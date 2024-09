Šlágr dětí v podobě energetických nápojů plných taurinu či kofeinu se k nim v budoucnu zřejmě legálně nedostane. Poslanci napříč stranami se shodli, že brzy předloží návrh zákona, kterým zakážou jejich prodej dětem do patnácti, nebo dokonce i mladistvým do osmnácti let věku. Nyní ladí jeho přesnou podobu.

Rodiče se strachují, odborníci bijí na poplach. Čtrnáct poslanců napříč celou sněmovnou, tedy z TOP 09, STAN, ODS, Pirátů, ANO, KDU-ČSL a SPD, proto chce regulovat prodej energetických nápojů plných taurinu či kofeinu. Cílem je, aby se legálně nedostaly do rukou dětem, případně ani mladistvým. „Postavili jsme se proti kšeftování a hazardování se zdravím mladistvých,“ řekl poslanec Josef Flek (STAN).

Podle poslankyně Martiny Ochodnické (TOP 09) je zákon o regulaci energetických nápojů už napsán. „V jednom energetickém nápoji děti vypijí zhruba 15 až 40 kostek cukru se dvěma espressy a dalšími látkami, jako je taurin,“ poznamenala. Dodala, že připravená norma má zatím několik variant, včetně věkové hranice zákazu prodeje (do patnácti, či osmnácti let věku), trestů, vymáhání či kontrol. Detaily, které zatím nechtějí zveřejňovat, nyní poslanci řeší v rámci svých klubů.

Vznikla i petice, kterou zatím podepsalo přes pět tisíc lidí. „Dvacet procent dětí školou povinných pije energetický drink každý týden, třináct procent dvakrát týdně, čtyři procenta denně. Tento chemický koktejl je dětem dostupný stejně jako rohlíky, mnohdy je pro ně levnější než voda, malé energy drinky totiž stojí i deset korun,“ zmínil publicista a tvůrce petice Jan Tuna.

Pro děti je to podle něj cool, protože výrobci dávají velké peníze do marketingu, aby si kupovali influencery. „Za zákaz prodeje dětem a mladistvým do osmnácti let bojuji jako novinář i jako otec čtyř dětí, které mi vyprávějí, že jejich spolužáci tyto nápoje pravidelně pijí,“ dodal.

Problémy se spánkem i úzkosti

Poslankyně a lékařka Iveta Štefanová (SPD) upozornila, že pravidelné popíjení energetických nápojů může dětem způsobit střední až těžké psychické poruchy, potíže se soustředěním, úzkosti, depresivní stavy či problémy se spánkem. „To vede i ke zvýšenému počtu závislostí na jiných škodlivých látkách. Stoupá i počet dětí, které po požití nadměrného množství energetických nápojů skončí i s poruchou vědomí v akutní otravě,“ zdůraznila.

Místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová (Piráti) zase podotkla, že energetické nápoje v plechovkách pijí i osmileté či desetileté děti. „Roky mi píší rodiče, především matky, že je pro ně těžké dětem vysvětlit, že když to pijí všichni okolo, proč zrovna jejich dcera či syn by to pít neměli. Potřebujeme jako společnost nastavit, co je normální. Že když si někdo dá energeťák, trochu si ubližuje,“ zmínila.

Rodiče trápí například nápoj Prime s vysokým obsahem kofeinu. Deník už v minulosti informoval, že třeba devítiletý Dušan ze středních Čech s ním přišel ze školy. Za 180 korun jej zakoupil v rakovnické večerce. „Říkal, že je hodně dobrý. S klukama ho viděli na internetu,“ zmínil jeho otec Miroslav. Nápoj vylil a vyhodil. Společně s manželkou synovi jeho složení osvětlili. Zabralo to.

Podle poslankyně a pedagožky Renáty Zajíčkové (ODS) je třeba dát na misku vah svobodu a ochranu zdraví. „Tady jsme dospěli k názoru, že je nutná jistá míra regulace. Následky totiž stát nese na svých bedrech, platíme je ze svých daní. Děti často energetické nápoje kombinují i s jinými látkami. Ve škole jsou pak roztržité a nesoustředěné,“ uvedla.

Zaznívají hlasy pro i proti

Lékařka Eliška Selinger z Centra veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu upozornila, že energetické nápoje jsou pro děti nevhodné třeba kvůli sladké chuti, na kterou si mohou navyknout. „Z dlouhodobého horizontu vede tento návyk k přibírání na váze, k rozvoji nadváhy či obezity. A obezita jako taková je spjata s řadou neduhů od cukrovky přes srdeční onemocnění až po několik druhů rakoviny,“ vysvětlila.

Nedá se podle ní říct, že energetický nápoj jako takový vede k tomu, že mladí pijou. „Ve chvíli, kdy návyk na něj mají, ho ale snáze kombinují s alkoholem. Vysoký obsah kofeinu a stimulantů zároveň efekt alkoholu překrývá. Mladistvý tedy tak rychle necítí, že je opilý, a alkoholu může vypít mnohem víc,“ dodala Selinger.

Proti chystanému zákonu se staví Svaz výrobců nealkoholických nápojů. „Zásadním problémem návrhu je, že staví bezpečné energetické nápoje do pozice návykové látky, což je evidentně nevědecké a nepřijatelné. Energetické nápoje jsou bezpečné a kvalitní produkty, to potvrzuje Evropská agentura pro bezpečnost potravin,“ uvedla výkonná ředitelka svazu Veronika Jakubcová.

