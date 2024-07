Sebevražda je příčinou každého čtvrtého úmrtí mezi mladými Čechy ve věku 15 až 29 let. Vyplývá to z reportu vypracovaného odborníky státních institucí. Mladí často volají na Linku bezpečí nebo kontaktují Toxikologické informační středisko.

Hledání světa v temnotě. Takový název nese souhrnná zpráva o sebevražedném jednání a prevenci v České republice. Věnuje se i teenagerům od 15 do 29 let. Ti sice z hlediska absolutních čísel na předních příčkách počtu sebevražd nejsou (smutné prvenství zaujímají lidé mezi čtyřiceti a devětačtyřiceti lety), sebevražda je ale příčinou jejich každého čtvrtého úmrtí.

Mladí lidé totiž příliš neumírají. „Když už zemřou, mnohdy je to následek třeba nehody či právě sebevraždy. Z toho ale nelze učinit závěr, že je to v pohodě. Není,“ vysvětlil pro Deník Ondřej Rýdlo z Pracovní skupiny Prevence a výzkum sebevražd Národního ústavu duševního zdraví. Odborníci ze zmíněné instituce dokument připravili ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a Ústavem zdravotnických informací a statistiky.

Z údajů Českého statistického úřadu, které jsou v reportu uvedeny, vyplývá, že nejvyšší počet sebevražd v uplynulých letech byl u dětí a mladých lidí do devětadvaceti let v roce 2013, pak mírně klesal či stoupal, přičemž v roce 2022 oproti covidovým letům 2020 a 2021 mírně stoupl (viz box).

Odborníci v dokumentu popisují stav a trendy za posledních deset let, přičemž příliš nerozebírají důvody sebevražd. „Náznaky lze ale vyčíst třeba z toho, že se speciálně u dívek zvýšila tendence volat na Toxikologické informační středisko,“ poznamenal Rýdlo. Loni totiž středisko, které je provozované Klinikou pracovního lékařství při 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kontaktovalo o 8,3 procenta více dospívajících žen ve věku 16 až 19 let než v roce 2019.

Pokud chtěl člověk k sebevražednému záměru použít látku, nejčastěji to byly léky. Chlapci a mladí muži od deseti do devětadvaceti let ale v roce 2022 nejčastěji volili oběšení. Taktéž dívky od deseti do devatenácti let, u nichž byl v závěsu skok z výšky. Ten spolu s otrávením dominoval i u mladých žen od dvaceti do devětadvaceti let.

Linku bezpečí (telefon 116 111, chat či e-mailová poradna) předloni kontaktovalo téměř pětadvacet tisíc dětí a mladých lidí do pětadvaceti let. Z toho bezmála tři tisíce zmiňovalo sebevražedné myšlenky, více než jedenáct set sebevražedné tendence a téměř sedm set sebevražedný pokus. Ti, kteří mluvili o zvažovaném způsobu sebevraždy, nejčastěji uváděli léky, posléze skok z výšky a použití zbraně.

Včas poznat ohrožené dítě

Čím to je, že se děti a mladí lidé nezřídka ocitají v úzkých? „Současná dětská a mladistvá generace prožívá celý svůj život v podmínkách nějaké krize. Je jedno, zda je ekonomického, epidemiologického nebo geopolitického charakteru, důležité je, že svět je ve stavu krize v podstatě od začátku tohoto století,“ uvedla již dříve ředitelka Národní linky pro odvykání (800 350 000) Zuzana Hrzalová.

Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové je k nápravě stavu zásadní zlepšit schopnost systému včas zjistit, které děti a rodiny jsou ohrožené. „Jde nám zejména o rodiny zasažené násilím či o ty v akutní krizové životní situaci. Tou jsou například těžké rodičovské konflikty, rozvody, závislosti či vážná duševní onemocnění rodičů,“ reagovala pro Deník.

V ohrožení jsou podle ní i děti z rodin nacházejících se v dlouhodobé vysoké stresové zátěži, například kvůli extrémní chudobě a bytové nestabilitě. Za velký problém považuje i nárůst času, který děti tráví na počítačích či mobilech. „Potíž je i vysoká dostupnost stimulačních látek jako jsou třeba nikotinové sáčky či prostředky pro takzvané vapování (ve stylu kouření elektronické cigarety, pozn. red.),“ poznamenala.

Rodinám v takových situacích je podle ní třeba včas nabídnout podporu, která může spočívat v dostupné rodinné terapii, mediaci či službách řešících závislosti. Za žádoucí považuje i kroky vedoucí k podpoře dostupného bydlení či pomoc rodiči, který se chová násilně. „Aby se naučil zvládat vlastní stres a agresi jinak, než že ubližuje sobě a svým blízkým,“ podotkla.

Zmínila i posilování psychické odolnosti u dětí. „Jsem ráda, že ministerstvo školství do kurikula rámcových vzdělávacích programů doplní podporu duševní gramotnosti dětí jako průřezovou prioritu pro mateřské, základní i střední školy. Tedy, že se s tématem budou děti potkávat systematicky, nikoli nárazově, že škola udělá jeden kurz,“ řekla.

K psychické pohodě dětí podle ní přispívají i bezpečné vztahy a schopnost lidí pracujících s dětmi (kupříkladu učitelů, trenérů na fotbalovém kroužku či vedoucího na dětském táboře) poznat, že se něco děje. „Jen v bezpečném vztahovém prostředí mají děti odvahu s něčím se svěřit a říci si o pomoc,“ sdělila.

Nezbytné pak je se k potřebné pomoci včas dostat. „Potřebujeme rozvíjet dostupnost krizových služeb pro děti. A podporovat multidisciplinární přístup (při něm vzájemně spolupracují odborníci napříč obory, kupříkladu sociální pracovníci, psychologové, adiktologové a podobně, pozn. red.),“ uzavřela.