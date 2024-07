Cestování do exotických krajin přináší mimo mnoha lákadel i riziko nákazy různými infekcemi. Prevence podle přednosty pražské Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemocnice Motol Milana Trojánka zahrnuje nejen očkování, ale kupříkladu i užívání antimalarik, důslednou hygienu, bezpečné stravování či ochranu před komáry. „Z tropických importovaných infekcí je určitě nejčastější horečka dengue,“ řekl infektolog v rozhovoru pro Deník.

Jak může člověk cestovat tak, aby se vyhnul infekcím?

Především je nezbytné, aby cestovatel o možném riziku věděl a byl si ho vědom. Následně může pomocí vybraných preventivních opatření riziko dané infekce snížit či nákaze zcela zamezit. Bylo by jednoduché odpovědět, že samotné očkování před cestou je to hlavní, co může pro svoje zdraví cestovatel udělat.

A není?

Očkování sice představuje důležitou součást předvýjezdového poradenství, určitě ale cestovatele neochrání před většinou zdravotních rizik během cesty. Mezi podstatná preventivní opatření patří například užívání antimalarik v rizikových oblastech, důsledná hygiena rukou, dodržování zásad bezpečného stravování nebo prevence poštípání hmyzem, zejména komáry. Podcenit bychom před cestou neměli ani svůj zdravotní stav a zajištění kvalitního cestovního připojištění.

Ve kterých destinacích se lze nakazit žloutenkou?

Obecně platí, že ve většině exotických oblastí tropů a subtropů je riziko nákazy virem hepatitidy A vyšší než v zemích s vysokým hygienickým standardem. Mezi země se zvýšeným rizikem však patří i oblíbené turistické destinace ve Středozemí nebo na Blízkém východě. Ukazuje se, že epidemie této žloutenky se mohou vyskytnout i u nás.

Milan Trojánek (37 let) close info Zdroj: Se svolením Milana Trojánka zoom_in Infektolog Milan Trojánek V letech 2012 až 2022 pracoval jako sekundární lékař na Klinice infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka. Od září 2022 je přednostou Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol. Odborně se věnuje především problematice cestovní medicíny, očkování a antibiotické terapie.

Jak se člověk nakazí?

K přenosu dochází relativně snadno buď potravou, nebo kontaktem s kontaminovanými povrchy. Proto právě očkování proti hepatitidě A patří v cestovní medicíně mezi nejvíce doporučované.

Naopak k přenosu žloutenky typu B dochází kontaktem s krví či některými tělními tekutinami, například při sdílení injekčních stříkaček, předmětů osobní hygieny (holicí strojky či zubní kartáček a podobně) či třeba při nechráněném pohlavním styku. Proto je očkování proti žloutence typu B určené spíše pro vybrané rizikové skupiny cestovatelů, nikoli pro všechny. Většina lidí narozených po roce 1989 je zároveň v rámci pravidelného očkování proti této infekci očkována.

Nejčastějšími tropickými infekcemi jsou malárie či horečka dengue. Které destinace jsou rizikové?

V případě malárie platí, že nejrizikovější jsou země subsaharské Afriky, některé oblasti v Oceánii či Latinské Americe. Určité riziko ale existuje i v jižní nebo jihovýchodní Asii. Podle délky, typu a místa pobytu je pak následně určeno riziko pro cestovatele a rozhodujeme se, zda je nutné preventivní užívání antimalarik. Malárie je bohužel relativně častá a zároveň velmi závažná infekce. Horečka dengue se vyskytuje typicky v jihovýchodní či jižní Asii, Oceánii nebo Latinské Americe. V subsaharské Africe je její výskyt méně častý.

Které další infekce může člověk na cestách chytit?

Mezi nejčastější zdravotní obtíže u cestovatelů patří průjmová onemocnění, případně respirační či kožní infekce. U těchto infekcí se často uplatňují zcela běžná agens (bakterie, viry, vzácněji parazité), se kterými se můžeme setkat i v našich podmínkách, byť v řadě případů jen vzácně nebo významně méně často než v rizikových oblastech tropů. Méně časté jsou pak tropické infekce, které vyvolávají horečnaté stavy, například břišní tyfus či paratyfus, horečka Zika, chikungunya, schistosomóza a další.

S jakými případy jste se letos setkali?

Z tropických importovaných infekcí je určitě nejčastější horečka dengue. Časté jsou konzultace u cestovatelů s průjmovým onemocněním, kde jsme prokázali případy salmonelózy, shigelózy, kampylobakteriózy či giardiózy. Zachytili jsme kožní parazitární infekce, jako jsou syndrom larva migrans cutanea (nákaza zvířecími měchovci) či myiáze (nákaza larvou střečka). Ze vzácných infekcí jsme diagnostikovali případ horečky tsutsugamushi (křovinného tyfu) a jaterní fasciolózy (parazitární infekce postihující játra).

Co mají dělat lidé, kteří se z tropů vrátí s horečkou?

Zcela jednoznačně vyhledat lékařské ošetření, ideálně na pracovišti, které se této problematice věnuje. V případě Fakultní nemocnice Motol konkrétně Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny. Provedeme základní odběry, máme k dispozici i rychlotesty na řadu tropických infekcí a není problém, když se pak zjistí, že příčinou horečky je třeba banální zánět nosohltanu či mandlí.

Důležité je stav nepodcenit, protože například malárie může velmi rychle vést k rozvoji život ohrožujících komplikací. Doporučuji, aby zejména lidé, u kterých se rozvine horečka a kteří se v posledních čtyřech až šesti týdnech vrátili z tropických oblastí, kde se může vyskytovat malárie, vyhledali specialistu. Na naší klinice máme zřízenou i telefonní linku pro cestovatele s horečkou po návratu z tropů, na které poradíme, jak v daném případě postupovat - telefon 724 967 016.