Klíšťata mají svou sezónu a je zapotřebí se před nimi chránit. Proti nákaze klíšťovou encefalitidou je nejúčinnější prevencí očkování. Proti lymské borelióze naopak vakcinace není možná. Jaké jsou příznaky boreliózy a encefalitidy? Kdy nechat očkovat sebe, kdy děti? Deník přináší odpovědi na nejčastější otázky.

Co je lymská borelióza?

Nejčastější infekce, kterou klíšťata v Česku přenášejí. K přenosu dochází asi po 24 hodinách po přisátí klíštěte. Ročně ji lékaři odhalí u 3,5 až 4 tisíc lidí.

Co je klíšťová encefalitida?

Zánětlivé virové onemocnění mozkové tkáně, při němž může virus napadnout mozkové blány, mozek a míchu. K přenosu dochází už asi do dvou hodin po přisátí klíštěte. Lékaři v Česku ročně diagnostikují pět set až osm set případů této infekce.

Jak správně vyndat klíště:

Proti čemu se lze očkovat?

Proti klíšťové encefalitidě. Podle odborníků je to nejspolehlivější prevence, jak se vyhnout riziku prodělání nemoci a trvalým následkům. „Pokud by se podařilo zvýšit proočkovanost, lze očekávat, že by došlo k významnému poklesu počtu případů,“ uvedl vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl.

Zájem o očkování ale roste. Loni se nechalo naočkovat kupříkladu téměř dvě stě tisíc pojištěnců největší české zdravotní pojišťovny starších padesáti let. „To je téměř o třetinu víc než v roce předchozím,“ podotkla mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová. Připomněla, že od roku 2022 je pro lidi starší padesáti let toto očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Další lidé včetně dětí si toto očkování, které vyjde přibližně na devět set korun, hradí sami. Mohou ale požádat o proplacení z fondu prevence, což nabízí všech sedm tuzemských zdravotních pojišťoven.

Proti lymské borelióze očkování neexistuje.

Kdy se nechat očkovat?

Očkování proti klíšťové encefalitidě se skládá ze tří dávek, které zdravotníci podávají buď ve standardním, nebo zrychleném schématu. Odborníci doporučují začít s očkováním v chladných měsících, kdy druhá dávka je po jednom až třech měsících od té první. Když člověk zimní měsíce nestihne, může se nechat očkovat i jindy. Ve zrychleném schématu může druhá dávka následovat už dva týdny po první.

Člověk je podle odborníků dostatečně chráněn asi tři týdny po druhé dávce. Důležitá je ale i třetí dávka, která u obou schémat následuje s odstupem pěti až dvanácti měsíců. Posléze je dobré nechat se po třech letech přeočkovat. Další přeočkování stačí u dětí a dospělých do šedesáti let po pěti letech. Starší lidé by se ale měli nechat přeočkovávat každé tři roky.

Kdy očkovat děti?

Praktická lékařka pro děti a dorost a místopředsedkyně České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně Hana Cabrnochová rodičům v ordinacích doporučuje nechat své děti proti klíšťové encefalitidě naočkovat obvykle po dokončení základního očkování. „Ideálně ve třech letech, kdy přichází na preventivní prohlídku, případně kdykoli později. Děti v tomto věku začínají být více z dohledu rodičů, a přisáté klíště tak nemusí objevit a odstranit včas,“ upozornila.