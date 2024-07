Když se Lucii Miczové a jejímu muži před necelými šesti lety narodila dcera Elenka, nic nenasvědčovalo tomu, že se bude potýkat s vážnou nemocí. V pěti měsících ale prodělala svůj první záchvat, který trval tři čtvrtě hodiny. Poté strávila dva týdny na Klinice dětské neurologie v pražském Motole, kde jí zdravotníci provedli potřebná vyšetření.

Na základě genetických testů odhalili mutaci způsobující syndrom Dravetové, což je nejzávažnější forma epilepsie. „Když byly dceři asi tři roky, měli jsme potřebu sdílet to s rodinami, které mají podobně nemocné děti,“ řekla Deníku Miczová.

Založila proto neziskovou organizaci Epicana, která podporuje děti s epilepsií, především právě její vážnou formou. Kupříkladu v neděli 23. června uspořádala v pražském Parku Gutovka už druhý ročník festivalu EpicanaFest.

Záchvaty i úzkosti

V Česku trpí nějakou formou epilepsie (tedy neurologickým onemocněním mozku) asi sto tisíc lidí. Z toho téměř třetina dětí. Asi osmdesát procent všech nemocných lékaři dostanou pod kontrolu pomocí léků.

Existují různé podoby epilepsie, které se mohou projevovat rozmanitými typy záchvatů během dne i noci. „Tedy nejen tím křečovitým, ale i záškuby, pomalým vstáváním či ztrátou vědomí,“ vysvětlila Deníku ředitelka Společnosti E Alena Červenková. Záchvat se může projevit též třeba brněním či křečemi končetin.

Primář Kliniky dětské neurologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Ondřej Horák již dříve upozornil, že některé přidružené symptomy epilepsie mohou být ještě vážnějším problémem než vlastní záchvaty. „Mezi nejčastější patří úzkosti, deprese, poruchy paměti, zhoršené soustředění a nekvalitní spánek,“ upřesnil.

Osvěta ve školách

Některé děti s epilepsií chodí do běžných základních škol, jiné do speciálních. „Děti s epilepsií v běžných školách nemají automatický nárok na asistenta. Vždy to závisí na posouzení konkrétního případu,“ podotkla Červenková.

close info Zdroj: Deník/Andrea Cerqueirová zoom_in Ukázka poskytnutí pomoci na EpicanaFest 2024

Její kolegyně Barbora Vignerová dodala, že vedle mnoha dalších aktivit pořádají i osvětové besedy ve školách. Z loňského výzkumu jejich organizace totiž vyplývá, že více než 94 procent rodičů informovalo pedagogy v mateřské škole o diagnóze svého dítěte, avšak pouze 48 procent dětí (potažmo rodičů) tuto informaci sdílelo s ostatními dětmi. Necelých 12 procent dětí se tak cítilo vyloučeno z kolektivu.

Dcera Miczové navštěvuje speciální školu. „Syndrom Dravetové se projevuje nejen záchvaty, ale i mentální retardací, problémy s chůzí, se stravováním, učením či pozorností. Při každém velkém záchvatu hrozí, že upadne a zraní se. Když dítě dostane záchvat ve speciální škole, umí tam s tím pracovat. Do běžných škol s asistentem docházejí jen děti, které jsou na tom líp,“ přiblížila.