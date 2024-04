Barbora a Ernesto Chuecos se se svým synem Ángelem chystají už potřetí na delfinoterapii do Turecka. Vždy se jedná o deset půlhodinových terapií. „Ángelovi pomohly v lepším rozhodování či v osamostatňování. Vnímáme, že je víc otevřený novým vjemům, zvýšila se jeho chuť k učení. Jako kdyby se celkově víc zpřítomnil,“ řekla Deníku Barbora Chuecos.

Chlapci je patnáct a má autismus. Rodiče neříkají, že jím trpí, a snaží se mu situaci zpříjemnit. Z delfinoterapie ze začátku cítili obavy. „Ángel se bojí hloubky, má problém s adaptací na neznámé prostředí a cizí lidi. Obávali jsme se, že si nebude chtít obléci neopren, který je nutností,“ podotkla matka.

Podívejte se, jak delfinoterapie vypadá:

Otázek si kladla mnoho, včetně té, zda syn nebude mít z delfínů hrůzu. Dlouho si o nich proto povídali. Terapii popsala tak, že dítě spolupracuje s delfinoterapeutem a delfína hladí, hází mu míček či kroužek, plave s ním a dává mu pusinky. „Nejmagičtější částí je pro mě samotné léčení, říká se mu i skenování – dítě leží na hladině, delfín k němu pomaličku připluje, dotýká se jeho hlavy a vysílá specifické vibrace. Na konci ještě delfíni ‚zpívají‘ a ‚tleskají‘. Děti se k nim přidávají,“ zmínila.

Fascinuje ji, že delfín vycítí, kde je problém. Na každého ale terapie působí jinak. Povídala si i s maminkou, která u svého dítěte žádný pokrok nezaznamenala. U většiny ale byl. „Jedna rodina nám vyprávěla, že jejich syn začal navazovat oční kontakt. Jiný chlapec začal mluvit. V naší skupině byla holčička, která ve čtyřech letech nechodila – a pár týdnů po odjezdu z Turecka udělala první krůčky,“ vyjmenovala úspěchy ostatních.

Podle delfinoterapeuta Oldy Bureše přijíždí za delfíny plno dětí s autismem, s genetickým postižením, dětskou mozkovou obrnou, psychickými problémy, ADHD, depresemi či posttraumatickými poruchami. „Delfinoterapie jim pomáhá v socializaci, s řešením a odblokováním traumat, s mluvením a zájmem o okolní svět,“ řekl Deníku.

Jeho klienty jsou z devadesáti procent děti, ale přijíždějí i dospělí. „Všichni nejvíc těží z prvních deseti terapií. Není to tak, že přijedete na delfíny a odvážíte si zdravé dítě. Je třeba s ním stále pracovat. Od klientů ale vím, že děti po delfinoterapii líp vnímají, snadněji se učí a vydrží dělat svěřené úkoly až do konce. Některé děti líp spí,“ podotkl.

Psi patří mezi nejoblíbenější zvířecí parťáky. Není proto divu, že oblibě se těší i canisterapie:

Nejlepší reklamou jsou pro něj spokojení rodiče. „Mám jich většinu a asi sedmdesát procent se jich s dětmi vrací. Třeba proto, aby je udrželi v kondici. Nelze ale vyhovět všem, protože někteří přijíždějí s nereálnými představami. Třeba se fixují na to, že dítě, které nemluví, najednou začne mluvit, a pak nevidí jiné posuny, jichž díky terapii dosáhli,“ zmínil.

Delfinoterapii chválí i speciální pedagožka Dagmar Opatřilová. „Ze speciálně pedagogického hlediska je její léčebný efekt hmatatelný po několika dnech. Dítě nevyléčí, ale pomůže mu odstranit důsledky onemocnění či postižení,“ nastínila Deníku.

Delfinoterapie

Využívá pozitivního vlivu interakce s delfíny na lidi se zdravotním, sociálním a/či výukovým znevýhodněním. Podle odborníků pomáhá dětem s dětskou mozkovou obrnou, Downovým syndromem, genetickými onemocněními či zneužívaným a trpícím různými agresemi atd. Jezdí za ní i přepracovaní manažeři, lidé se syndromem vyhoření či depresemi.

„Třeba u dětí s narušenou komunikační schopností došlo ke zlepšení řečového projevu. Jiným dětem se zase upravil spánek. Rodiče s nimi chodí i na další terapie, kombinují to,“ říká speciální pedagožka Dagmar Opatřilová.

Delfinoterapie se provozuje v zemích, kde je moře. Češi za ní jezdí především do Turecka. Vyjde je to na desítky tisíc korun, přičíst je třeba i náklady na cestu a ubytování pro rodinu. Pokud rodiče nemají dostatek financí, mohou zkusit požádat některou z nadací. Některým dětem v minulosti přispěla část kupříkladu NADACE AGEL. Dříve Češi na delfinoterapii jezdili též na Ukrajinu, odtamtud ale byli delfíni po začátku války odstěhováni do bezpečí.