Klimatické změny, kdy je i v zimě teplo a počasí jak na houpačce, se projevují také u alergií. Letos pylová sezóna začala už koncem ledna. Podle alergoložky a imunoložky Radky Šedivé z ambulance Synlab se dá v souvislosti s oteplováním a rozšiřováním vegetačního období rostlin předpokládat dřívější nástup pylové sezony, stejně tak i její prodloužení. „S tím souvisí i změna vegetace. Ve větší míře se tu projevuje například alergie na pyl ambrozie,“ říká Šedivá v rozhovoru pro Deník.

Projevy alergie jsou silnější za dobrého počasí | Foto: Shutterstock

Alergoložka a imunoložka Radka ŠediváZdroj: se svolením Radky ŠedivéI v Česku se projevují klimatické změny. Vidět je to třeba na tom, že šeřík rozkvetl mnohem dřív než jindy. Leckde venku to už týdny voní. Projevuje se to nějak na alergiích?

Samozřejmě, že ano. S teplým počasím se probudila dříve také příroda, a tak začala i sezóna pylových alergií dříve.

Pylová sezona propukla. Jak na alergii? Odborníci radí, čím ulevit očím i nosu

Radka Šedivá, lékařka Absolventka 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze se specializací na vnitřní lékařství, alergologii a klinickou imunologii. Dříve pracovala na interních odděleních v nemocnicích v Nymburce a Městci Králové. Nyní je ambulantní specialistkou alergologie a klinické imunologie společnosti Synlab, kde rovněž vykonává funkci vedoucí lékařky ambulancí a poraden. Je členkou České společnosti alergologie a klinické imunologie a České vakcinologické společnosti.

Po zimě se obvykle jako první přibližně v polovině února objevují alergie na lísku a olši. Bylo tomu tak i letos? Nebo s tím zamávaly právě klimatické změny?

Letos se začala první pylová zrna lísky objevovat v nižších polohách už v polovině ledna, na konci měsíce se jejich množství rychle zvyšovalo a začátkem února už v ovzduší dominoval pyl lísky a začínal se přidávat i pyl olše. Pylová sezóna tedy letos začala už koncem ledna, alergeny zůstaly stejné.

Je možné, že se „kalendář“ alergií ve spojitosti s klimatickými změnami nějak posune?

V souvislosti s oteplováním a rozšiřováním vegetačního období rostlin se dá předpokládat dřívější nástup pylové sezony, stejně tak i její prodloužení.

Sezona pylových alergií propukla: Co kvete, jak se kříží, jak rozlišit virózu

Objevují se zde i nové rostliny, na které mohou být lidé alergičtí?

Se změnou klimatu souvisí i změna vegetace. Ve větší míře se tu tak projevuje například alergie na pyl ambrozie, která byla typičtější pro jižnější státy. S postupným přibýváním rostlin nedomácího původu se dá předpokládat také rozvoj dalších alergií.