Nutriční specialistka Hana Střítecká říká v rozhovoru pro Deník: Energetický nápoj vypne dítěti semafor, že je unavené

Nutriční specialistka Hana Střítecká říká v rozhovoru pro Deník: Energetický nápoj vypne dítěti semafor, že je unavené

Poslanci napříč spektrem chtějí zákonem zakázat prodej energetických nápojů s kofeinem a taurinem dětem, možná i mladistvým. Zatím není jisté, zda se sněmovna shodne zákazu do osmnácti, či patnácti letech věku. „Přikláním se k hranici osmnácti let," říká v rozhovoru pro Deník.cz nutriční specialistka z Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Hana Střítecká.

Proč?

Na naší fakultě jsem si zkusila udělat rychlý průzkum mezi asi pěti sty studenty. Patnáct procent z nich bohužel odpovědělo, že energetické nápoje začali užívat v době, kdy jim ještě nebylo šestnáct. Zhruba pětadvacet procent studentů zmínilo, že je užívá v kombinaci s alkoholem během zábavy. A právě většina z nich začala energetické nápoje pít dřív, než jim bylo šestnáct. I z toho plyne, že čím dřív člověk energetický nápoj užívá, tím víc je u něj pravděpodobné i další rizikové chování, třeba právě pití alkoholu.

V čem jsou energetické nápoje škodlivé?

U dětí je největší problém stimulace kofeinem či taurinem. Tyto látky totiž stimulují mozek. Energetické nápoje nám navíc jakoby vypínají pocit, že jsme unavení. Tělo se dostává až na hranici vyčerpání. Je to začarovaný kruh. Dítě je unavené, ráno se probudí nebo se není schopné pořádně zregenerovat. Při častějším užívání energetických nápojů totiž bohužel dochází k poruchám pozornosti i spánku.

Hana Střítecká Nutriční specialistka z Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Působí též v organizaci Fér Potravina.

Jak se to projevuje?

Dítě se ráno probudí unavené, načež si znovu vypije energetický nápoj. Místo toho, aby došlo k plné regeneraci, tedy obnovení funkcí v těle, do něj znovu přidává podpůrné látky, které mu signál, že je unavené, zase vypnou. Když to hodně zjednoduším, energetický nápoj nám vypne semafor, který říká, aby si dítě dalo pozor, protože je unavené, potřebuje se najíst, odpočinout nebo si zregenerovat tělo. Když semafor vypne večer, dítě nebo mladý člověk jede přes celou noc. Je-li v těch nápojích cukr, tělo tam najde alespoň trochu energie. Není to ale optimální, protože hrozí obezita, kažení zubů a další zdravotní potíže. Výrobci, kteří začali energy drinky vyrábět s umělými sladidly, zrušili ale i efekt této rychlé energie, která poskytuje schopnost na chviličku překonat únavu.

Kritici regulace argumentují mimo jiné tím, že energetické nápoje dětem a mladistvým mnohdy kupují rodiče. Je to tak?

Není. Kupují si je hlavně děti, protože jsou pod vlivem influencerů nebo spolužáků. Často si navíc kupují ty nejméně kvalitní energetické nápoje s umělými sladidly a barvivy. Tím neříkám, že je dobré kupovat si jiné, ale že častěji kupují ty, které stojí relativně málo peněz.

A rodiče?

Ty to většinou trápí. Plno z nich se snaží děti v tomto směru vzdělávat, upozorňovat je na škodlivost energetických nápojů. Když je ale dítě venku, neuhlídají to. Jediná šance je nedávat jim peníze, jenže to je v současné době zase problém kvůli sociálnímu statutu.

Takže zbývá regulace?

Jistě. Je to stejné jako s cigaretami a alkoholem. Je jasné, že jakékoli regulace a zákazy nestačí, protože potřebujete i způsob, jak je vymáhat a kontrolovat. Samozřejmě, že i u alkoholu a cigaret to nefunguje stoprocentně, je to ale cesta, protože se tím dětem k daným látkám zhorší přístup. Co se týče energetických nápojů, už dnes se nesmějí prodávat ve školních automatech. Školy zároveň v rámci vlastních vyhlášek mohou regulovat, že je tam děti nesmějí ani nosit. Zákaz prodeje dětem a mladistvým do osmnácti let věku by jim poskytl větší oporu v legislativě. Snazší by bylo i zakázat reklamu na energy drinky. Dnes ji totiž vidíme na mnoha sportovních utkáních, mezi mladými lidmi na hudebních festivalech zase leckdy tyto nápoje rozdávají mezi dětmi. Dobře to mají ošetřeno třeba v Litvě, kde nesmějí být energetické nápoje na žádných akcích, jichž se účastní děti. To všechno má šanci na regulaci prodeje navázat.

Kolik lidí podepsalo petici, kterou jste s publicistou Janem Tunou iniciovali?

Zatím něco přes pět tisíc, přičemž potřebujeme deset tisíc podpisů, abychom měli veřejné slyšení ve sněmovně. Jde nám hlavně o to ukázat, že lidem neregulovaný prodej těchto drinků vadí a je ve veřejném zájmu změnit to. Chceme, aby poslanci měli v rukou pádný argument. Na problém s Honzou Tunou upozorňujeme už od roku 2016.