Evropská komise už od Česka obdržela návrh k české továrně na penicilin. Pokud jej notifikuje, začne výstavba. V diskusním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct to oznámil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). O tom, v jakém kraji továrna vznikne, je podle něj předčasné hovořit.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek | Foto: Deník/Martin Divíšek

Loni v prosinci Válek uvedl, že stavba továrny na penicilin by měla začít do konce volebního období vlády, více podrobností ale neupřesnil. Řekl také, že termín zahájení stavby bude možné oznámit ještě do konce loňského roku nebo v prvních 14 dnech roku letošního.

Dnes Válek vysvětlil, že proces zdržela sektorová analýza farmaceutického průmyslu, kterou vypracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu. O tom, jak v Česku penicilin vyrábět, respektive produkovat nebo blistrovat, jednal Válek jak s ministrem průmyslu Jozefem Síkelou (STAN), tak s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS).

Vlastimil Válek: Nařídil jsem prověřit všechny poplatky u lékařů

„Na to je potřeba notifikace z Evropské komise. Shodli jsme se na tom, jaký model bude nejlépe notifikovatelný. Pan ministr Síkela předložil tento model v uplynulých dnech. My teď čekáme na vyjádření komise stran notifikace. Pokud ten náš návrh znotifikuje, tak začneme stavět. Doufáme, že to bude rychle,“ uvedl Válek.

Česko v posledních letech čelilo opakovaným výpadkům v dodávkách některých léků, chyběla například antibiotika právě včetně penicilinu. Důvody výpadků či dočasného nedostatku konkrétních léků bývají různé. O nutnosti posílení soběstačnosti Česka ve vývoji a výrobě léků mluvil v tomto týdnu i premiér Petr Fiala (ODS). Válek dnes v debatě ujistil, že pacienti mají dostatek základních léků. Připustil ale, že ohledně léků lze očekávat další výpadky, evropské autority podle něj odhadly jejich trvání zhruba na tři roky.