojenou se zánětem plic,“ upřesnila Fabiánová.

Záněty a zápaly plic trápí i další děti, z nichž některé skončily v nemocnici. „V Česku pozorujeme zvýšený výskyt mykoplazmových infekcí už od loňského podzimu. Souvisí to s pandemií covidu, kdy koronavirus na dva roky téměř vytlačil jiné viry a bakterie způsobující respirační infekce,“ poznamenal pro Deník vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl.

Patogeny přenosné vzduchem totiž mezi sebou vždy bojují o to, kterému se podaří dominantně osídlit receptory v dýchacích cestách. Dřív to byla chřipka, pak covid, posléze RS viry, nyní je zvýšený výskyt právě mykoplazmových infekcí. Je proto vhodné dbát na hygienu. Nemocní mají být izolováni a třeba v čekárně u lékaře mít nasazenou roušku.

Pomůže jim ležet, brát léky na teplotu a dostatečně pít. Kontaktovat lékaře je třeba v momentě, kdy jim není dobře déle než tři dny nebo se zhoršují. „Pokud vykašláváme žlutozelený hlen, je to příznak bakteriální infekce, kdy lékař zváží podání vhodných antibiotik,“ dodal Kynčl.

Očkování proti černému kašli

Z celkového počtu 29 399 případů hlášených v roce 2024 (do 1. září) bylo podle údajů v ISIN (Informační systém infekční nemoci) 21 714 lidí očkováno, 2378 lidí neočkováno a u 5307 lidí informace o očkování chybí. „Vzhledem ke stále nízkému počtu hospitalizovaných lidí s černým kašlem lze předpokládat, že onemocnění u většiny lidí nemá závažný průběh. To odpovídá i závěrům z mnoha studií, že v dobře proočkované populaci má případné onemocnění většinou mírný průběh,“ uvedla zástupkyně vedoucího Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Kateřina Fabiánová.

První dávku hexavakcíny (ochraňující i před černým kašlem), která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, děti dostávají ve druhém měsíci života, druhou ve čtvrtém měsíci a třetí v jedenáctém až třináctém. Přeočkované jsou ve věku mezi pěti a šesti lety, následně mezi deseti a jedenácti. Vakcinace dospělých vyjde řádově na vyšší stokoruny, přičemž zdravotní pojišťovny na ni přispívají z fondů prevence.

Plošné očkování dětí proti černému kašli bylo v tehdejším Československu zavedeno v roce 1958. Bylo to znát. Zatímco v roce 1956 onemocnělo téměř padesát tisíc lidí, v roce 1959 to bylo 18 978 a v následujícím roce 5568. Sedm let očkování (jehož účinnost s časem klesá) nemoc na dlouhou dobu prakticky vymýtilo.

Webovou databázi s místy, kde se lze proti černému kašli očkovat (vznikla ve spolupráci praktiků a ministerstva zdravotnictví), naleznete ZDE.