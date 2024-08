Kamila Minaříková aktualizováno dnes 13:18

Šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš se v těchto dnech nakazil covidem-19, a to i přesto, že je třikrát očkovaný. Podle dat případů covidu přibývá a to nejen v České republice, ale i v Evropě, zejména pak Řecku. A nové případy potvrzují testy stále častěji i v USA. Motivace k očkování však u lidí klesá. To se přitom podle odborníků i nadále ukazuje jako nejdůležitější část prevence. Světová zdravotnická organizace nyní zveřejnila závěry nejnovější studie, podle které očkování v Evropě zachránilo téměř dva miliony životů.