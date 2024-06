Sestřičky, které přicházejí za pacienty domů, jim převazují rány, podávají výživu sondou do žaludku nebo třeba odebírají krev. Věnují se s nimi i ošetřovatelské rehabilitaci. Domácí zdravotní péče se v Česku rozmáhá, ve srovnání s Bavorskem ale stále zaostává.

Zdravotní sestry - Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Věra Sýkorová

Domácí zdravotní péči, kdy sestra dochází za pacientem domů, předepisuje lékař a hradí ji zdravotní pojišťovna. Podle generální ředitelky Penta Hospitals CZ Barbory Vaculíkové je to nejrychleji rostoucí segment zdravotní péče, stále to ale nestačí. Zdravotníci totiž vracejí domů lidi, kteří se bez kvalitní pomoci neobejdou.

Pečovatelky v nemocnicích, zdravotníci ve stacionářích. Služby se zřejmě propojí

Zdravotnický holding Penta chce proto do této oblasti v nejbližších letech investovat stovky milionů korun a nastavit standardy její kvality. Aby vše na míru odpovídalo potřebám pacientů. „Je to samozřejmě i o kapacitách sester a o tom, aby systém sestry v domácí péči podporoval. Sester nemáme dost, a když nějakou dostaneme do domácí péče, chybí v nemocnici,“ podotkla pro Deník Vaculíková.

V Bavorsku lákají ošetřovatelky

V rozvoji domácí péče Česko zaostává za sousedním Bavorskem, které je nám kulturně i rozlohou blízké. V Česku je v domácí péči téměř 146 tisíc lidí, v Bavorsku o 22 tisíc lidí méně. Agentur, které tuto službu zajišťují, ale v tuzemsku není ani šest set, kdežto v německé spolkové zemi převyšuje jejich počet dva tisíce.

Pacienty ošetřujeme u nich doma. Péči musí předepsat lékař, říká sestra

Nesrovnatelný je i počet sester domácí péče v obou zemích. V Česku jich je přes 2300, v Bavorsku více než šestinásobek. „Již léta vynakládáme úsilí na řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků v ošetřovatelství,“ uvedl pro Deník mluvčí bavorského státního ministerstva zdravotnictví, péče a prevence Marinus Riedl.

Poukázal na to, že populace stárne a bude zapotřebí víc péče. V Bavorsku se proto snaží, aby byla dostupná každému potřebnému. Zároveň rozptylují předsudky a pokouší se přilákat k ošetřovatelské profesi víc lidí. „Naše kampaň ukazuje, jak náročné, ale také pestré a vzrušující je povolání sestry. Cílem je nadchnout pro tuto vysoce odbornou a významnou profesi především mladou generaci,“ dodal.

Srovnání Česka a Bavorska

Česko Bavorsko Lidé v domácí péči 145 796 123 401 Agentury domácí péče 584 2140 Sestry domácí péče 2309 14 339

Zdroje: NZIS, Bavorské státní ministerstvo zdravotnictví, péče a prevence

Od odběrů po rehabilitace

Pestrost své práce Deníku v nedávném rozhovoru přiblížila vrchní sestra pro Prahu 1, 2 a 3 Domácí péče Včelka Vilma Stefanovičová. Provádí řadu zdravotních výkonů. „Mimo jiné převazy ran, cévkování, ošetření, stomií, aplikaci infuzní terapie nebo kontrolu medikace. Děláme i odběry krve. Velkou část naší péče tvoří také ošetřovatelská rehabilitace, například po cévních mozkových příhodách, úrazech a operacích,“ nastínila.

Díky slepičkám či králíkům si staří lidé vzpomenou na svoje dětství nebo mládí

Ministerští úředníci se podle svých slov snaží domácí zdravotní péči lidem víc zpřístupnit. „Do úhradové vyhlášky na příští rok se snažíme prosadit, aby pojišťovny zvýhodňovaly ty, kdo kombinují zdravotní a sociální službu. Třeba Charita ČR má charitní sestry i pečovatelskou službu. Uvidíme, jak to dopadne,“ řekl Deníku náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník.

Odborníci diskutují také o kompetencích osobních asistentů, kteří pomáhají člověku s vážnějším postižením. „Chceme, aby měli i kompetenci dělat základní ošetřovatelské výkony. Třeba podávat léky,“ dodal.

Propojování péče Vedle domácí zdravotní péče je třeba podle odborníků rozvíjet i pobytovou a ambulantní, aby každý mohl využít tu, která mu je šita na míru. Někteří lidé potřebují naráz sociální i zdravotní služby. Deník nedávno informoval o tom, že od příštího roku proto zřejmě budou lidé moci v nemocnicích, domovech pro seniory, centrech duševního zdraví či stacionářích dostávat kombinaci obojího. Počítá s tím vládní návrh změnového zákona o sociálně-zdravotním pomezí, který projednávají poslanci. „Už nyní bereme zdravotní a sociální část péče jako jednu,“ řekl Deníku lékařský ředitel Penta Hospitals CZ Jiří Štefan. Proto všichni klienti klienti tamních ALZHEIMER HOME mají přístup k praktickému lékaři. Od letoška též lidé mohou využívat služeb Centra následné péče Praha, které komplexně propojilo do jedné budovy následnou péči, rehabilitaci a sociální lůžka.

Penta Hospitals CZ spadá do skupiny Penta Investments, která je majitelem společnosti VLM vydávající Deník.