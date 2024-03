Černý kašel se aktuálně dál šíří Českem. Podle odborníků to ale není překvapení, jeho nárůst po relativně klidných letech očekávali. Rizikem je hlavně pro malé děti a jedinou účinnou prevencí je očkování.

Od začátku letošního roku v České republice onemocnělo už kolem tisícovky lidí černým kašlem. Nejčastěji se jedná o děti od 12 do 18 let, nemoc ale postihuje všechny věkové kategorie. Jedná se o infekci postihující plíce a dýchací cesty.

Ministerští úředníci upozorňují, že jedinou účinnou prevencí je očkování, které začíná v útlém dětství. „Nicméně poskytuje časově omezenou ochranu, a to na přibližně čtyři až dvanáct let,“ sdělil Deníku vedoucí tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví Jan Řežábek.

Podotkl, že tato limitace představuje jeden z faktorů, který ovlivňuje periodicky se vyskytující větší výskyt černého kašle nejenom v Česku, ale i globálně. Z evropských zemí třeba v Rakousku či Německu. „Epidemie černého kašle mají tendenci k opakování každých tři až pět roků,“ přiblížil. Letos podle něj odborníci nápor nemoci očekávali. Černý kašel byl v pozadí především v době pandemie covidu, což bylo dáno tím, že se lidé méně scházeli.

Ministerští úředníci aktuálně neplánují specifickou kampaň k očkování, jeho důležitost podle Řežábka zdůrazňují pravidelně. „Apeluji na rodiče, aby nechali své malé děti naočkovat proti černému kašli dle doporučení pediatra a sami zvážili přeočkování, pokud jim to jejich praktický lékař doporučí,“ uvedl na sociální síti X ministr Vlastimil Válek (TOP 09).

Riziko pro nejmenší

Černý kašel se podle mediků a mladých lékařů z organizace Loono může projevovat kýcháním, smrkáním, mírnou horečkou a slabým kašlem, který postupně přerůstá až v dávivý. Vést může ke zvracení, hubnutí a vyčerpání. Nejzávažnějšími formami jsou zápaly plic, onemocnění mozku, záchvaty, v krajním případě i úmrtí.

Odborníci upozorňují, že rizikový průběh může mít především u maličkých dětí. Očkování proti černému kašli mají zahrnuté v povinné hexavakcíně, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Její podávání začíná ve druhém měsíci života novorozence. „Aby do té doby nedošlo k jeho nakažení, doporučujeme nechat se přeočkovat nastávajícím rodičům a blízkým, kteří se v okolí miminka pohybují,“ sdělila zakladatelka Loono Kateřina Šédová.

Černý kašel si může člověk ze začátku lehce splést s virózou. Podle epidemioložky Kateřiny Fabiánové ze Státního zdravotního ústavu by se měl nechat vyšetřit každý, koho trápí zhoršující se noční kašel. „Vyšetření probíhá stejně jako odběr z nosu na test covidu,“ vysvětlila. Na černý kašel následně zabírají antibiotika, která musí předepsat lékař.

Nejlepší je nemoci předejít. „Není to sice chřipka, ale doporučuji vitamín C, D, zinek a selen. To jsou parťáci v podpoře obranyschopnosti organismu,“ poradila vedoucí online poradny Lékárna.cz Pavla Horáková.

Cesta podle ní může být i přírodní. Dospělým doporučuje kombinaci echinacea, rakytníku a hlívy, dětem hlavně betaglukany, Preventan či Imunostim. Lidé se podle ní nemoci obávají. „Za posledních 45 dní naši zákazníci nakupují 1,5násobně více léků na imunitu, než v této době loni,“ dodala.