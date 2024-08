Podle dat ministerstva zdravotnictví nyní přibývá případů covidu. A to nejen v České republice, ale i v Evropě. S blížícím se podzimem proto odborníci doporučují, aby především starší či chronicky nemocní lidé začali myslet na očkování proti covidu a chřipce. Deník přináší přehled o obou virózách a možné vakcinaci.

Jak je to s covidem

Covid se šíří víc v chladnějším počasí. Ani v létě, kdy jsou nižší stovky nakažených, však úplně nespí. Jednotky lidí se s ním ocitají na jednotkách intenzivní péče, většina jej ale zvládne doma s lehkým průběhem. Jsou unavení, bolí je hlava, klouby, v krku, mají rýmu či střevní potíže. Lékaře, který může předepsat antivirotika či doporučit hospitalizaci, je třeba kontaktovat v případě, kdy má člověk potíže s dechem.

Jak je to s chřipkou

Sezóna chřipky přichází většinou mezi prosincem a březnem. Člověk je unavený, má vysoké teploty, zimnici nebo ho bolí klouby, trápit ho může i kašel. Mnozí tyto neduhy vyleží a vypotí se. Vypomáhají si běžnými léky a popíjením horkých čajů. Lidem s vážnějším průběhem nasadí léčbu lékař.

V čem pomůže očkování

Starším nebo chronicky nemocným lidem odborníci doporučují, aby se v průběhu podzimu proti covidu a chřipce nechali naočkovat. Očkovat se mohou i další. Před každou vakcinací je dobré se kvůli případným kontraindikacím poradit se zdravotníkem. „Očkování je nejúčinnější způsob, jak významně snížit riziko závažnějšího průběhu a chránit se před komplikacemi spojenými s těmito nemocemi,” sdělil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký při letošní osvětové kampani dodal, že očkování přispívá i k delšímu životu ve zdraví. „Málokdo ví, že má vliv i na výrazné snížení například kardiovaskulárních nemocí či Alzheimerovy choroby,“ poznamenal.

Očkování proti covidu

Čeští ministerští úředníci pro podzimní sezonu objednali více než sedm set tisíc vakcín proti covidu. Z toho více než půl milionu dávek dorazí do konce září a dalších dvě stě tisíc v prosinci. Vakcinace je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Očkovat se lidé mohou u praktických lékařů a v očkovacích centrech. Seznam možností je uveden na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Očkování proti chřipce

Vakcínu určenou pro letošní očkování proti chřipce budou mít zdravotníci na podzim. Odborníci doporučují nechat se očkovat přibližně od půlky října do konce roku. Možné to je u praktika či v očkovacím centru. Z veřejného zdravotního pojištění mají vakcinaci hrazenou lidé nad 65 let, pacienti s chronickým onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin či diabetem. Dále klienti domovů pro seniory či léčeben dlouhodobě nemocných či zdravotníci. Další si vakcínu v řádu stokorun platí, na její úhradu přispívají některé zdravotní pojišťovny z fondů prevence.

Osvěta pro Ukrajince

Medici a mladí lékaři z neziskové organizaci Loono spustili s podporou Světové zdravotnické organizace web Očkování pro cizince určený hlavně ukrajinským uprchlíkům. „Cílem je pomoci Ukrajincům lépe porozumět systému očkování v Česku, prohloubit porozumění jeho významu pro děti a zvýšit proočkovanost proti HPV, chřipce, černému kašli a dalším onemocněním,“ vysvětlila zakladatelka zmíněné organizace Kateřina Šédová. Na webu je i seznam očkování pro dospělé.