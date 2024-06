Organizátoři letošního karnevalu v brazilském Riu de Janeiru rozdávali návštěvníkům z celého světa repelenty proti bodnutí komárem přenášejícím horečku dengue. Kvůli změnám klimatu může ale člověk onemocnět nejen v Jižní Americe, Asii či Africe, ale i v Evropě. I v té se totiž objevil komár tygrovaný, který může šířit právě horečkou dengue. Deník přináší odpovědi na základní otázky.

Krvácivou horečku dengue přenášejí komáři tygrovaní, kteří jsou i v Evropě. | Foto: Wikimedia Commons, James Gathany, CDC, Public domain

Co je to za nemoc?

Horečka dengue je akutní horečnaté virové onemocnění. Až 80 procent lidí ho prodělá bez příznaků. Jiní mají mírný průběh, část lidí ale potrápí. Podle odborníků ze Státního zdravotního ústavu začíná většinou bolestmi hlavy, kloubů a svalů, horečkou, pocitem schvácenosti a rozlámanosti. Znakem je i světloplachost, tlak za očima, závratě, nechutenství, pocit na zvracení či průjem. Třetí až čtvrtý den se objevuje vyrážka.

Jaká je léčba?

Nemoc lze léčit léky na bolest a horečku. Kvůli možnému krvácení je dobré použít například i aspirin. Důležité je poradit se s lékařem. Lidé se závažným průběhem vyžadují hospitalizaci na jednotce intenzivní péče. Na nemoc umírá méně než jedno procento nakažených.

Komár tygrovaný už je i v Česku: Jak vypadá, jaké nemoci přenáší, jak se chránit

Kde se lze nakazit?

Komár tygrovaný, který nemoc přenáší, se se změnou klimatu přesunul z Asie, Afriky či Jižní Ameriky i do části Evropy. „Tito komáři se v Evropě posouvají od Středozemního moře do vnitrozemí. Jsou třeba v Itálii či ve Španělsku. K nám se sice dostali s cestovateli nebo v kamionech, zatím tu ale nejsou schopni přezimovat a rozmnožovat se. I to je ale třeba hlídat,“ uvedla pro Deník viroložka Hana Zelená.

Jak vypadá komár tygrovaný:

Je dostupné očkování?

Pokud se člověk vydá do země, kde se horečka dengue šíří, je dobré poradit se s lékařem o očkování. Vakcína je v Česku k dispozici. Skládá se ze dvou dávek, které zdravotníci aplikují s odstupem tří měsíců. Jedna vyjde na více než tři a půl tisíce korun. Některé zdravotní pojišťovny na ni přispívají z fondu prevence.

Zdroj: Youtube

Co užívání léků?

Podle přednosty Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol Milana Trojánka má každý cestovatel zvážit, jestli je patřičně proočkován, vybaven léky a v kondici. Varoval ale před potenciálně škodlivým preventivním užíváním některých léčiv. „Například antibiotik či protiprůjmových léků. Ty je třeba užívat až na základě potřeby,“ podotkl.

Stačí jedna dávka?

Kvůli čtvrtletnímu odstupu mezi dvěma dávkami se může stát, že se člověk nestihne plně naočkovat včas. Pomůže mu na dovolené i jedna dávka? „Informace ke konkrétním vakcínám je na příbalových letácích. U některých stačí pro ochranu, která nepřetrvá dlouho, jedna dávka, někde jsou k plné ochraně třeba dvě (to je případ horečky dengue, pozn. red.) či tři. Platí ale, že alespoň jedna vakcína chrání víc než žádná,“ reagovala pro Deník praktická lékařka Ludmila Bezdíčková.

V Argentině se masivně šíří horečka dengue. Mrtvých už je přes čtyřicet

Co dělat při návratu ze zahraničí?

Pokud se člověk z dovolené s horečkou dengue (či jinou infekcí nebo kožním defektem) vrátí, je dobré to nepodceňovat. „Doporučujeme ihned vyhledat lékařské ošetření,“ uvedla už loni lékařka Veronika Jegorova z Centra cestovní medicíny Fakultní nemocnice Motol. Lidem poradí například na telefonní lince 724 967 016 tamní kliniky.